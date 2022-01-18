Обошла Новую Зеландию. Украина вошла в рейтинг лучших направлений для удаленной работы
Страна заняла 55-ю позицию, опередив Черногорию, США и другие страны
Туристический сервис Momondo составил рейтинг лучших стран для объединяющих работу с путешествиями. Об этом сообщает AIN.UA со ссылкой на сайт компании.
Согласно результатам исследования, Украина заняла 55 место среди стран, которые чаще всего выбирают для работы и путешествий.
Рейтинг лучших стран для путешествий и удаленной работы
- Португалия;
- Испания;
- Румыния;
- Маврикий;
- Япония;
- Мальта;
- Коста-Рика;
- Панама;
- Чехия;
- Германия.
Рейтинг составлен специалистами на основе анализа 111 стран, которые чаще всего ищут посетители сервиса. Проанализировав их по 22 критериям в 6 категориях: здравоохранение и безопасность, цены на жизнь и поездки, комфорт для удаленной работы, развлечения и погода.
Фото: Украина заняла 55-е место в рейтинге (unsplash.com/maksym-diachenko)
Украина заняла 55-ю позицию, опередив такие страны как Черногория, Новая Зеландия, США, Южная Африка и другие. Momondo отдал стране 54 балла из 100, отметив одни из самых низких цен на аренду гостиниц и квартир на короткие сроки, стоимость проезда и проживания. Низшую оценку Украина получила при нестабильных погодных условиях.
Лидером рейтинга стала Португалия, признанная лучшей страной для удаленной работы в мире. Она стала абсолютным лидером благодаря следующим факторам: страна предлагает визы для работы; местные жители имеют высокий уровень владения английским; в стране благоприятный климат и низкий уровень загрязнения воздуха.
Напомним, ранее мы писали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.
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