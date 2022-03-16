Российский бизнес в Украине. Отели, связанные со страной-оккупантом: список

Фото: Отели в Украине с бенефициарами из России (коллаж РБК-Украина)

РБК-Украина обнаружило ряд гостиниц в Украине с владельцами или бенефициарами из России.

Во время войны России против Украины мировые компании массово бойкотируют бизнес оккупанта и уходят с российского рынка. Для одних это вопрос имиджа, другие не могут работать банально из-за санкций.

Многие компании, которые прямо или косвенно принадлежат россиянам, до сих пор ведут бизнес в Украине. Среди них есть несколько тысяч отелей или компаний, которые предоставляют услуги размещения: от широко известных гостиничных сетей в Киеве, Львове и Одессе до мини-вилл и усадеб в Карпатах и детских лагерей отдыха.

TRAVEL РБК-Украина с помощью данных, предоставленных редакции компанией Опендатабот, выбрало и проанализировало несколько отелей, которые до сих пор работают в Украине, имея прямую или опосредованную связь с Россией. На самом деле таких компаний – тысячи, и мы продолжим публиковать списки подобных заведений и дальше .

Среди собственников или учредителей 16 тысяч компаний в Украине есть россияне

Опендатабот проанализировала данные Единого государственного реестра и подсчитала количество активных компаний, среди владельцев, учредителей или конечных бенефициаров есть хотя бы один гражданин или резидент Российской Федерации или Республики Беларусь.

По состоянию на начало войны — 24 февраля — таких компаний было 16 896. Ряд из них параллельно также ведут и другую деятельность. Например, предоставляют помещения в аренду, работают как рестораны или занимаются строительством.

Давайте посмотрим, какие отели в Украине имеют среди владельцев, совладельцев или конечных бенефициаров граждан страны-агрессора.

Premier International, сеть отелей

Едва ли не самая известная гостиничная сеть, которая функционирует в Украине - Premier International.

Дата основания: 31.03.2003

Код ЕГРПОУ: 32455414

Фото: Premier Palace Hotel в центре Киева

По состоянию на март 2022 года компании принадлежат такие гостиницы в Украине и за рубежом:

Premier Hotel Abri (Днепр);

Premier Hotel Dnister (Львов);

Premier Geneva Hotel (Одесса);

Premier Hotel Lybid (Киев, проспект Победы);

Premier Hotel Rus (Киев, улица Госпитальная);

Premier Palace Hotel (Киев, улица Пушкинская);

Premier Hotel Odesa (Одеса);

Premier Compass Hotel Oleksandriya (Александрия);

Premier Hotel Palazzo (Полтава);

Premier Hotel Pochaiv (Почаев);

Premier Hotel Shafran (Суммы);

Premier Hotel Aurora (Харьков);

Premier Compass Hotel Kherson (Херсон);

Premier Resort Hotel (село Поляница, курорт Буковель);

Premier Hotel Miskolc (Венгрия).

Фото: Цены за размещение в некоторых отелях сети

"Premier Palace Hotel - киевский по сути и атмосфере, роскошный исторический отель, жемчужина в коллекции Premier Hotels and Resorts. Его история уникальна и тесно связана с историей Киева. Это одна из достопримечательностей столицы, посещению которой стоит посвятить отдельное время", - говорится на официальном сайте компании.

По данным Опендатабот, компания имеет собственников из Российской Федерации:

Reikartz Group, крупнейшая сеть отелей в Украине

Компания позиционируется как крупнейший гостиничный оператор в Украине.

"Национальная сеть отелей Reikartz Hotel Group объединяет 40 отелей в Украине и за ее пределами. Отели объединены под брендом Reikartz Hotel Group - отели уровня 3,4 звезды", - отмечается на сайте.

