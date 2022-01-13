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Work and Travel: названы лучшие страны для путешествий и удаленной работы

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Четверг 13 января 2022 16:07
Work and Travel: названы лучшие страны для путешествий и удаленной работы Фото: Рейтинг лучших стран для путешествий и удаленной работы (unsplash.com/andre-lergier)
Автор: Евгения Тугушева

Португалия оказалась лучшей страной для удаленной работы

Туристический сервис Momondo составил рейтинг стран для тех, кто совмещает работу с путешествиями. Лидером рейтинга стала Португалия. На втором месте – Испания, третьем – Румыния.

Рейтинг составлен специалистами на основе анализа 111 стран, которые чаще всего ищут посетители сервиса. Проанализировав их по 22 критериям в 6 категориях: здравоохранение и безопасность, цены на жизнь и путешествия, комфорт для удаленной работы, развлечения и погода.

Рейтинг лучших стран для путешествий и удаленной работы

  1. Португалия;
  2. Испания;
  3. Румыния;
  4. Маврикий;
  5. Япония;
  6. Мальта;
  7. Коста-Рика;
  8. Панама;
  9. Чехия;
  10. Германия.

Work and Travel: названы лучшие страны для путешествий и удаленной работы

Фото: Португалия признана лучшей страной в мире для удаленной работы (unsplash.com/alex-paganelli)

По версии рейтинга, Португалия признана лучшей страной для удаленной работы в мире. Она стала абсолютным лидером благодаря следующим факторам: страна предлагает визы для работы; местные жители имеют высокий уровень владения английским; в стране благоприятный климат и низкий уровень загрязнения воздуха.

Напомним, ранее мы писали, что туристы выбрали пять стран для путешествий в 2022 году.

Также ранее ми рассказывали, что в Дубае запускают визы для фрилансеров.

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