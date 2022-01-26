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"Не время отдыхать". Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения России

Новина українською →
Среда 26 января 2022 07:50
"Не время отдыхать". Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения России Фото: Туристы на улицах Киева (Виталий Носач/РБК Украина)
Автор: Катерина Гончарова, Ольга Маджумдар

Как повлияют сообщения в мировых СМИ и рекомендации посольств не ехать в страну на развитие туристической отрасли

Иностранных туристов начали предостерегать от путешествий в Украину из-за рисков военного вторжения на нашу территорию. Такие предупреждения начали появляться на страницах посольств и правительственных сайтах ряда стран.

Активное обсуждение политической ситуации в мировых СМИ уже вызвали беспокойство в туристической среде – запланированные туры для иностранцев начали отменять на ближайшие месяцы, а летний сезон оказался под угрозой срыва.

Приедут ли иностранные путешественники в Украину в следующем сезоне и как оценивают ситуацию профильные туристические эксперты – в материале TRAVEL РБК-Украина.

"Туристы из Европы очень остро реагируют на любой негатив"

Вероятно, Украина в этом году недосчитается тысяч европейских туристов, предполагает в комментарии РБК-Украина директор сети туристических агентств "Поехали с нами" Олег Кулик.

"В западных СМИ часто слышим тревожные новости об Украине. Если мы говорим о европейцах, то они обычно остро реагируют на любые негативные сообщения. И если даже к тому времени уже запланировали поездку, то откажутся от нее и просто не поедут в страну. Но надо понимать, что европейцы чаще ездят в Украину скорее по бизнесу, чем с целью туризма. Посещают преимущественно такие города как Киев или Одесса. Если это туризм, то чаще всего посещают Западную Украину, тот же курорт "Буковель", - отмечает эксперт по туризму.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения России

Фото: Киев - одна из самых популярных локаций для сити-туров иностранцев (unsplash.com/eugene)

Так или иначе, сегодня ожидается снижение количества туристов, которые едут в Украину с целью туризма и не только, считает Олег Кулик.

"Ведь европейцы традиционно боятся любых драматических новостей. У европейцев в таких случаях работает логика, которая значительно отличается от нашей. Это наши туристы, когда что-то подобное происходит за границей, звонят турагентам и спрашивают, появились ли горящие путевки", - резюмирует он.

"Бронирование на ближайшие три месяца начинают отменять"

Иностранные туристы, которые приезжают в Украину, пользуясь услугами украинских туристических компаний, планируют свои поездки заранее с большим запасом времени, говорит в комментарии РБК-Украина Мария Юхновец, президент Ассоциации въездных туристических операторов Украины, представитель компании-туроператора "Sputnik Kyiv DMC".

"Въездные туроператоры представляют сегмент организованного туризма, который всегда отмечался очень заблаговременным планированием. Наши клиенты планируют свое путешествие за полгода-год. Ситуация, которая сложилась сейчас, очень стремительно мотивирует отменить эти планы и воздержаться от поездки в Украину", - объясняет она реакцию на туристическом рынке.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения РоссииФото: "Ситуация мотивирует воздержаться от поездки в Украину" (unsplash.com/eugene)

По словам эксперта, сейчас "под ударом" отмена путешествий в первую очередь из тех стран, правительства которых делают самые громкие заявления о ситуации в Украине, эвакуации дипломатов или комментарии о военной поддержке.

"Сейчас много информации о концентрации войск РФ возле Украины, даются рекомендации воздержаться от поездок. Это как в США, так и в Великобритании. Такие страны, если ситуация в ближайшее время не изменится, будут первыми, откуда туристы будут отменять путешествия в Украину",- говорит специалист

Она приводит пример: на британском правительственном сайте с 2014 года рекомендовали воздержаться от поездок на Донетчину, Луганщину и Крым. На днях впервые появилась фраза - "и на другую территорию Украины".

"Когда в "горячке" начинают отменять туры на апрель и май, до которых еще очень далеко, то мы призываем не аннулировать заказ, а сделать паузу, ведь у них не предусмотрено никаких штрафов. Сейчас "в сердцах" отменяют туры на весенний период, приостанавливают продажу туров на сайтах, потому что у них на правительственном сайте появилось предостережение", - рассказывает эксперт о настроениях за рубежом относительно туризма в Украине.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения России

Фото: Туристический инормационный центр на железнодорожном вокзале в Киеве (facebook.com/Ukrzaliznytsia)

Надежда на "туристическую сказку" с Персидским заливом

Кроме туристов из стран, где предостерегают от поездок в Украину в ближайшее время, могут быть отменены также путешествия, которые предусматривают масштабные мероприятия или маршруты по Украине, отмечает специалист.

