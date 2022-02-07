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1500-летняя мозаика. В Турции археологи нашли удивительные артефакты

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Понедельник 07 февраля 2022 19:10
1500-летняя мозаика. В Турции археологи нашли удивительные артефакты Фото: В провинции Кахраманмараш в Турции археологи нашли древнюю мозаику (wikimedia.org)
Автор: Евгения Тугушева

На мозаике изображено пиршество на открытом воздухе, во время которого три женщины танцуют под музыку

В древнем городе Германикея в юго-восточной провинции Турции — Кахраманмараш — нашли древнюю мозаику, сообщает Dailysabah.com.

Во время раскопок ученые обнаружили развалины сооружений возрастом в 1500 лет. По словам директора музея Кахраманмараша Сафиназа Акипаяма всего в древнем городе было обнаружено 35 мест, имеющих археологическое значение. На данном этапе раскопки завершились в семи из этих участков.

Мозаика, на которой изображены три женщины, танцующие под музыку, вероятно, изображает банкет под открытым небом перед охотой.

"Ранее мы нашли мозаику, состоящую из двух панелей и изображающую сцены охоты в Германии в 2015 году. Недавно обнаруженная мозаика на самом деле является продолжением мозаики, обнаруженной в 2015 году. Мы думаем, что она изображает банкет под открытым небом, вероятно, устроенный перед охотой", — рассказал Аджипаям.

В центре мозаики видно две пары, сидящие вместе. Пока три женщины танцуют в сопровождении музыки, двое мужчин что-то рассказывают. Также на мозаике можно увидеть босоного мальчика, взбирающегося на фиговое дерево.

Раскопки в этом месте еще не завершились до конца. Археологи планируют продолжить их на том же месте в 2022 году.

Напомним, ранее мы писали, археологи в Египте нашли уникальную гробницу.

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