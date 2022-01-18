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Обійшла Нову Зеландію. Україна увійшла до рейтингу найкращих напрямків для віддаленої роботи

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Вівторок 18 січня 2022 12:07
Обійшла Нову Зеландію. Україна увійшла до рейтингу найкращих напрямків для віддаленої роботи Фото: Україна увійшла до рейтингу найкращих напрямків для віддаленої роботи (unsplash.com/gleb-albovsky)
Автор: Євгенія Тугушева

Країна посіла 55 позицію, випередивши Чорногорію, США та інші країни

Туристичний сервіс Momondo склав рейтинг найкращих країн для тих, хто поєднує роботу з подорожами. Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на сайт компанії.

Згідно з результатами дослідження, Україна посіла 55 сходинку серед країн, які найчастіше обирають для роботи та подорожей.

Рейтинг найкращих країн для подорожей та віддаленої роботи

  1. Португалія;
  2. Іспанія;
  3. Румунія;
  4. Маврикій;
  5. Японія;
  6. Мальта;
  7. Коста-Рика;
  8. Панама;
  9. Чехія;
  10. Німеччина.

Рейтинг складений фахівцями на основі аналізу 111 країн, які найчастіше шукають відвідувачі сервісу. Проаналізувавши їх за 22 критеріями у 6 категоріях: охорона здоров'я та безпека, ціни на життя та подорожі, комфорт для віддаленої роботи, розваги та погода.

Обійшла Нову Зеландію. Україна увійшла до рейтингу найкращих напрямків для віддаленої роботи

Фото: Україна посіла 55 сходинку у рейтингу (unsplash.com/maksym-diachenko)

Україна посіла 55 позицію, випередивши такі країни як Чорногорія, Нова Зеландія, США, Південна Африка та інші. Momondo віддав країні 54 бали зі 100, відзначивши одні з найнижчих цін на оренду готелів і квартир на короткий термін, вартість проїзду та проживання. Найнижчу оцінку Україна отримала за нестабільні погодні умови.

Лідером рейтингу стала Португалія визнана найкращою країною для віддаленої роботи у світі. Вона стала абсолютним лідером завдяки наступним факторам: країна пропонує візи для роботи; місцеві жителі мають високий рівень володіння англійською; у країні сприятливий клімат та низький рівень забруднення повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали, українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.

Також став відомий рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році.

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