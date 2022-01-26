Скасування подорожей: експерт розповіла, чи бояться іноземці їхати в Україну

Україна останніми роками активно намагається розвивати туризм і є всі шанси на успішний сезон 2022 року. Разом з тим багато іноземців бояться тривожних новин про можливе вторгнення Росії, тому можуть відмовлятися від поїздок до нашої країни. Про це заявила в коментарі РБК-Україна Наталія Соболєва, генеральний директор компанії-туроператора "Арктур".

"Подібна ситуація була у 2014 році, коли майже всі уряди країн, звідки до нас їхали туристи, не рекомендували подорожувати. Як результат, у нас зупинилися в'їзні потоки", – сказала вона.

Наталія Соболєва зазначила, що чемпіонат з футболу "Євро-2012" став чудовою рекламою нашої країни для європейських туристів, і внаслідок цього Україні суттєво зріс потік відвідувачів.

"У 2019 році ми майже вийшли на обсяги 2013-го. На 2020 були дуже оптимістичні плани щодо європейського, азіатського, американського ринку", – розповідає вона.

На думку експерта, 2020 рік був провальним роком у в'їзному туризмі, у 2021 році основний потік туристів був із Саудівської Аравії, але також побільшало замовлень від індивідуальних мандрівників з інших країн.

"Ми готові до стабільного сезону та готові приймати туристів"

Традиційні групи європейських туристів переносилися через пандемію, і зараз у компанії Наталії Соболєвої є велика кількість перенесених бронювань на весну та літо 2022 року.

"Є великі сумніви, що ці групи іноземців поїдуть, якщо ця ситуація (новини про вторгнення Росії - ред.) продовжуватиметься. Люди боятимуться їхати. Перша велика група іспанських туристів, які мали приїхати наприкінці лютого, скасувала замовлення. У колеги з іншої компанії вчора скасувалося 5 груп на квітень", – описує ситуацію станом на 25 січня фахівець.

Фото: Іноземні туристи скасовують тури в Україну (unsplash.com/valentyn- chernetskyi)

Вона зазначає: всі партнери пишуть та цікавляться ситуацією в країні. Якщо туристи їдуть із діловою метою, то вони бронюють пакет послуг незадовго до поїздки. Кількість таких відвідувачів поки що не зменшується. Але групи, які їдуть з метою відпочинку, мають змогу обирати альтернативні напрямки для подорожей, навіть у межах Східної Європи.

"Зараз усі країни досить агресивно займаються просуванням своїх туристичних напрямків, усі потребують іноземних туристів. Україна також промотує свій туризм – і наша країна популярна", – зазначає Наталія Соболєва.

"Сьогодні ми заспокоюємо партнерів, говоримо, що у нас все спокійно, життя тече спокійно. Ми готові до стабільного сезону та готові приймати туристів", - каже фахівець.

Водночас вона наголосила, що зараз прогнозувати успішність туризму у 2022 році складно. У тому числі – через невизначену політичну ситуацію.

Нагадаємо, раніше було названо країни, які "врятують туризм" в Україні в 2022 році.