Острова создавали еще 1200 лет назад. В Бахрейне обнаружили необычную находку

В Бахрейне нашли искусственный остров, которому 1200 лет

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Newsofbahrain.com.

Археологи проводили раскопки в городе Мухаррак (Бахрейн) на историческом острове Аль-Сайя. По результатам исследований было обнаружено, что этот остров искусственный. Он был создан посредине моря вокруг источника пресной воды около 1200 лет тому назад.

Британская команда археологов во главе с профессором Робертом Картером при Управлении древностей и культуры Бахрейна в конце января начали раскопки на историческом острове Аль-Сайя, расположенный у побережья Бусайтина.

И оказалось, что в отличие от предыдущих представлений, остров был создан человеком. Ранее считалось, что остров возник в результате какого-то природного явления.

"Вопреки предыдущим убеждениям, доктор Салман Аль-Махари, директор департамента музееев и древностей Управления культуры, отмечает, что остров не был естественным. Ранее считалось, что остров был следствием какого-то природного явления", - говорится на сайте.

По словам доктора Аль-Махари, "исторический остров является одним из старейших примеров практики заполнения моря".

Исследования также показали, что Аль-Сайя играл решающую роль в истории добычи жемчуга Бахрейна, который был известен своими пресноводными источниками. Эти источники были известны под названиями Кавкаб или Чочаб.

Предварительные результаты раскопок показали, что остров играл роль станции водоснабжения, датируемой началом исламской эпохи, а может быть даже раньше.

Как создавали искусственные острова в древности

Чтобы создать остров, люди сначала строили цистерну или водный резервуар вокруг источника, чтобы заполнить его пресной водой, поступающей со скалистого морского дна. Вокруг него затем создавалась толстая круговая стена, которая формировала небольшой остров менее 20 метров в ширину. Далее стена укреплялась еще одной изогнутой стеной, образуя остров в 40 метров шириной.

Профессор Роберт Картер сказал остров "играл большую роль в профессии добычи жемчуга в Бахрейне на протяжении более 1200 лет". Он также пояснил технику, использованную при строительстве острова:

"Для этого они сначала создали цистерну и резервуар для воды вокруг источника, чтобы содержать пресную воду, вытекающего из каменистого морского дна. Они создали толстую круглую стену вокруг нее, чтобы сформировать небольшой остров вокруг нее, чтобы сформировать небольшой остров не менее 200 метров. Затем, позже его укрепили, создав еще изогную стену, чтобы сформировать остров шириной около 40 метров.

Далее создали прямые стены на южной и восточной сторонах острова, которые пересекались друг с другом, образуя прямоугольники. Также на острове использовали коралловые блоки для создания платформы остров длиной более 60 метров в длину. Во время проведения раскопок археологи также обнаружили небольшое здание рядом с источником с механизмом для поднятия воды, чтобы пресная вода добывалась постоянно, и затем распределялась между лодками на набережной".

На большей части острова были найдены старые груды раковин жемчужных устриц, перемешанные с керамикой времен VII-VIII век нашей эры.

Отметим, это первое систематическое морское и подводное археологическое исследование, которое проводится в Бахрейне. Группа ученых исследовала пресноводные источники в Бу-Махере и Хор-Фаште, используя инструменты подводной съемки и водолазное снаряжение.

Напомним, ранее в Турции археологи нашли удивительные артефакты.