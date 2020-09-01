Азовское море в сентябре: стоит ли ехать на местные курорты во время бархатного сезона

Фото: Отдых на Азовском море (kirillovka.ks.ua)

"Плюсы" и "минусы" отдыха на Азовском море в первые недели осени

Если вы не смогли отправиться в долгожданный отпуск летом – не беда: вы еще можете успеть запланировать отдых на море в сентябре.

Бытует мнение, что ехать на Азовское море в сентябре – это все равно что побывать где-то на пляжах Турции или Черногории: море – до сих пор теплое, да и температура воздуха держится примерно на уровне 26 градусов тепла.

Какой курорт выбрать для отдыха на Азовском море в бархатный сезон? Когда лучше планировать отдых в местных населенных пунктах и действительно ли там тепло в сентябре? Мы попытались разобраться.

Основные курорты Азовского моря

Рассмотрим самые основные места, где можно отдохнуть на Азовском море в сентябре.

Бердянск – пожалуй, самый популярный среди туристов город. Это курорт и одновременно крупный порт, находящийся в Запорожской области.

Арабатская стрелка – красивая песчаная намывная коса, которая достигает более сотни километров в длину. Располагается в Херсонской области, омывается заливом Сиваш, Азовским морем и Утлюкским лиманом.

Геническ – известный город Херсонской области, пляжный курорт. Находится на побережье Утлюкского лимана и возле Азовского моря неподалеку от Арабатской стрелки.

Кирилловка – курортный поселок на Азовском море в Запорожской области. Известен тихим уютным отдыхом.

Фото: Арабатская стрелка (kirillovka.ks.ua)

Приморск – небольшой город, тоже популярный среди туристов. Находится в Запорожской области на Обиточной косе. Курортная часть удалена от города примерно на четыре километра.

Новопетровка – менее известный, но все же уютный поселок-курорт в Запорожской области, который располагается в пятнадцати километрах от города Бердянск.

Белосарайская коса – курортная местность, находящаяся в Донецкой области. Известна невысокими ценами на отдых. Находится между Таганрогским и Белосарайским заливами.

Что же выбрать для отдыха в бархатный сезон, да и стоит ли в целом ехать на Азовское море в сентябре?

Когда лучше ехать на Азовское море?

Если бархатный сезон в таких странах как Турция или Хорватия может длиться еще и в октябре, то на морских побережьях в Украине таким периодом принято считать только первый месяц осени, говорит РБК-Украина специалист по подбору туров Любовь Чернега.

По ее словам, на Азовском море комфортно отдыхать обычно до 20-х чисел сентября.

"Температура воздуха в первые пару недель сентября на Азовском море может держаться на уровне 25-26 градусов. Вода может прогреваться до +20-22 градусов. Но периодически может подниматься ветер", - рассказывает специалист.

Фото: Азовское море на пляже в Кирилловке (kirillovka.ks.ua)

По ее словам, Азовское море в бархатный сезон традиционно считается более теплым, чем Черное. К тому же, Азовское море – одно из самых мелких морей в мире, и именно за счет этой природной особенности вода в нем дольше сохраняется теплой.

"Даже если вы столкнетесь с тем, что во время отдыха будет ветрено, морская вода все же будет теплее, чем на Черном море. Это объясняется тем, что Азовское – более мелководное, и подводные течения, в том числе – холодные, здесь не такие сильные. В целом на Азовском море оптимальнее всего побывать до 15-20 сентября. После 20-го сентября погода становится все более ветреной, принося низкие температуры", - подчеркивает она.

В Кирилловку стоит ехать за уютным семейным отдыхом: море здесь достаточно теплое в начале сентября, говорит Любовь Чернега. Пляжи на курорте – песчаные, а проход к морю – бесплатный.

Бердянск больше подойдет тем, кто хочет отдохнуть в условиях города, а не отдаленного поселка. Здесь развита инфраструктура, есть много развлекательных заведений. На Арабатскую стрелку лучше всего ехать с детьми, а на Белосарайскую косу – в поисках бюджетного отдыха.

"Знаю некоторых туристов, которые в сентябре комбинировали отдых и на Черном, и Азовском морях. В первые недели сентября ехали в Коктебель на экскурсии, а за пляжным отдыхом – на Азовское море, которое находится недалеко", - говорит она.

Какие же основные "плюсы" отдыха на Азовском море в сентябре?

Мало туристов – можно отдохнуть в более спокойной атмосфере;

Цены снижаются (на некоторых базах отдыха цены снижают даже в 2-3 раза);

Продукты питания на рынках и еда в кафе тоже дешевеют;

Пляжи – более чистые.

Фото: Пляж в городе Геническ (kirillovka.ks.ua)

Какие главные "минусы" отдыха на Азовском море осенью?

Летние магазины понемногу закрываются (некоторые магазины "заточены" сугубо под летнюю торговлю у побережья, и как только туристов становится меньше, они понемногу "сворачивают" свою работу, говорит Любовь Чернега);

Меньше экскурсий (тот же случай, что и с магазинами);

Меньше предложений по транспорту (как только на курортах меньше туристов, остается преимущественно регулярные рейсы);

Сложности планирования отдыха с детьми (в сентябре начинается учеба в школах);

Не всем подходит переменчивая сентябрьская погода, когда днем тепло, а вечером может пойти дождь и подняться ветер.

Напомним, ранее мы писали, стоит ли ехать на Черное море в бархатный сезон.

Также предлагаем почитать, что делать, если из-за овербукинга вам не хватило места в самолете перед перелетом.