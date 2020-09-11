Відпочинок на морі у вересні: пляжі популярного українського курорту порожніють

Відпочинок на морі у вересні користується популярністю серед українських туристів. Вважається, що перші тижні осені чудово підходять для відпочинку на Чорному та Азовському морях, поки погода тут досить тепла.

Наприклад, багато хто їде в Кирилівку – відоме курортне селище, яке розташовується на Азовському морі у Запорізькій області. Воно відоме тихим затишним відпочинком.

Але, як повідомляє місцеве видання РІА Мелітополь, пляжі у Кирилівці на початку вересня поступово порожніють. На сайті опублікували свіжі фото місцевих пляжів. На них видно, що відпочиваючих там практично немає.

Фото: Пляжі Кирилівки у вересні (ria-m.tv)

"Попри сталу теплу і ясну погоду, у курортному селищі людей практично не залишилося. На Федотовій косі, на Пересипі й на Бірючому спорожніли пляжі. На центральному пляжі поки щодо багатолюдно, але і там ледве можна нарахувати два десятки відпочиваючих", - зазначають у виданні.

Зараз температура води у морі біля пляжу Кирилівки все ще прогрівається до 23 градусів, що вважається комфортною температурою для пляжного відпочинку і купання.

Також в зоні морського узбережжя зберігається тепла температура повітря, яка іноді досягає навіть 28-30 градусів.

Фото: На пляжах Кирилівки дуже мало людей (ria-m.tv)

"Протягом останніх днів на морі встановився повний штиль, а в небі - ні хмаринки. Ті, хто вирішив продовжити свою відпустку і затриматися в Кирилівці до вересня, явно не прогадали. За прогнозами синоптиків, відмінна погода буде зберігатися ще мінімум тиждень", - пише видання.

Фото: Попри гарну погоду, відпочиваючих мало (ria-m.tv)

Фахівець з підбору турів Любов Чернега говорить РБК-Україна, що на Азовське море все ще оптимально їхати як мінімум до 15-20 чисел вересня.

"З "мінусів" відпочинку восени на Азові - там працює все менше магазинів. Адже деякі маленькі бізнеси там "заточені" суто під сезонну торгівлю на пляжах і біля них. Починаючи з вересня, таких точок все менше. Але є і беззаперечні "плюси": відпочинок на Азовському морі у вересні дешевше, і туди варто їхати, якщо ви любите спокійний відпочинок без натовпів туристів навколо", - говорить вона.

Відео: Що відбувається на пляжах Кирилівки у вересні (Youtube.com/Просто канал)

Нагадаємо, раніше ми писали, коли краще їхати на Азовське море в оксамитовий сезон.

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