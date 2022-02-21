Греция продлила ограничения для туристов: как попасть в страну сегодня

В стране решили продолжить действие текущих правил въезда до 7 марта

Греция продлевает действующие в стране ограничения до 7 марта.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на SchengenVisaInfo.com.

Власти страны объявили, что прибывающие из Европейского Союза, Шенгенской зоны и всех других стран, присоединившихся к порталу цифровых COVID-сертификатов, по-прежнему будут освобождены от требований тестирования по прибытии в Грецию.

Как въехать в Грецию из Украины: список требований

Согласно пресс-релизу, выпущенному Греческим авиационным управлением (CAA), прибывающим из этих стран будет разрешен въезд в страну при предъявлении сертификата о вакцинации или выздоровлении.

Кроме того, путешественники по-прежнему будут освобождены от дополнительных требований по тестированию и смогут въехать в Грецию, предъявив свидетельство о вакцинации, в котором будет указано, что первичный курс вакцинации был проведен за девять месяцев до прибытия в Грецию.

Сертификат о выздоровлении, действительный в течение 180 дней после инфицирования. ПЦР-тест нужно провести за 72 часа до въезда. А тесты на антигены - за 24 часа до въезда.

Отметим, эти же правила касаются и туристов из Украины.

Нашим туристам можно не делать на въезде в страну ПЦР-тест при условии, если они прошли полный курс прививки от COVID.

Обратите внимание. Требование о предоставлении заполненной формы определения местонахождения пассажира (PLF) распространяется на всех путешественников, независимо от статуса вакцинации, и считается необходимым проездным документом.

Отметим, в Греции в конце февраля растет количество бронирований туров на лето.

Также ранее Греция оказалась среди самых популярных направлений для туристов в Европе.