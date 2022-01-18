Обійшла Нову Зеландію. Україна увійшла до рейтингу найкращих напрямків для віддаленої роботи

Країна посіла 55 позицію, випередивши Чорногорію, США та інші країни

Туристичний сервіс Momondo склав рейтинг найкращих країн для тих, хто поєднує роботу з подорожами. Про це повідомляє AIN.UA з посиланням на сайт компанії.

Згідно з результатами дослідження, Україна посіла 55 сходинку серед країн, які найчастіше обирають для роботи та подорожей.

Рейтинг найкращих країн для подорожей та віддаленої роботи

Португалія; Іспанія; Румунія; Маврикій; Японія; Мальта; Коста-Рика; Панама; Чехія; Німеччина.

Рейтинг складений фахівцями на основі аналізу 111 країн, які найчастіше шукають відвідувачі сервісу. Проаналізувавши їх за 22 критеріями у 6 категоріях: охорона здоров'я та безпека, ціни на життя та подорожі, комфорт для віддаленої роботи, розваги та погода.

Фото: Україна посіла 55 сходинку у рейтингу (unsplash.com/maksym-diachenko)

Україна посіла 55 позицію, випередивши такі країни як Чорногорія, Нова Зеландія, США, Південна Африка та інші. Momondo віддав країні 54 бали зі 100, відзначивши одні з найнижчих цін на оренду готелів і квартир на короткий термін, вартість проїзду та проживання. Найнижчу оцінку Україна отримала за нестабільні погодні умови.

Лідером рейтингу стала Португалія визнана найкращою країною для віддаленої роботи у світі. Вона стала абсолютним лідером завдяки наступним факторам: країна пропонує візи для роботи; місцеві жителі мають високий рівень володіння англійською; у країні сприятливий клімат та низький рівень забруднення повітря.

Нагадаємо, раніше ми писали, українське місто увійшло до престижного британського рейтингу для поїздок у 2022 році.

Також став відомий рейтинг найбажаніших напрямків для відвідування у 2022 році.