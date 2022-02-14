Острови створювали ще 1200 років тому. У Бахрейні знайшли незвичну знахідку

У Бахрейні знайшли штучний острів, якому 1200 років

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Newsofbahrain.com.

Археологи проводили розкопки у місті Мухаррак (Бахрейн) на історичному острові Аль-Сайя. За результатами досліджень було знайдено, що цей острів є штучним. Він був створений посеред моря навколо джерела прісної води близько 1200 тому.

Британська команда археологів на чолі з професором Робертом Картером при Управлінні старовини й культури Бахрейну наприкінці січня розпочали розкопки на історичному острові Аль-Сайя, розташованому біля узбережжя Бусайтіна.

І виявилося, що на відміну від попередніх уявлень, острів був створений людиною. Раніше вважалося, що острів виник у результаті якогось природного явища.

"Всупереч попереднім переконанням, доктор Салман Аль-Махарі, директор департаменту музеїв та старожитностей Управління культури, зазначає, що острів не був природним. Раніше вважалося, що острів був наслідком якогось природного явища", - йдеться на сайті.

За словами доктора Аль-Махарі, "історичний острів є одним із найстаріших прикладів практики заповнення моря".

Дослідження також показали, що Аль-Сайя мав вирішальну роль в історії видобутку перлів Бахрейну, який був відомий своїми прісноводними джерелами. Ці джерела відомі під назвами Кавкаб чи Чочаб.

Попередні результати розкопок показали, що острів грав роль станції водопостачання, що датується початком ісламської епохи, а можливо, навіть раніше.

Як створювали штучні острови в давнину

Щоб створити острів, люди спочатку будували цистерну або водний резервуар навколо джерела, щоб заповнити його прісною водою, що надходить зі скелястого морського дна. Навколо нього потім створювалася товста кругова стіна, яка формувала невеликий острів менше ніж 20 метрів завширшки. Далі стіна зміцнювалася ще однією зігнутою стіною, утворюючи острів завширшки 40 метрів.

Професор Роберт Картер сказав острів "мав велику роль у професії видобутку перлів у Бахрейні протягом понад 1200 років". Він також пояснив техніку, використану для будівництва острова:

"Для цього вони спочатку створили цистерну і резервуар для води навколо джерела, щоб утримувати прісну воду, що випливає з кам'янистого морського дна. Вони створили товсту округлу стіну навколо неї, щоб сформувати невеликий острів навколо неї, щоб сформувати невеликий острів не менше 200 метрів. Потім, пізніше його зміцнили, створивши ще стіну, щоб сформувати острів шириною близько 40 метрів.

Далі створили прямі стіни на південній та східній сторонах острова, які перетиналися один з одним, утворюючи прямокутники. Також на острові використовували коралові блоки для створення платформи острів завдовжки більше ніж 60 метрів завдовжки. Під час проведення розкопок археологи також виявили невелику будівлю поруч із джерелом з механізмом для підняття води, щоб прісна вода добувалася постійно, а потім розподілялася між човнами на набережній".

На більшій частині острова знайшли старі купи раковин перлинних устриць, перемішані з керамікою часів VII-VIII століття нашої ери.

Зазначимо, це перше систематичне морське та підводне археологічне дослідження, яке проводиться у Бахрейні. Група вчених досліджувала прісноводні джерела у Бу-Махері та Хор-Фашті, використовуючи інструменти підводного знімання та водолазне спорядження.

Нагадаємо, раніше у Туреччині археологи знайшли дивовижні артефакти.