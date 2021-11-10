В ожидании нового сезона. Почему в ближайшее время Арабатская Стрелка может остаться без туристов

Летний сезон 2021 года, который оказался большим испытанием для всех курортов Азовского моря, уже стал частью истории.

Но если где-то минувшее лето было лишь одним из периодических кризисов, которые пошли на пользу общему развитию курортных зон, то в памяти жителей Арабатской Стрелки и Геническа эта страница истории оказалась самой темной.

Причем темной не только в переносном — из-за сорванного на почве комаров и медуз сезона, но и в самом прямом смысле этого слова, пишет соучредитель Ассоциации гостеприимства Генического района, Виктор Плохушко в авторской колонке для "РБК Украина".

В 2021 году сезон оказался хуже, чем в 2014-м во время оккупации Крыма

Местное облэнерго постоянными аварийными отключениями электроэнергии сыграло значительную роль в уничтожении того, что осталось от имиджа местной курортной зоны. При том, что в этот период загрузка отелей на курорте была далека от пиковых значений прошлых лет.

К слову, похожая ситуация по неизвестным причинам сложилась и в Запорожской области — Кирилловка и Бердянск так же периодически были без света в пик сезона (тоже при далеко не пиковой загрузке), но в их случае проблемы решались гораздо быстрее, хоть и принесли свою толику негатива для отдыхающих.

До сих пор многим участникам рынка трудно поверить, что в 2021 году сезон мог оказаться хуже, чем в 2014 года во время оккупации Крыма и частичной оккупации Арабатской Стрелки российскими войсками. Но если в 2014 году было понятно, что повлиять на туристический поток у бизнеса и местной власти практически не было никаких возможностей, то нынешний сезон давал шанс всем участникам процесса.

Но что же местная власть и туристический бизнес предприняли для того, чтобы не потерять лицо перед клиентом-туристом?

"В Турции все-таки было дешевле": как снижалась популярность Арабатки

Начнем с бизнеса и вернемся к сезону 2020 года. К сожалению, пугающая всех пандемия в 2020-м году одела большинству владельцев отельного бизнеса "розовые очки" своей "сверх востребованности".

При закрытых границах, неразберихе в санитарных нормах, а также спаде заболеваемости коронавирусом к лету, сколько-нибудь комфортное жилье с бассейном на Арабатской Стрелке оказались в выраженном дефиците.

Фото: В 2020 году сколько-нибудь комфортное жилье с бассейном на Арабатской Стрелке оказались в выраженном дефиците (unsplash.com/claudio-poggio)

При общении с отельерами периодически выяснялось, что к нам приехали отдыхать люди, которые никогда не отдыхали в Украине (да, и такое, оказывается, бывает!), и люди, которые отдыхали последний раз в нашей стране 7-10 лет назад. Эта категория туристов в первую очередь интересовалась сервисом, затем соответствием "картинки" на рекламном ресурсе с фактом, и лишь в последнюю очередь ценой.

В итоге к средине июля 2020 года отельеры осознали, что спрос существенно превышает предложение, и стали в большинстве своем поднимать цену (к слову, данная ситуация является типичной для всех морских курортов Украины). Но даже поднятие цены чаще всего не могло компенсировать превосходство спроса над предложением.

В связи с дефицитом жилья с соответствующим сервисом турист стойко перенес рост цен. Хотя уже тогда социальные сети закипали в сторону курортов Азовского моря с высказываниями в стиле: "…а в Турции все-таки было дешевле". И это при нарастающем количестве медуз-корнеротов в Азовском море.

У здравого человека наверное должна быть первая мысль: какой же, наверное, шок эти туристы, которые много лет не отдыхают в Украине, испытали при сравнении цены и качества на наших курортах с заграницей. Но при общении с ними выяснялись удивительные детали: сервисом эти отдыхающие обычно были довольны даже в большей степени, чем постоянные клиенты отелей Арабатской Стрелки. Многие из них были удивлены, что в родной Украине, оказывается, есть такие прекрасные пляжи, закаты, море и красивые места.

Конечно, в этот период не успевали за спросом сервисы питания и перевозок. И из-за этого некоторые гости вообще ехали обедать по рекомендации знакомых за 20-30 километров. Но в остальном обстановка была терпимой.

Эконом-сегмент оказался в кризисе еще год назад

В эконом-сегменте ситуация была совершенно противоположной. Самые дальние от моря улицы с комнатами эконом-класса в большинстве своем в 2020 году были заполнены на 10-20%. И это чаще всего тот случай, когда собственник долгие годы руководствовался девизом "сами приедут".