Также у сети есть отели в Казахстане, Швеции, Германии, Грузии и других странах:

Фото: Часть списка отелей компании бренда Reikartz Hotel Group, представленных в Украине

"Например, один из лучших отелей Кропивницкого – "Лондон" - в 2009 году присоединился к сети бизнес-отелей "Reikartz Hotels & Resorts" под управлением Reikartz Hotel Managment. Бизнес-отель предлагает 63 современных номера уровня "3 звезды", ресторан украинской и европейской кухни, многофункциональный конференц-зал на 50 гостей", - описывают один из отелей сети.

"ООО Рейкарц и партнеры. Украина" в Едином государственном реестре значится как совместное украинско-бельгийское предприятие в форме общества с ограниченной ответственностью "Рейкарц и партнеры. Украина".

Адрес: город Львов, улица Печатная, дом 9

Дата основания: 09.07.1999

Код ЕГРПОУ: 30478157

Владельцы:

Компания "Рейкартц Хотелс Энд Ризортс (Сайпрес) Лимитед" - учредитель с 19 614 348 грн. (99.99%);

Компания с ограниченной ответственностью "Фриотрон Холдингс Лимитед" - учредитель с 2 594 грн. (0.01%).

По данным Опендатабот, бенефициаром указан Юрий Валерьевич Васин, который зарегистрирован по адресу: город Москва, район Щукино, улица Гамалии, дом № 6, квартира № 15:

Компания Reikartz появилась в Украине в 2003 году, начав развивать сеть отелей в разных городах. В 2009 году россиянин Юрий Васин, который на тот момент был председателем совета директоров компании, давал украинским СМИ интервью, в которых рассказывал:

"Три бельгийских архитектора, одним из которых является Франсуа Рейкарц (Francois Ryckaerts), решили инвестировать средства в покупку и восстановление дома на Печатной улице во Львове. Дом впоследствии планировали продать под квартиры. В процессе реконструкции инвесторы столкнулись с множеством бюрократических проблем и к 2007 году, когда здание было полностью реконструировано, хотели выйти из бизнеса, продав еще не сданное здание.

Годом ранее на украинский гостиничный рынок вышли эстонские инвесторы – купили недостроенный дом гостиницы в Карпатах (Ждениево) и начали его реконструкцию. Увидев, что на гостиничном рынке Украины практически отсутствуют сетевые отели, такие распространены в Европе, они решили продолжить экспансию на украинском рынке и купили дом на Пишущей у бельгийцев. Причем Франсуа Рейкарц остался в совете директоров компании как главный архитектор проекта".

Фото: Reikartz Парк Отель Ивано-Франковск

Несмотря на то, что бенефициаром в ЕГР отмечается гражданин Российской Федерации, сейчас на главной странице сайта группы компаний размещено заявление, осуждающее действия оккупантов на территории нашей страны:

Международная сеть отелей Reikartz Hotel Group осуждает преступные действия России против украинского народа. Война, которую развязал жестокий оккупант, должна быть прекращена! Все, без исключения украинские земли должны быть освобождены.

Вместе мы восстановим сильную и мощную страну! Верим в наши отважные Вооруженные Силы, нашего Президента и руководство страны. Архитектурные памятники, культурные ценности и даже "Мрию", которую мы потеряли.

МЫ ВОССТАНОВИМ!

Всем, кто нуждается в помощи относительно проживания в отелях сети, просим обращаться по горячей линии отдела бронирования: 0800 304 500.

Также в заявлении утверждают, что "Компания ООО”Рейкарц Хотел Менеджмент” является на 100% украинской компанией, владельцами которой являются 2 физических лица, граждане Украины".

Комплекс "Хижки": Карпаты, Яремче

Россияне являются бенефициарами ряда гостиничных комплексов в Карпатах на Западной Украине.

Например, комплекс "Хижки", который расположен в популярном среди туристов из Украины и из-за рубежа курортном городе Яремче.

Фото: Бенефициар гостиничного комплекса "Хижки" в сердце Карпат зарегистрирован в Москве

"К услугам гостей бесплатный Wi-Fi и бесплатная частная парковка. Номера обставлены деревянной мебелью и оснащены телевизором с плоским экраном и спутниковыми каналами. К услугам гостей комплекса "Хижки" сауна, сад и принадлежности для барбекю", - говорится в описании комплекса на Booking.com.

