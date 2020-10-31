Невероятные пейзажи за окном: уютные отели в Карпатах с панорамными видами на горы

Самые интересные видовые отели в Карпатах для отпуска и выходных
Вид из окна – одна из важнейших составляющих приятного отдыха, особенно если вы едете в Карпаты. Это как раз тот случай, когда место расположения отеля нередко напрямую влияет на общие впечатления от всего отпуска.
Для многих туристов просыпаться утром и сразу видеть из окна горы – как раз и является самым лучшим и комфортным отдыхом. Такой отпуск или уикенд можно совместить с походами в горы, экскурсиями на водопады или мини-поездками в другие интересные места Карпат.
Мы подобрали интересные отели с панорамными видами на горы, где можно насладиться пейзажами, тишиной и местным колоритом в окружении Карпат.
Отель на склоне гор
Один из самых приближенных к природе и удаленных от шума отелей, в котором еще и горы в каждом окне – эко-отель "Выше Неба" в Буковеле.
Поскольку это горнолыжный курорт, то гостям отеля предоставляют бесплатный трансфер к подъемникам. Расстояние до горнолыжных подъемников "Вытяг 2" и "Вытяг Р2" составляет 1,8 километра.
Из удобств в отеле – телевизор в номере, бесплатная парковка на территории. Главная "изюминка" отеля - открытый бассейн с подогревом, где даже в зимнее время температуру воды поддерживают на уровне 28-30 градусов, как в море на экзотическом курорте. Также можно посетить сауну с панорамными окнами и зону отдыха. В дневное время – бесплатно. Поужинать можно в ресторане при отеле.
"Красота в окне номера – неописуемая", - оставляют отзывы про отель туристы.
Фото: Вид из окна номера в Буковеле (booking.com)
После отдыха в тишине, спа-процедур и наслаждения видами из отеля, можно заняться пешим туризмом – природа вокруг тянет побродить по неизведанным тропинкам.
Стоимость проживания: номер "стандарт" - от 1400 гривен в сутки для двоих взрослых с завтраком и пользованием бассейном.
Спа-релакс в Карпатах
Буковель – место, где выбор отелей большой, но вид на горы предлагают не везде.
Один из здешних отелей с панорамным видом на горы – "Amarena Spa Hotel". Гости могут наслаждаться видом на окружающую природу, одновременно отдыхая на террасе.
Здесь есть спа-услуги, крытый бассейн, хамам, римская и финская сауны. Вне отеля гостям предлагают велосипедные прогулки, аренду лыжного снаряжения.
В стоимость проживания включено посещение бассейна и сауны, а также завтраки.
Судя по отзывам на сайтах поиска отелей, чаще всего гости отмечают расположение отеля: близость к центру и подъемникам. А также - кухню и сервис.
Стоимость проживания: номер "стандарт" – от 1064 гривны в сутки для двоих взрослых с завтраком и спа.
Видовой отель на горе
В 55 километрах от Трускавца в селе Орив размещен комплекс "Карпатские Полонины". Отель построен на горе, склоны которой находятся в лесной зоне.
На территории отеля расположены шесть деревянных коттеджей и один гостевой дом с четырьмя однокомнатными номерами. Есть ресторан и два озера, в которых можно ловить форель. Также – чан на озере возле бани. А еще – ферма с домашними животными и конюшня с лошадьми и мастерская народных ремесел.
Поиграть можно в теннис и бильярд в зале, погулять во время конной прогулки или пешком. Можно пострелять из лука, поиграть в пейнтбол. Зимой в комплексе можно арендовать лыжи, сноуборды, коньки, снегоступы.
В ресторане готовят блюда местной кухни. Расслабиться можно в сауне с массажем.
Фото: Отдых в коттедже (greentourism.com.ua)
В цену за проживание включено пользование беседками с мангалами, настольный теннис.
Стоимость проживания: однокомнатный номер на двоих – от 650 гривен в сутки. Минимальный период проживания – трое суток.
Завораживающие виды и отдых "делюкс"
На горном склоне в селе Яблуница в 21 километрах от поселка Ворохта находится дизайн-отель "Charlton Estate". Это комплекс коттеджей класса "делюкс" с захватывающим видом на горы. От отеля – всего 5 километров к горнолыжным подъемникам Буковеля. Гости едут в это место насладиться тишиной, панорамой гор и отменным сервисом.
Фото: Отель с панорамой гор вокруг (booking.com)
В шале "Чарльтон Эстейт" обустроены ванна и душ, есть телевизор и мини-кухня. Гостям предлагают воспользоваться услугами спа-центра, баней, поплавать в бассейне или устроить барбекю. Для детей есть игровая площадка.
Неподалеку находится ресторан, в котором можно ужинать и проводить уютные вечера. Гулять рядом можно пешком или кататься на велосипеде. Велосипедное и лыжное снаряжение предоставляют напрокат.
Проживание: двухместный номер класса "делюкс" – от 2950 гривен в сутки.
Отель и база отдыха у реки
База отдыха "Осоння" в селе Ластовка в 6 километрах от Сходницы приглашает гостей забыть о хлопотах и посвятить время семье. Этому способствует атмосфера гор и первозданной природы вокруг.
Во время отдыха в комплексе можно напиться родниковой воды, увидеть оленей возле реки, пособирать ягоды и грибы. Также гостей развлекают катанием на лошадях, джипах, лодке, экскурсиями в Карпаты. Для детей обустроена площадка.
В отеле можно проживать как в номерах, так и в лесных домиках и коттеджах над озером. Среди удобств - ванная, телевизор, чайник. В цену проживания включен завтрак.
В спа-комплексе отеля есть большой крытый бассейн с аэромассажными лежаками, гидромассажем. Есть также массажный кабинет, тренажерный зал.
Проживание: номер "стандарт улучшенный" с завтраком и бассейном - от 1360 гривен в сутки.
Гостеприимный дом
Гостевой дом "Соломия" находится в селе Микуличин, в 11 километрах от Яремче и в 25 километрах от курорта Буковель. Это отдых на уютной территории в окружении гор.
Гостям предлагают отдохнуть и позагорать на террасе или в саду. Приготовить еду можно на общей кухне или на мангале. Расслабиться можно в гамаку или бескаркасных креслах. На первом этаже можно посидеть в гостиной у камина и воспользоваться услугами бара. Отдельно можно заказать завтрак. В отеле есть сауна на дровах и сон на ульях.
Фото: Отдых на уютной территории в окружении гор (booking.com)
Также можно покататься на велосипеде или отправиться по горным тропам в поход к живописным скалам Довбуша, на водопад Гук, пособирать грибы и ягоды, половить рыбу и покататься на конях,а зимой – на лыжах и санях.
Проживание: от 500 гривен в сутки за двоих взрослых.
Несмотря на то, что лучшие отели Карпат в этом сезоне заполнены на несколько недель вперед и здесь не всегда могут предоставить свободные номера, отдохнуть в красивых местах могут все желающие. Выбирайте понравившиеся локации и отправляйтесь в отпуск за новыми впечатлениями.
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