Синевир уже не тот. Как изменилось самое большое озеро Украинских Карпат за десять лет

Дороги к локации стали намного лучше, но вокруг озера появился огромный базар

Если вы бывали в Карпатах, но не посетили Синевир, то просто обязаны вернуться в украинские горы, чтобы увидеть их Морское Око. Именно так прозвали Синевир за то, что посреди него есть небольшой островок, напоминающий зрачок голубого глаза.

Я выполнила и перевыполнила это задание, потому что на Синевире побывала дважды: впервые - более десяти лет назад, а во второй раз – в начале сентября этого года. Поэтому мои впечатления - это не просто восхищение красотой озера, а сравнение "было – стало".

Видео: Как изменилось самое большое озеро Украинских Карпат (youtube.com/ Непопсовая UKRAINE)

В этом году в Карпатах я остановилась в новом для меня месте – селе Межгорье, которое славится прекрасными видами и минеральными источниками. Но сидеть в гостинице, попивая из бювета минералочку и любуясь горными пейзажами прямо с джакузи, мне было мало, поэтому я отправилась изучать окрестности.

На этот раз я расскажу вам о дороге к Синевиру и о самом озере, а потом обещаю поведать о Межгорье и интересностях неподалеку: о Колочаве с ее музеями, Пилипце с горой Гембой и водопадом Шипот. И о других, менее известных, но чрезвычайно колоритных местах и объектах.

Фото: Вид со смотровой площадки на Синевирском перевале (Анна Дубовская)

45 минут сплошных красот. За 10 лет появилась хорошая дорога и указатели

Дорога от Межгорья до Синевира - это 45 минут сплошных красот. Первая серьезная остановка - Синевирский перевал. Не поленитесь взобраться в церковь: от нее открываются просто безумные пейзажи. Любуясь горами, можно поесть в ресторане, а потом выбрать что-то в память об этом замечательном месте на сувенирном базарчике возле трассы.

Еще игра на внимательность: найдите мини-скульптуры на Синевирском перевале. Это работы скульптора Михаила Колодка. "Швейка" и "Танец аркан" вы, наверное, отыщете без труда. Другие же ищите - и найдете.

Фото: Пейзажи в Межгорье (Анна Дубовская)

Направляясь вдоль реки Теребля, вы увидите колоритное здание с высокой отвесной крышей. Это визит-центр национального парка "Синевир". Если есть время, посетите: это краеведческий музей парка. Также неподалеку на реке Озерянке расположен единственный в Европе и один из двух в мире Музей леса и сплава.

Вблизи визит-центра вы увидите информационный щит, посвященный Линии Арпада. Это система укреплений, построенная союзниками немцев венграми на границе с СССР с 1939 по 1944 годы.

Это не сплошная линия обороны, а отдельные узлы из ДОТов, бункеров, окопов, противотанковых укреплений, разместились на линии длиной около 600 километров. Видите бетонные пирамидки вдоль дороги? Это как раз элемент линии Арпада.

Фото: Пейзаж по дороге из Межгорья на Синевир (Анна Дубовская)

По дороге на Синевир бункеры можно увидеть в урочище Острики между селами Синевир и Синевирская Поляна. Тем, кого тема очень заинтересовала, советую посетить музей в Колочаве, который так и называется - "Линия Арпада".

Чем ближе к Синевиру, тем больше интересностей случается:

Центр реабилитации бурых медведей;

Каменецкий водопад;

Экопарк "Долина волков";

Страусиная ферма.

Когда я проезжала по этой дороге больше десятилетия назад, большей части нынешних туристических развлечений просто не существовало, не было смотровых площадок и удобных мест для отдыха. Да какой там туризм? Даже дороги нормальной не было.

Представляете горную дорогу с ямами на половину ширины дорожного полотна? Вот такие тогда были пути. А теперь - катишься, как по маслу, да только и успеваешь крутить головой, замечая новые и новые аттракции. А сколько гостиниц и отельчиков, магазинчиков, кафе и ресторанчиков понастроили! Однозначно, туризм в этом месте сегодня цветет буйным цветом.

Фото: Пейзаж по дороге из Межгорья на Синевир (Анна Дубовская)

Синевир: парковка и пропускные пункты

Подъехав к повороту на Синевир, вы можете оставить автомобиль на парковке за 30 грн, если любите пешие прогулки в горку или подъехать к озеру, оплатив на кассе пропускного пункта не только за себя (взрослые – 30 грн, школьники и студенты – 15 грн), а за транспортное средство (75 грн за легковую машину). Но пропускают транспорт только в будние, а в выходные и праздничные дни проезд закрыт.

Подъем довольно крутой, но очень живописный: дорогу с обеих сторон занимает густой лес, щебет птиц и шум ручья аккомпанируют его зеленом прохладном шума. Часто встречаются скамейки и беседки для отдыха.