"Если это насыщенные многодневные туры по Украине, они тоже в первую очередь отменяются, потому что поехать на сити-брейк в Киев, например, не так дорого и легче отменить. Если говорить о крупных событиях, конференции, предполагавшие большое количество участников – чаще всего заказчики сейчас колеблются и не готовы согласовывать, что это будет в Украине. Те заказы, что уже есть, сейчас под вопросом", - объясняет Мария Юхновец.

Впрочем, по ее словам, такого критического состояния в туризме, который был в 2014 году – когда в один день отмены были письмо за письмом – пока нет.

"Думаю, мир понимает, что вторжения в Украину не будет, но все наши партнеры перестраховываются, чтобы потом избежать возврата средств, аннуляций, и пока приостанавливают Украину. Сейчас идет речь о сложной ситуации с весной", - говорит она.

Но после 2014 года и пандемии такие шаги для украинских туроператоров уже предсказуемы, особенно учитывая тревожные посылы в СМИ.

"Это нормальная реакция туристов - отменить или приостановить поездки, подождать с планированием визита в Украину. Сейчас позиция туристических операторов такова - каждый максимально коммуницирует со всеми партнерами, заказчиками и клиентами. "Глухих" отмен нет: нам сочувствуют, пишут, что к сожалению, вынуждены приостановить заказ", - отмечает президент Ассоциации.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения РоссииФото: Львов - одна из популярных локаций для туристов из разных стран (unsplash.com/maksym-pozniak-haraburda)

Иностранным партнерам объясняют, что ситуация внутри страны спокойная и контролируемая, ведь в некоторых очень отдаленных странах распространяется информация, что в Киеве уже что-то происходит.

"Мы действительно уверены, что военного конфликта не будет и ситуация стабилизируется уже в ближайшее время. Наше самое большое переживание не о Европе – они всегда осторожны и все планируют разумно - еще и в условиях пандемии даже на половину не восстановила свои путешествия", - объясняет она.

Мария Юхновец добавляет: в прошлом году "панацеей и спасением" стали страны Персидского залива, которые помогли остаться украинским туроператорам на плаву.

"Мы сейчас переживаем, включая коллег из отелей, чтобы ситуация не повлияла на ожидаемый поток туристов оттуда уже с мая. Ожидается, что их будет не меньше, чем в 2021 году. Если эта стрессовая ситуация остановится, то в целом 2022 год должен быть лучше 2021-го. В декабре я бы сказала, что год должен быть очень хороший, потому что у нас произошла "туристическая сказка" с Персидским заливом, и европейцы начали понемногу возвращаться. В целом год должен быть хороший, хотя констатируем, что начало тревожное", - выражает надежду эксперт.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения РоссииФото: Карпаты летом - место для отдыха туристов (РБК-Украина)

По ее словам, часть туристических компаний Украины с начала пандемии провели диверсификацию своей деятельности, и кроме въездного туризма, начали заниматься еще внутренним. И хотя профильных лицензированных въездных туроператоров, специализирующихся исключительно на приеме иностранных туристов, в Украине около пол сотни, сразу изменить деятельность им будет непросто.

"Есть большое количество бронирований на весну и лето 2022 года"

"Подобная ситуация была в 2014 году, когда почти все правительства стран, откуда к нам ехали туристы, не рекомендовали путешествовать. Как результат, у нас остановились въездные потоки", - рассказывает в комментарии РБК-Украина Наталья Соболева, генеральный директор компании-туроператора "Арктур".

В 2013 году чемпионат по футболу "Евро-2012" стал мощной рекламой для европейских туристов, и в Украине существенно вырос поток посетителей.

"Уже в 2014 году мы не смогли продавать Крым, а он был очень популярной локацией, например, в маршруте Киев-Одесса-Ялта. В 2019 году мы почти вышли на объемы 2013-го. На 2020 год были очень оптимистичные планы относительно европейского, азиатского, американского рынка", - рассказывает она о спросе на туры в Украине среди иностранцев.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения РоссииФото: Саудовские туристы в Киеве (Виталий Носач/РБК Украина)

2020 год был провальным годом во въездном туризме, в 2021 году основной поток туристов был из Саудовской Аравии, но также стало больше заказов от индивидуальных путешественников из других стран. Традиционные группы европейских туристов переносились из-за пандемии, и сейчас в компании Натальи Соболевой есть большое количество перенесенных бронирований на весну и лето 2022 года.

"Есть большие сомнения, что эти группы иностранцев поедут, если эта ситуация будет продолжаться. Люди будут бояться ехать. Первая большая группа испанских туристов, которые должны были приехать в конце февраля, отменила заказ. У коллеги из другой компании вчера отменились 5 групп на апрель", - описывает ситуацию по состоянию на 25 января специалист.

Она отмечает: все партнеры пишут и интересуются ситуацией в стране. Если туристы едут с деловой целью, то они бронируют пакет услуг незадолго до поездки. Количество таких посетителей пока не уменьшается. Но группы, которые едут с целью отдыха, имеют возможность выбирать себе открытые направления для путешествий, даже в пределах Восточной Европы.

