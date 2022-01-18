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Обошла Новую Зеландию. Украина вошла в рейтинг лучших направлений для удаленной работы

Новина українською →
Вторник 18 января 2022 12:07
Обошла Новую Зеландию. Украина вошла в рейтинг лучших направлений для удаленной работы Фото: Украина вошла в рейтинг лучших направлений для удаленной работы (unsplash.com/gleb-albovsky)
Автор: Евгения Тугушева

Страна заняла 55-ю позицию, опередив Черногорию, США и другие страны

Туристический сервис Momondo составил рейтинг лучших стран для объединяющих работу с путешествиями. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на сайт компании.

Согласно результатам исследования, Украина заняла 55 место среди стран, которые чаще всего выбирают для работы и путешествий.

Рейтинг лучших стран для путешествий и удаленной работы

  1. Португалия;
  2. Испания;
  3. Румыния;
  4. Маврикий;
  5. Япония;
  6. Мальта;
  7. Коста-Рика;
  8. Панама;
  9. Чехия;
  10. Германия.

Рейтинг составлен специалистами на основе анализа 111 стран, которые чаще всего ищут посетители сервиса. Проанализировав их по 22 критериям в 6 категориях: здравоохранение и безопасность, цены на жизнь и поездки, комфорт для удаленной работы, развлечения и погода.

Обошла Новую Зеландию. Украина вошла в рейтинг лучших направлений для удаленной работы

Фото: Украина заняла 55-е место в рейтинге (unsplash.com/maksym-diachenko)

Украина заняла 55-ю позицию, опередив такие страны как Черногория, Новая Зеландия, США, Южная Африка и другие. Momondo отдал стране 54 балла из 100, отметив одни из самых низких цен на аренду гостиниц и квартир на короткие сроки, стоимость проезда и проживания. Низшую оценку Украина получила при нестабильных погодных условиях.

Лидером рейтинга стала Португалия, признанная лучшей страной для удаленной работы в мире. Она стала абсолютным лидером благодаря следующим факторам: страна предлагает визы для работы; местные жители имеют высокий уровень владения английским; в стране благоприятный климат и низкий уровень загрязнения воздуха.

Напомним, ранее мы писали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.

Также стал известен рейтинг самых желаемых направлений для посещения в 2022 году.

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