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Отдыха на пляжах не ждать: почему в этом году украинцы останутся без отпуска на Кипре

Четверг 27 августа 2020 15:26
Отдыха на пляжах не ждать: почему в этом году украинцы останутся без отпуска на Кипре
Фото: Отдых на Кипре (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Кипр отнес Украину к списку стран "высокого риска" COVID-19

На днях Кипр отнес Украину к списку стран с высоким риском в отношении COVID-19. Также для украинцев ввели особые условия въезда. Об этом сообщает профильное издание Avianews со ссылкой на бюллетень информационного офиса Министерства внутренних дел Кипра.

Помимо Украины, в перечень попали еще несколько стран, правила въезда из которых ужесточаются. К примеру, такие же условия были выдвинуты к Болгарии, Румынии, Франции, Испании, Мальте, Сербии и другим.

Сообщается, что въезд из этих стран на Кипр будет разрешаться только для определенных категорий граждан. Согласно данным консульской службы МИД Украины, в список тех, кому можно въезжать в страну, попали:

те, кто постоянно проживает на Кипре;

их супруги и дети (независимо от их гражданства);

иностранцы, имеющие разрешение на проживание на Кипре;

родители, супруги или дети лиц, легально проживающих на Кипре. В том числе – те, которые едут на Кипр с целью воссоединения с семьей;

граждане, которым разрешено въезжать в страну согласно с Венской конвенцией (или те, у которых есть специальное разрешение для въезда на Кипр).

Отдыха на пляжах не ждать: почему в этом году украинцы останутся без отпуска на КипреФото: Кипр существенно ужесточил правила въезда для украинцев (pixabay.com)

Туристам из Украины на Кипр ехать до сих пор не разрешено, говорится в сообщении. К слову, все те, кто въезжает на территорию Кипра из стран высокого риска COVID-19, обязаны после прилета пройти ПЦР-тестирование или предоставить результаты теста, который сделан не позднее чем за 72 часа до въезда.

Даже после этого всех прибывших должны отправить на самоизоляцию. За двое суток до того, как завершится срок самоизоляции, граждане должны за свои деньги пройти еще один ПЦР-тест на COVID-19 и затем отправить его результат на и-мейл Минздрава Кипра monada@mphs.moh.gov.cy.

При этом сообщается, что завершить самоизоляцию прибывший на Кипр гражданин может только после того, как получит отрицательный результат второго ПЦР-теста. Правила вступают в силу начиная с 28 августа этого года, пишет Avianews.

Когда ждать открытия Кипра для туристов?

Похоже, что отдых на Кипре украинским туристам в этом сезоне планировать не стоит. Нашим туристам на остров нельзя было ехать и ранее во время карантина, а теперь Кипр подтвердил свое намерение не пускать украинских туристов на отдых и далее, уверена специалист по индивидуальному подбору туров Любовь Чернега.

В ближайшее время пляжного отдыха на Кипре украинцам ждать не стоит, говорит специалист. По ее словам, сезон отдыха на море на Кипре продолжается до конца сентября.

"По моему мнению, идеальное время, чтобы отправиться в отпуск на Кипр – май или сентябрь. В июне и июле там довольно жарко, но тоже ехать можно. Кстати, в сентябре там как раз очень хорошая и стабильная погода, море все еще прогрето до 20 градусов. Здесь уже все зависит от цели вашей поездки. Но с учетом всех тенденций по запретам въезда, в этом сезоне отпусков Кипр для украинцев вряд ли откроется", - прогнозирует она.

По словам специалиста, закрытой, скорее всего, в ближайший период останутся также такие страны как Германия, Венгрия, Австрия.

Отдыха на пляжах не ждать: почему в этом году украинцы останутся без отпуска на КипреФото: Вряд ли стоит ждать, что еще какая-то страна откроет въезд для украинцев в ближайшее время, говорят эксперты (pixabay.com)

"С учетом того, что уровень заболеваемости коронавирусной инфекцией в Украине только повышается, вряд ли стоит ждать, что еще какая-то страна откроет въезд для наших туристов в ближайшие месяцы. Чтобы в этом смысле были хоть какие-то оптимистичные тенденции, надо, чтобы заболеваемость в Украине как минимум перестала расти уже сейчас. Но на данный момент все наоборот: каждый день – более полутора тысяч новых заболевших. О каком Кипре мы говорим?", - рассуждает Любовь Чернега.

"Это история не о медицине"

Несколько иное мнение об ужесточении правил въезда на Кипр высказывает РБК-Украина эксперт в сфере туризма Игорь Короленко. По его словам, вся эта история – не про медицинские показатели, а скорее про конъюнктуру, экономику и другие факторы.

"Если бы это была история про медицину, то не было бы откровенной "игры в дурака": когда в Украину и из Украины иностранцы и наши граждане с видом на жительство в Европы без проблем и даже почти без тестов, а нашим гражданам, которые едут с туристической целью, нельзя было так делать. Видимо, знак Евросоюза или знак британской короны на документах "убивает" вирус круче вакцины! Что касается самого Кипра, то эти ребята любят раз в десять лет устраивать "шоу" – десять лет назад была ситуация с их банками и чужими деньгами (тогда на Кипре заморозили счета многих украинцев – ред.) А теперь – с вирусом. Причем граждан Великобритании, где показатели заболеваемости выше, чем у нас, туда пускают. А украинцев – нет. Чудеса!", - высказывает мнение Игорь Короленко.

Напомним, ранее мы писали, где украинским туристам можно отдохнуть на Балканах в бархатный сезон.

Также сообщалось, что в Турции впервые за период карантина восстановили популярную услугу.

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