Сейчас все страны достаточно агрессивно занимаются продвижением своих туристических направлений, все нуждаются в иностранных туристах. Украина также промотирует свой туризм - и наша страна популярна, отмечает Наталья Соболева.

"Но сейчас, когда на пандемию накладывается политическая ситуация, мы успокаиваем партнеров, что у нас все спокойно, жизнь течет спокойно. Мы готовы к стабильному сезону и готовы принимать туристов", - говорит специалист.

По ее словам, среди стран, откуда в предыдущие годы приезжали немало групп туристов: Германия, Северная Европа, Индия, Турция. Бывают группы, которые едут для тим-билдинга или семинаров, другие - на культурные события. Есть туристы, которые едут по экскурсионной программе. Или – на сити-брейки на несколько дней в популярные города: Киев, Львов, Одессу. В последнее время появился большой интерес к рекреационным программам – отдых и оздоровление на красивых курортах с бассейнами и процедурами.

"Но тревожная риторика вокруг Украины беспокоит туристов. Туризм, как лакмусовая бумажка, очень чувствительно реагирует на ситуацию в стране. Туристы обычно выбирают для отдыха те направления, где есть сочетание цены, качества, интересной программы и безопасности. У нас складывается со всем этим, поэтому мы рассчитывали на хороший сезон. Но сейчас мы не можем прогнозировать, как сложится ситуация - надеемся, что туризм будет", - заключает эксперт.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения РоссииФото: Туристы выбирают направления, где есть сочетание цены, качества, интересной программы и безопасности (unsplash.com/andriyko-podilnyk)

Доходы от туризма могут даже увеличиться - эксперт

Один из важных источников получения доходов в сфере туризма – туристический сбор. Согласно новым данным Государственного агентства развития туризма (ДАРТ), за весь 2021 год в бюджет страны от турсбора поступило 244 млн грн.

Даже несмотря на пандемию, цифры растут: в ведомстве уточнили, что показатель на 86,8% превышает цифры 2020 года. Также такая сумма оказалась на 20% выше аналогичного показателя 2019 года, когда в бюджет поступило 196 млн грн.

Ставку туристического сбора устанавливают по решению местных Советов за каждое временное размещение в размере до 0,5% для внутреннего туризма и до 5% – для въездного. В 2021 году суммы составляли до 30 грн для внутреннего туризма и до 300 грн – для въездного туризма.

Пока ряд экспертов прогнозируют падение доходов от турсбора из-за спада потока туристов, председатель правления VisitUkraine.today Антон Тараненко считает, что суммы могут даже увеличиться. Такое мнение он высказывает в комментарии РБК-Украина.

"Считаю, что кардинального спада в туризме в 2022 году из-за новостей об агрессии России и войне не будет. Агрессия длится уже 8 лет, а многие иностранцы знают, что Киев, Львов, Буковель находятся территориально далеко от временно оккупированных территорий. Что касается туристического сбора, если политическая ситуация не ухудшится, то он наоборот вырастет", - считает Тараненко.

&quot;Не время отдыхать&quot;. Останется ли Украина без туристов на фоне угрозы вторжения РоссииФото: Бальнеологический курорт в Карпатах (derenivska-kupil.ua)

"Только четыре человека написали, что отказались от поездки в Украину"

По его словам, пока ситуация остается достаточно стабильной, как для января и третьей волны пандемии.

"Кроме того, по информации Совета национальной безопасности и обороны Украины, для паники нет никаких поводов, а ситуация на украинской границе остается контролируемой – это успокаивает. Если смотреть статистику посещений нашего портала, то количество пользователей не уменьшилось. А вот на горячую линию стали обращаться чаще. Ежедневно около 10 вопросов мы получаем от иностранцев относительно ситуации с безопасностью в стране, но только 4 человека за последние 2 месяца написали, что отказались пока от визита в Украину", - отмечает председатель правления VisitUkraine.today.

Он отмечает, что сейчас особенно важно популяризировать Украину среди иностранцев и использовать для этого все возможные методы и инструменты.

"Надо говорить много и везде, рассказывать о красоте, о достопримечательностях, интересных событиях, крутых людях, невероятной кухне – обо всех прелестях и предпочтениях. А также о том, что это современная, развитая страна. И что у нас лояльные требования к пересечению границы по сравнению со многими европейскими странами, ведь одна из главных проблем - недостаток информации и позитивных новостей о нашей стране", - резюмирует Тараненко.

Напомним, мы писали, что в мире осторожно заговорили об окончании пандемии, а страны ЕС постепенно снимают ограничения для туристов.

Также сообщалось, удалось ли Украине привлечь иностранных туристов в 2021 году.

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