В тех же хозяйствах, где владелец жилья вовремя сориентировался и поработал над привлечением аудитории, ситуация выглядела лучше, но все равно никак не шла в сравнение с 2019 годом.

В результате большинство участников рынка восприняли сезон-2020 как новый виток к большей популярности курортов Азовского моря и смены "портрета потребителя" в сторону среднего класса. Вот на таких "дрожжах" Приазовье и подошло к сезону 2021-го.

Сезон-2021 разбил "розовые очки" успешного "завтра"

Почему стоило так много уделить внимания прошедшему сезону? Потому, что именно он и сформировал основные тенденции на текущий год. Да, существуют разнообразные информационные, экономические, политические и прочие факторы, влияющие на сезон, но основным фоном сложившейся ситуации в той или иной мере является прошлый год и сформированное на его основе отношение клиента к курорту.

Фото: Все приехавшие на Арабатку в 2020 году повлияли на повышение ценника. Но в 2021 году эти туристы поехали за границу (unsplash.com/suzi-kim)

За межсезонье 2020-21 годов существенно изменилась мировая конъюнктура в сегменте пляжного туриста. Многие зарубежные курорты резко снизили цены с целью хоть как-то сохранить отельное хозяйство своего региона и так далее. В итоге все те, кто приехал впервые на Арабатку в 2020 году, и повлиял на повышение ценника за проживание, чем вызвал оптимизм у части отельеров, в 2021 году снова поехал за границу.

Но ценник на курортах Азовского моря остался в большинстве своем прежним. Ориентированным на более состоятельного туриста, который в свою очередь улетел в кратно подешевевшие Турцию, Черногорию, Грецию и на другие европейские курорты.

Что в итоге?

Май не оправдал ожиданий рынка. Погода желала лучшего, выходных хотелось бы больше, да и отдыхающих, соответственно.

Июнь 2021 года. Чем он запомнился: отсутствием медуз, терпимым количеством комаров, средней заполняемостью условного класса "люкс" и пустующим эконом-сегментом.

А вот июль и август уже показали, что сезон действительно провальный.

Почему так получилось? Если брать конкретно Арабатскую Стрелку (хотя в Кирилловке и Бердянске во многом была похожая ситуация), то проблема №1 – это комары.

Именно комары, а не медузы или перебои с электроэнергией. Потому что от комаров сложно оградиться, не находясь в помещении. Небольшое их количество в июне не пугало (год от года в июне комары иногда доставляют неудобства). Но такой ситуации, которая сложилась с комарами в июле-августе 2021 года на Арабатке, никто не помнит даже из старожилов. На это повлияли два фактора: обильные осадки и отсутствие своевременной реакции со стороны местной власти.

Проблема №2 – медузы. Появились они в 2019 году, и их численность росла до конца сезона 2021 года. В отличие от комаров, медузы присутствовали около берега при ветре от берега. Когда же морская волна била в берег (прибой) – медуз, конечно же, не было.

Но, к сожалению, отдыхающие в большинстве не владеют этой информацией. Они думают, что если медузы уже есть в море, то они 24 часа в сутки находятся возле берега.

Свет в гостиницах отключали, а туристы массово требовали вернуть деньги

Проблема №3 – перебои с электроэнергией. Таких "подарков" от "Херсоноблэнерго" в сезоне 2021 точно никто не ожидал.

Первое , что следует отметить: в 2021 году на Арабатке не было пика гостей, как например, в 2017-м году. А номерная емкость гостиниц с того момента выросла очень незначительно.

, что следует отметить: в 2021 году на Арабатке не было пика гостей, как например, в 2017-м году. А номерная емкость гостиниц с того момента выросла очень незначительно. Второе - на протяжении последних пяти лет местное Облэнерго рапортует о ремонтах и строительстве энергосетей. Конечно, мы видим, что появляются новые линии электропередач, трансформаторы заменяются на более мощные. Но сезон показал, что воз и ныне там, а ситуация не всегда под контролем.

Фото: Численность медуз росла вплоть до конца сезона 2021 года (РБК-Украина)

В итоге в июле 2021 года в сети электропитания в населенных пунктах Арабатки вольтаж опускался до 110В (вместо 220в). Например, автор статьи и его семья не могли пользоваться микроволновой печью весь июнь и июль - до тех пор, пока не приобрели внешний стабилизатор. А до его покупки у них уже была твердая уверенность, что печь нужно сдавать в ремонт.

