Отдых на море в сентябре: пляжи популярного украинского курорта пустеют

Отдых на море в сентябре пользуется популярностью среди украинских туристов. Принято считать, что первые недели осени прекрасно подходят для отдыха на Черном и Азовском морях, пока погода здесь достаточно теплая.

К примеру, многие едут в Кирилловку – известный курортный поселок, который располагается на Азовском море в Запорожской области. Он известен тихим уютным отдыхом.

Но, как сообщает местное издание РИА Мелитополь, пляжи в Кирилловке в начале сентября постепенно пустеют. На сайте опубликовали свежие фото местных пляжей. На них видно, что отдыхающих там практически нет.

Фото: Пляжи Кирилловки в сентябре (ria-m.tv)

"Несмотря на установившуюся теплую и ясную погоду, в курортном поселке людей практически не осталось. На Федотовой косе, на Пересыпи и на Бирючем опустели пляжи. На центральном пляже пока относительно многолюдно, но и там едва можно насчитать два десятка отдыхающих", - отмечают в издании.

На данный момент температура воды в море у пляжей Кирилловки все еще прогревается до 23 градусов, что считается комфортной температурой для пляжного отдыха и купания.

Также в зоне у морского побережья сохраняется теплая температура воздуха, которая иногда достигает даже 28-30 градусов.

Фото: На пляжах Кирилловки очень мало людей (ria-m.tv)

"В последние дни на море установился полный штиль, а в небе - ни облачка. Те, кто решил продлить свой отпуск и задержаться в Кирилловке до сентября, явно не прогадали. По прогнозам синоптиков, отличная погода будет сохраняться еще минимум неделю", - пишет издание.

Фото: Несмотря на хорошую погоду, отдыхающих мало (ria-m.tv)

Специалист по подбору туров Любовь Чернега говорит РБК-Украина, что на Азовское море все еще оптимально ехать как минимум до 15-20 чисел сентября.

"Из "минусов" отдыха осенью на Азове - там работает все меньше магазинов. Ведь некоторые маленькие бизнесы там "заточены" сугубо под сезонную торговлю на пляжах и возле них. Начиная с сентября, таких точек все меньше. Но есть и неоспоримые "плюсы": отдых на Азовском море в сентябре дешевле, и туда точно стоит ехать, если вы любите спокойный отдых без толп туристов вокруг", - говорит она.

Видео: Что происходит на пляжах Кирилловки в сентябре (Youtube.com/Просто канал)

Напомним, ранее мы писали, когда лучше ехать на Азовское море в бархатный сезон.

Также мы писали о лучших пляжах на курортах Болгарии для отдыха осенью.