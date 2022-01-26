Отмены путешествий: эксперт рассказала, боятся ли иностранцы ехать в Украину 

Украина в последние годы активно пытается развивать туризм, и есть все шансы на успешный сезон 2022 года. В то же время многие иностранцы боятся тревожных новостей о возможном вторжении России, поэтому могут отказываться от поездок в нашу страну. Об этом заявила в комментарии РБК-Украина Наталья Соболева, генеральный директор компании-туроператора "Арктур".

"Подобная ситуация была в 2014 году, когда почти все правительства стран, откуда к нам ехали туристы, не рекомендовали путешествовать. Как результат, у нас остановились въездные потоки", – сказала она.

Наталья Соболева отметила, что чемпионат по футболу "Евро-2012" стал прекрасной рекламой нашей страны для европейских туристов, и в результате этого Украине существенно вырос поток посетителей.

"В 2019 году мы почти вышли на объемы 2013-го. На 2020 год были очень оптимистичные планы относительно европейского, азиатского, американского рынка", – рассказывает она.

По мнению эксперта, 2020 год был провальным годом во въездном туризме, в 2021 году основной поток туристов был из Саудовской Аравии, но также стало больше заказов от индивидуальных путешественников из других стран.

"Мы готовы к стабильному сезону и готовы принимать туристов"

Традиционные группы европейских туристов переносились из-за пандемии, и сейчас в компании Натальи Соболевой есть большое количество перенесенных бронирований на весну и лето 2022 года.

"Есть большие сомнения, что эти группы иностранцев поедут, если эта ситуация (новости о вторжении России - ред.) будет продолжаться. Люди будут бояться ехать. Первая большая группа испанских туристов, которые должны были приехать в конце февраля, отменила заказ. У коллеги из другой компании вчера отменились 5 групп на апрель", - описывает ситуацию по состоянию на 25 января специалист.

Фото: Иностранные туристы отменяют туры в Украину (unsplash.com/valentyn-chernetskyi)

Она отмечает: все партнеры пишут и интересуются ситуацией в стране. Если туристы едут с деловой целью, то они бронируют пакет услуг незадолго до поездки. Количество таких посетителей пока не уменьшается. Но группы, которые едут с целью отдыха, имеют возможность выбирать себе альтернативные направления для путешествий, даже в пределах Восточной Европы.

"Сейчас все страны достаточно агрессивно занимаются продвижением своих туристических направлений, все нуждаются в иностранных туристах. Украина также промотирует свой туризм – и наша страна популярна", – отмечает Наталья Соболева.

"Сегодня мы успокаиваем партнеров, говорим, что у нас все спокойно, жизнь течет спокойно. Мы готовы к стабильному сезону и готовы принимать туристов", - говорит специалист.

В то же время она отметила, что сейчас прогнозировать успешность туризма в 2022 году сложно. В том числе – из-за неопределенной политической ситуации.

Напомним, ранее были названы страны, которые "спасут туризм" в Украине в 2022 году.