У собственников гостиниц массово выходили из строя электроприборы. Но на все катаклизмы с электричеством представители Облэнерго заявляли, что у них все нормально: это, мол, неисправности у населения.

В итоге, все эти нерешаемые проблемы и привели к накалу страстей, вылившемуся в перекрытие дорог на выезде из Геническа и на Арабатской Стрелке. Люди были доведены до предела. Ведь отдыхающие стали массово требовать возврата средств за проживание и уезжать (те, кто был на собственном авто), а дорогостоящие электроприборы выходили из строя.

В итоге после встреч с местной властью и губернатором, активисты получили ответ в стиле: не воруйте электроэнергию, а на следующий год будет проведена реконструкция сетей 35 кВт, и все стабилизируется. Вопрос лишь в том, что в 2017 году расчетная нагрузка на сеть была выше, но сеть выдерживала. И почему так произошло, никто не комментирует.

В августе заполняемость гостиниц резко снизилась

Если номера с удобствами в июле в среднем были заполнены на 50-60%, то август ворвался в историю Арабатской Стрелки и других курортов Азовского моря, шокировав подавляющее большинство участников рынка. Медузы и масса негатива в сетях сделали свое "темное дело".

Фото: Заполняемость номеров категории "Люкс" на Арабатке снизилась до 40% (unsplash.com/christopher-jolly)

В первой половине августа заполняемость номеров условного класса "Люкс" на Арабатской Стрелке упала до 30-40%. А вторая половина августа напоминала скорее сентябрь былых времен. Понятное дело, что даже в 2021 году немногие популярные отели с хорошим сервисом были загружены на 90-100% и в августе. Но таких хозяйств оказалось всего лишь несколько процентов от общего количества.

Были и такие собственники небольших отелей, которые во второй части августа-2021 начали "консервировать" бизнес до следующего сезона. Следует напомнить при этом, что именно август на Азовском море всегда расценивался как самый пиковый месяц, в котором как раз и зарабатываются средства на содержание отелей в оставшуюся часть года.

Ну, а как там "эконом" в августе? В среднем, хозяйства с номерами эконом-класса с удобствами на улице были загружены на уровне 10-20%. То есть, одним словом, данный сегмент рынка практически исчез.

Сентябрь ситуацию не спас

Сентябрь отпугнул желающих недорого понежиться на солнце волной осенней прохлады наличием медуз и негатива в социальных сетях о курортах Азовского моря.

В чем причины кризиса

Первое, что следует отметить: осенью 2020 года по всей стране прошли выборы в органы местного самоуправления на базе вновь созданных административно-территориальных единиц. Можно, конечно, засомневаться, что выборы могут иметь хоть какое-то негативное влияние на курорт. Но да, могут.

В рамках децентрализации в старых границах Генического района создали одну-единственную громаду. В нее вошел сам Геническ, территория Арабатской Стрелки и еще несколько десятков сел. На Арабатской Стрелке население около 4 тыс человек, а в новой Генической громаде оказалось 59 тыс человек. Разумеется, что при таком раскладе проблемы и планы курортного региона, к которому теперь стали относиться менее 1/10 населения громады, ушли на десятый план.

Фото: Туристическо-информационный центр в Счастливцево открылся на месяц позже и закрылся на месяц раньше (facebook.com/tic.shchaslyvtseve)

Второе - новая власть не оставила (не смогла или не захотела) существующую структуру управления и специалистов в сельских советах Арабатской Стрелки. А эти люди несли опыт, знания и понимание, как необходимо действовать в кризисных ситуациях на курорте, как готовиться к сезону и как провести его "на уровне". А ведь это все нарабатывается годами и только по месту.

Третье — это бюджет и его структура. Сложная штука, но без этого никуда. Власть не запланировала в бюджете средства на реализацию проектов, начатых и организованных бывшими сельскими советами Арабатской Стрелки. И это не удивительно. Ведь средства распределяются на всю громаду, независимо от их источника, но курортный регион оказался в меньшинстве в этой большой громаде.

Из-за этого сезон 2021 года прошел без уже привычных мер по благоустройству территории, без еженедельных концертно-развлекательных мероприятий, без спортивных соревнований всеукраинского и международного уровней по различным видам спорта, которые проводились ранее. И на которые приезжали участники со зрителями из разных частей страны и зарубежья.

