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Відпочинку на пляжах не чекати: ще одна країна внесна Україну до списку "високого ризику" COVID-19

Четвер 27 серпня 2020 15:23
Відпочинку на пляжах не чекати: ще одна країна внесна Україну до списку "високого ризику" COVID-19
Фото: Відпочинок на Кіпрі (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Кіпр відніс Україну до списку країн "високого ризику" COVID-19

На днях Кіпр відніс Україну до списку країн з високим ризиком щодо COVID-19. Також для українців ввели особливі умови в'їзду. Про це повідомляє профільне видання Avianews з посиланням на бюлетень інформаційного офісу Міністерства внутрішніх справ Кіпру.

Крім України, до переліку потрапили ще кілька країн, правила в'їзду з яких посилюються. Наприклад, такі ж умови були висунуті до Болгарії, Румунії, Франції, Іспанії, Мальти, Сербії та інших.

Повідомляється, що в'їзд з цих країн на Кіпр буде дозволятися тільки для певних категорій громадян. Згідно з даними консульської служби МЗС України, до списку тих, кому можна в'їжджати до країни, потрапили:

ті, хто постійно проживає на Кіпрі;

їхні дружини/чоловіки та діти (незалежно від їхнього громадянства);

іноземці, які мають дозвіл на проживання на Кіпрі;

батьки, подружжя чи діти осіб, які легально проживають на Кіпрі. У тому числі – ті, які їдуть на Кіпр з метою возз'єднання з родиною;

громадяни, яким дозволено в'їжджати в країну згідно з Віденською конвенцією (або ті, у яких є спеціальний дозвіл для в'їзду на Кіпр).

Відпочинку на пляжах не чекати: ще одна країна внесна Україну до списку &quot;високого ризику&quot; COVID-19Фото: Кіпр істотно посилив правила в'їзду для українців (pixabay.com)

Туристам з України на Кіпр їхати досі не дозволено, йдеться в повідомленні. До речі, всі ті, хто в'їжджає на територію Кіпру з країн високого ризику COVID-19, зобов'язані після прильоту пройти ПЛР-тестування або надати результати тесту, який зроблений не пізніше ніж за 72 години до в'їзду.

Навіть після цього всіх прибулих повинні відправити на самоізоляцію. За дві доби до того, як завершиться термін самоізоляції, громадяни мають за свої кошти пройти ще один ПЛР-тест на COVID-19 і потім відправити його результат на імейл МОЗу Кіпру monada@mphs.moh.gov.cy.

При цьому повідомляється, що завершити самоізоляцію, громадянин, що прибув на Кіпр, може тільки після того, як отримає негативний результат другого ПЛР-тесту. Правила набирають чинності починаючи з 28 серпня цього року, пише Avianews.

Коли чекати відкриття Кіпру для туристів?

Схоже, що відпочинок на Кіпрі українським туристам у цьому сезоні планувати не варто. Нашим туристам на острів не можна було їхати й раніше під час карантину, а тепер Кіпр підтвердив свій намір не пускати українських туристів на відпочинок і далі, впевнена фахівець з індивідуального підбору турів Любов Чернега.

Найближчим часом пляжного відпочинку на Кіпрі українцям чекати не варто, каже фахівець. За її словами, сезон відпочинку на морі на Кіпрі триває до кінця вересня.

"На мою думку, ідеальний час, щоб вирушити у відпустку на Кіпр – травень або вересень. У червні та липні там досить спекотно, але теж їхати можна. До речі, у вересні там якраз дуже хороша і стабільна погода, море все ще прогріте до 20 градусів. Тут вже все залежить від мети вашої поїздки. Але з урахуванням всіх тенденцій щодо заборони в'їзду, у цьому сезоні відпусток Кіпр для українців навряд чи відкриється", - прогнозує вона.

За словами фахівця, закритою, швидше за все, в найближчий період залишаться також такі країни як Німеччина, Угорщина, Австрія.

Відпочинку на пляжах не чекати: ще одна країна внесна Україну до списку &quot;високого ризику&quot; COVID-19Фото: Навряд чи варто чекати, що ще якась країна відкриє в'їзд для українців найближчим часом, кажуть експерти (pixabay.com)

"З урахуванням того, що рівень захворюваності коронавірусною інфекцією в Україні тільки підвищується, навряд чи варто чекати, що ще якась країна відкриє в'їзд для наших туристів у найближчі місяці. Аби в цьому сенсі були хоч якісь оптимістичні тенденції, треба, щоб захворюваність в Україні як мінімум перестала рости вже зараз. Але нині усе навпаки: щодня – понад півтори тисячі нових хворих. Про який Кіпр ми говоримо?" - розмірковує Любов Чернега.

"Це історія не про медицину"

Дещо іншу думку про посилення правил в'їзду на Кіпр висловлює РБК-Україна експерт у сфері туризму Ігор Короленко. За його словами, вся ця історія – не про медичні показники, а радше про кон'юнктуру, економіку та інші фактори.

"Якби це була історія про медицину, то не було б відвертої "гри в дурня": коли в Україну та з України іноземці та наші громадяни з посвідкою на проживання в Європи без проблем і навіть майже без тестів, а нашим громадянам, які їдуть з туристичною метою, не можна було так робити. Мабуть, знак Євросоюзу або знак британської корони на документах "вбиває" вірус крутіше за вакцину! Що стосується самого Кіпру, то ці хлопці люблять раз на десять років влаштовувати "шоу" – десять років тому була ситуація з їх банками та чужими грошима (тоді на Кіпрі заморозили рахунки багатьох українців – ред.) А тепер – з вірусом. Причому громадян Великої Британії, де показники захворюваності вищі, ніж у нас, туди пускають. А українців – ні. Чудеса!", - висловлює думку Ігор Короленко.

Нагадаємо, раніше ми писали, де українським туристам можна відпочити на Балканах у оксамитовий сезон.

Також повідомлялося, що у Туреччині вперше за період карантину відновили популярну послугу.

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