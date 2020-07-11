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Скалы Довбуша: как интересно провести уикенд на Прикарпатье

Суббота 11 июля 2020 09:35
Скалы Довбуша: как интересно провести уикенд на Прикарпатье
Фото: Скалы Довбуша (Олег Божко)
Автор: Катерина Гончарова

Живописный уголок природы в Ивано-Франковской области

Если вы на выходных гостите в Ивано-Франковской области или в самом Ивано-Франковске, советуем уделить хотя бы день на короткую поездку по региону, чтобы увидеть живописные Скалы Довбуша.

Это красивая группа скальных пород, достигающих высотой до 80 метров. Место привлекает туристов из множества регионов Украины.

Как добраться

Находятся скалы по направлению на юго-запад от города Болехов. Добраться к нему можно на рейсовом междугороднем автобусе из Ивано-Франковска.

К слову, из Львова и Ивано-Франковска сюда можно доехать с группой туристов: местные туристические компании предлагают большой выбор подобных однодневных туров, за время которых вы увидите и другие интересные места региона.

Скалы Довбуша: как интересно провести уикенд на ПрикарпатьеФото: Живописные Скалы Довбуша (Олег Божко)

Не беда, если вы надумали ехать на экскурсию внезапно. Местные гиды говорят, что во время карантинных ограничений туристов здесь не так много. Если закажете такой мини-тур за один день до его проведения, то вам может повезти и для вас найдут свободные места.

Сама поездка проходит с соблюдением всех правил безопасности – туристы должны сидеть через одно место. И, конечно же, вам надо быть в маске.

Почему сюда стоит ехать

Это комплексный памятник природы, который точно стоит увидеть. Скалы Довбуша относят к списку памятников природы государственного значения. Комплекс относится к Поляницкому региональному ландшафтному парку.

Место хорошо известно тем, кто занимается скалолазанием. Впрочем, Скалы Довбуша – скально-пещерный комплекс, который стоит посетить, даже если скалолазанием вы ни разу не занимались. Здесь можно устроить пикник и отдохнуть всей семьей среди красивых пейзажей.

Скалы Довбуша: как интересно провести уикенд на ПрикарпатьеФото: Скалы Довбуша в Ивано-Франковской области (Олег Божко)

Скалы находятся на высоте 668 метров над уровнем моря.

Интересно, что это место образовалось здесь более 70 миллионов лет назад на дне палеогенового моря. Об этом во время проведения туров особенно любят рассказывать экскурсоводы.

Фото: Этот живописный природный уголок не оставит вас равнодушными (Олег Божко)

Согласно легенде, в 17-18 веках в этих скалах прятались повстанцы, которые использовали пещеры в качестве своего убежища. Нетрудно догадаться, что и сам скальный комплекс назван в честь легендарного разбойника Карпат Олексы Довбуша.

Опытные путешественники утверждают, что учиться скалолазанию стоит начинать именно здесь. Впрочем, подойдут Скалы Довбуша и для продвинутых специалистов-скалолазов, ведь здесь есть участки, оборудованные с учетом разных уровней сложности.

Напомним, ранее мы писали о том, какие три маршрута для выходного дня из Киева стоит посетить.

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