К сожалению, так и остались стоять на берегу моря три спасательных вышки без спасателей, а 13 информационных стендов о правилах поведения на воде так и пролежали на складе. А это все безопасность и уровень сервиса. А также – чьи-то проекты, замороженные ресурсы громады и самое страшное – упущенное время.

В 2020 году местными советами Арабатской Стрелки было использовано более 25 млн грн. на инфраструктуру, благоустройство и развитие территории. А по сведениям автора статьи, в 2021 году местная власть использовала на Арабатку сумму до 1 млн грн.

Фото: При таком подходе через лет пять на Арабатку приедут отдыхать только те, кто не может себе позволить поехать в Затоку, Коблево или страдающую от похожих проблем Кирилловку (wikimedia.org/Александр Топилин)

Чем еще Арабатка запомнилась туристу в 2021 году?

Стали платными парковки в местах массового посещения локаций туристов с личными автомобилями (дельфинарий, аквапарк, соленые озера, розовое озеро);

Открылся на месяц позже и закрылся на месяц раньше туристическо-информационный центр в Счастливцево;

Стало намного больше мусора по территории Арабатки;

Заросли сорняками остановки и клумбы;

Отсутствовали еженедельные спланированные культурно-массовые мероприятия.

Это все сказывается на развитии и перспективах региона. При таком подходе через лет пять на Арабатку приедут отдыхать только те, кто не может себе позволить поехать в Затоку, Железный Порт, Коблево или даже страдающую от похожих проблем Кирилловку.

Основная проблема курорта, который входит в большую громаду, заключается в том, что налогоплательщики не видят плодов от своих налогов. Поступления в бюджет громады не анализируются для определения процента, который будет возвращен на территорию налогоплательщика. И нет прозрачных отношений и договоренностей между властью и плательщиком налогов. А без подобной системы отношений каждый будет жить своей жизнью.

В цивилизованном мире плательщик налога должен видеть, как за счет его налогов обустраивается пространство вне дома - детские садики, школы, парки и прочее. Так должно быть, и при правильном диалоге налогоплательщик расстается со средствами, понимая цели, на которые будут израсходованы его налоги. По крайней мере, пример такой политики можно было видеть в Счастливцевском сельском совете, что по итогу давало один из лучших показателей по туристическому сбору в Украине, а это более 40% от показателей Херсонской области.

Но в связи с тем, что местное самоуправление в 2021 году не выстроило диалог с налогоплательщиками на Арабатке, уплата того же туристического сбора значительно уменьшилась (по оценке автора статьи — ред.), особенно среди населения. Люди просто принципиально отказываются уплачивать туристический сбор, видя, как сработали местная власть и коммунальные службы.

В ожидании сезона-2022: что можно сделать

Тот факт, что сезон-2021 на Арабатской Стрелке был самым провальным за последние 10 лет - не единственная проблема. Причем это проблема не 4-х тысяч местных жителей. Єто проблема всей громады.

Потому что 60-80% предпринимателей Генической МТГ имеют прямое или косвенное отношение к туризму на Арабатке. А это еще и тысячи рабочих мест, созданных этими предпринимателями.

Фото: Список проблем, возникших на Арабатке, огромен. Но пути их решения все же есть (wikimedia.org/VIY)

В итоге, если Арабатская Стрелка не хочет оказаться на самом "дне" курортных регионов, необходимо

проводить круглый стол с бизнесом для анализа ошибок и с учетом всего этого делать планирование в будущем бюджете громады 2022 года.

разработать четкий план для того, чтобы остаться на плаву. Должен быть возврат средств от налогов с Арабатской Стрелки в виде вложений в развитие ее инфраструктуры на современном уровне.

подключать центральную власть для решения местных проблем.

По окончанию будущего сезона-2022 должно многое проясниться: это и динамика проблемы с медузами, и ситуация с комарами, и решение вопроса со стабильностью энергоснабжением. Тогда, возможно, станет понятно, что сезон-2021 провалился.

Бизнес уже отреагировал: прекращены или поставлены "на паузу" почти все ранее планируемые стройки на Арабатке. И уже однозначно, что в кризисной ситуации спрятать голову в песок не получится ни у кого. Но еще есть время все обдумать и более эффективно реализовать подготовку к сезону 2022 года, который при плохом раскладе может поставить точку в истории нашего курорта.

Отметим, ранее мы писали, стоит ли ехать на знаменитые Голубые озера в Черниговской области.

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