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2022 год будет лучше прошлого. Названы страны, которые "спасут туризм" в Украине

Новина українською →
Среда 26 января 2022 12:12
2022 год будет лучше прошлого. Названы страны, которые "спасут туризм" в Украине Фото: Туризм в Украине (unsplash.com/euan-cameron)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

Турфирмы пытаются избежать возврата средств и аннуляций запланированных поездок иностранцев в нашу страну

Риски военного вторжения России значительно влияют на туристическую сферу в стране. Об этом говорят опрошенные РБК-Украина эксперты туристического рынка.

"Думаю, мир понимает, что вторжения в Украину не будет, но все наши партнеры перестраховываются, чтобы потом избежать возврата средств, аннуляций, и пока приостанавливают Украину. Сейчас идет речь о сложной ситуации с весной", — говорит РБК-Украина Мария Юхновец, президент Ассоциации въездных туристических операторов Украины, представитель компании-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

Но после 2014 года и пандемии такие шаги для украинских туроператоров уже предсказуемы, особенно учитывая тревожные посылы в СМИ, отмечает эксперт.

Впрочем, по ее словам, такого критического состояния в туризме, который был в 2014 году – когда в один день отмены были письмо за письмом – пока нет.

Туристам объясняют, что ситуация в Украине спокойная

Иностранным партнерам объясняют, что ситуация внутри страны спокойная и контролируемая, ведь в некоторых очень отдаленных странах распространяется информация, что в Киеве уже якобы что-то происходит, говорит президент Ассоциации.

"Мы действительно уверены, что военного конфликта не будет и ситуация стабилизируется уже в ближайшее время. Наше самое большое переживание не о Европе – они всегда осторожны и все планируют разумно - еще и в условиях пандемии даже на половину не восстановила свои путешествия", — объясняет она.

Мария Юхновец добавляет: в прошлом году "панацеей и спасением" стали страны Персидского залива, которые помогли остаться украинским туроператорам на плаву. Она ожидает, что они "спасут туризм" и в этом году.

"Мы, включая коллег из отелей, переживаем, чтобы ситуация не повлияла на ожидаемый поток туристов оттуда уже с мая. Ожидается, что их будет не меньше, чем в 2021 году. Если эта стрессовая ситуация остановится, то в целом 2022 год должен быть лучше 2021-го. В декабре я бы сказала, что год должен быть очень хороший, потому что у нас произошла "туристическая сказка" с Персидским заливом, и европейцы начали понемногу возвращаться. В целом год должен быть хороший, хотя констатируем, что начало года - тревожное", — констатирует эксперт.

Напомним, ранее мы писали, сколько денег заработала Украина на туризме в пандемию.

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