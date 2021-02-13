Колоритный город и теплые пляжи: в Турции становится популярной необычная локация

Экскурсии в южном регионе совмещают с пляжным отдыхом

В Турции растет популярность еще одной локации. Древний 2000-летний город Патара, расположенный в южной провинции Анталии, привлекает все больше иностранных туристов. Об этом сообщает турецкое информационное агентство Anadolu.

Прошлый 2020 год местные власти установили как "год Патары", отмечают в издании. Это означает, что по всему миру проводили различные мероприятия, популяризирующие эту локацию с учетом карантинных ограничений в связи с пандемией COVID-19. Здесь также восстанавливают старинные сооружения. В том числе - античный маяк. Он считается самым древним в мире маяком, действующим сегодня.

Помимо иностранных туристов, в течение прошлого года древний город посетили многие жители Анталии, которые раньше здесь еще не бывали.

"С началом туристического сезона количество посетителей Патары и района Каш значительно увеличилось. Даже несмотря на то, что в 2020 году из-за пандемии мы не смогли организовать рекламную деятельность в той мере, в какой хотели", - отметил в разговоре с Anadolu мэр города Каш Мутлу Улуташ.

Фото: Отреставрированная колоннада на главной улице Патары (uk.wikipedia.org)

Также в Патаре, вопреки пандемии, удалось завершить раскопки. Они продолжались в древнем городе более 32 лет. Летом 2019 года во время раскопок археологи подтвердили, что в одном из зданий находилась первая радиотелеграфическая станция Османской империи, основанная в 1904 году и открытая в 1906 году.

Кроме того, в Патаре был восстановлен амфитеатр. Теперь на его территории можно проводить концерты и театральные представления. Чиновники отметили, что это также поможет привлечь съемочные группы для создания фильмов в этом месте.

Чем Патара привлекает туристов

Это один из крупнейших городов того времени (3-2 ст. н.е), главный порт и бывшая столица Ликийского союза. Украинским туристам советуют рассмотреть локацию для отдыха весной и летом.

Видео: Живописные пляжи Средиземноморья: Анталия, Каш, Патара (youtube.com/Erman Çatı)

Есть версия, согласно которой Патару основали дорийские греки из острова Крит. Так или иначе, древний город веками сохранял свое значение благодаря близости морских маршрутов.

В мифологии именно Патара считается местом рождения Аполлона и Артемиды. Также, согласно легендам, здесь родился и вырос Санта-Клаус.

Фото: Пляж Патара считается одним из самых чистых в Турции (Леля Филимонова)

Сегодня Патара совмещает возможности и для экскурсионных прогулок по древнему античному городу, и для пляжного отдыха. Так, пляж Патара обозначен в путеводителях как самый большой и чистейший песчаный пляж Турции и один из лучших в Европе. 18-километровый пляж также является одним из важнейших мест обитания морских черепах, известных как Caretta carettas.

К слову, сезон купания в этом регионе на побережье Средиземного моря начинается довольно рано, а заканчивается глубокой осенью. К примеру, гид и экскурсовод Леля Филимонова в авторской колонке для РБК-Украина рассказывала, что купаться на побережье можно было даже в ноябре.

Фото: Амфитеатр в Патаре (Леля Филимонова)

"Мы доехали на автобусах к уютному городу Каш, который стал нашей "базой": отсюда уже на машине мы делали выезды вдоль побережья. Именно здесь проходит известный туристический маршрут - Ликийская тропа. На ее пути - много невероятных панорам на море, острова, горы", - отмечает гид и путешественница.

Также, по ее словам, в этом регионе "просто огромное скопление памятников истории и археологии древнего Ликийского государства". Многие из них занесены в список наследия ЮНЕСКО.

Напомним, ранее на горном курорте возле Анталии начался лыжный сезон.

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