Последнее усилие - и перед вами зеленоватая гладь озера. Его окружают отвесные лесистые склоны, Синевир лежит как в изумрудной чаше, здесь очень тихо и безветренно.

Фото: Ресторан на подъеме к Синевиру (Анна Дубовская)

Такая красота не могла не породить хорошую легенду о том, что Синь, синеглазая дочь князя, полюбила простого чабана Вира, а ее жестокий отец приказал убить парня, сбросив на него обломок скалы. Синь выплакала глаза на месте гибели любимого, из ее слез образовалось озеро, а островок посередине – это верхушка каменюки, которой убили ее возлюбленного.

Но реальность гораздо прозаичнее: озеро возникло 10 тысяч лет назад из-за того, что оползни перекрыли речную долину.

Синевир - самое большое и глубокое озеро Украинских Карпат. Оно расположено на почти километровой высоте над уровнем моря. И по глубине ему уступает даже Азовское море, самая глубокая точка которого – 13,5 метров, а синевирские глубины достигают 24 метров!

Фото: Часовня на подъеме к озеру (Анна Дубовская)

Любоваться озером удобнее всего со смотровой площадки и полуострова напротив, где возвышается скульптура "Синь и Вир", а еще за 30 гривен вас прокатят на пароме до островка и обратно. Кстати, на островке водрузили флаг Украины, раньше его там не было.

Базар на озере разросся до огромных масштабов

При входе на озеро, возле смотровой площадки вас встретит сувенирный базарчик. То есть базарчиком он был при моем предыдущем приезде, а сейчас это просто базарище. Мне посчастливилось побывать на озере в будний день, то есть не базарный. Большая часть прилавков не была задействована. Представляю, какой там шум в выходные.

Вот единственный реальный минус, то, что изменилось к худшему. Считаю, что большой сувенирный базар надо было разместить еще до КПП, а у озера оставить ограниченное количество торговых точек с едой и сувенирами или сделать один красивый магазин.

Фото: Поляна с каменными пирамидками возле Синевира (Анна Дубовская)

Не поленитесь обойти озеро вокруг по дорожке, оборудованной перилами (это очень уместно, потому что, залюбовавшись озером, можно было бы покатиться вниз): красивые пейзажи, вековые гигантские деревья, в красивейших местах есть скамейки и беседки, где можно устроить пикник или просто насладиться красотой природы.

Фото: Место для передышки на подъеме к Синевиру (Анна Дубовская)

Вы дойдете до полуострова со скульптурой "Синь и Вир". Уверена, вас удивит, насколько она гигантская: 13 метров высотой и весом 30 тонн. Это самая большая деревянная скульптура в Европе. Ее создал закарпатский скульптор Иван Бровди в 1978 году.

И не надо проклинать его за утерянные толстенные деревья. Они не карпатские: это африканское красное дерево махагон, которое не гниет во влажном карпатском климате. Но туристы начали засовывать монетки в щели, наверное, к счастью. И эта глупость портит скульптуру.

Фото: Пейзажи Синевира (Анна Дубовская)

Лучше уж постройте пирамидку из камешков. Неподалеку скульптуры, в глубине полуострова, есть целая полянка таких пирамидок. Традиция эта присуща разным культурам: в Гималаях это "латза" из массивных камней в священных местах или "обо", сложенные паломниками во время медитации, а в скандинавских странах строят "троллей", чтобы родился новый тролль и дал счастье тому, кто этому поспособствовал.

Иногда на пути попадаются столики с огромными термосами – местные бабушки продают чай. А можно напиться холодной воды из хорошо обустроенного источника. Все зависит от погоды и ваших предпочтений.

Фото: Скульптура "Синь и Вир" (Анна Дубовскому)

В выходные людей на Синевире стало очень много

Конечно, за то более чем десятилетие, что я здесь не была, Синевир изменился. Он и его окрестности стали более туристическими, в выходные и на праздники сюда лучше не приезжать, потому что толпы народа украдут тишину и красоты за ними можно не разглядеть.

Можно сожалеть о том, что теряется нетронутость этих мест, а можно порадоваться, что теперь есть где разместиться, где поесть и что посмотреть, кроме озера. Также туристов становится больше из-за того, что теперь до Синевира можно доехать уже без опасений потерять колеса по дороге.

Фото: Мини-скульптура "Танец аркан" на Синевирском перевале (Анна Дубовская)

А еще недалеко от озера каждый год в августе проходит фольклорно-этнографический фестиваль "На Синевир трембіти кличуть".

Поэтому выбирайте будние дни для спокойного, медитативного созерцания Морского Глаза Карпат или выходные или фестивальные дни, если вас не смущает большое количество народа. Так или иначе, а Синевир увидеть стоит!

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Также Анна Дубовская писала, стоит ли ехать на широко известные голубые озера на Черниговщине.