Фото: Отель и сегодня принимает гостей

Юридический адрес: Ивано-Франковская область, город Ивано-Франковск, улица 2000-летия Рождества Христова, дом 4

Дата основания: 20.09.2013

Код ЕГРПОУ: 38713485

Во второй половине 2021 года у компании появился новый бенефициарный владелец - Александр Валентинович Мелешко, зарегистрированный по адресу: Российская Федерация, город Москва, ул. Лобачевского, д. 92, коп.4, кв. 186:

Misto Hotel, Харьков

Статусный пятизвездочный гостиничный комплекс - частьь широко известного в Украине и за рубежом комплекса "Місто". Расположен близко к центру города и, кроме номеров, предлагает гостям широкий спектр услуг: от фитнес-залов, боулинга до спа-услуг.

Фото: Misto Hotel в Харькове, где среди бенефицаиров тоже есть россияне

Адрес: улица Клочковская, 190 А, Харьков

Дата основания: 17.01.2011

Код ЕГРПОУ: 37460261

Цена за номер: в среднем 2800 грн на даты 24-25 марта

Один или несколько бенефициаров бизнеса, по данным Опендатабот, являются россиянами:

Фото: Данные об отеле "Місто" в Харькове из Единого государственного реестра

Гостиничный комплекс "Парус", Николаев

Адрес: город Николаев, улица Спортивная, дом 9

Дата основания: 05.08.2002

Код ЕГРПОУ: 32143424

Примечательно, что гостиница в соцсетях и на сайтах бронирования жилья широко не рекламируется. Например, на сайте бронирования Booking.com по поиску гостиниц в Николаеве его вообще не выдает.

Однако заведение фигурирует в местных СМИ как один из немногих отелей Николаева, который пытался получить лицензию на организацию и проведение азартных игр.

"В отеле "Парус" в Николаеве появится зал игровых автоматов или букмекерская контора – соответствующую лицензию выдала комиссия, регулирующая азартные игры и лотереи. Согласно размещенной на сайте информации, ООО "Гостиничный комплекс "Парус" еще 5 апреля получило лицензию на организацию и проведение азартных игр в залах игровых автоматов или организацию и проведение букмекерской деятельности в букмекерских пунктах. Деятельность будет проводиться по адресу: ул. Спортивная, 9 на площади 318,8 м2", - писали региональные СМИ в 2021 году.

По данным Опендатабот, новым бенефициарным владельцем компании в ЕГР по состоянию на конец 2021 года указан тот же, что и у Reikartz Group - Юрий Валерьевич Васин, который зарегистрирован по адресу: Россия, 12309, город Москва, район Щукино, улица Гамалии, дом 6, квартира 15:

Детский лагерь "Подольский Артек": Вінничина

Полное название - Общество с ограниченной ответственностью "Детское оздоровительное учреждение санаторного типа "Подольский Артек". Специализируется на детском отдыхе.

Адрес: Винницкая обл. Тульчинский район, село Заозерное, улица Лесная, дом 1

Дата основания: 27.10.1994

Код ЕГРПОУ: 20082951

"Подольский Артек" радует своих гостей на побережье Южного Буга. Красивая природа соснового и дубового леса. В санатории функционируют кабинет функциональной диагностики и кабинет окулиста. Хорошо провести досуг вы сможете играя в теннис или бильярд, занимаясь в тренажерном зале. В наличии детская и спортивная площадка", - говорится на сайте лагеря.

По данным Опендатабот, компания тоже имеет собственников из Российской Федерации:

Фото: Данные по детскому лагерю "Подольский Артек" тоже ведут к владельцам из России

Гостиница "Кирофф", Харьков

Еще одна гостиница в Харькове, которая, по данным открытых реестров, тоже связана с россиянами. Расположен в географическом центре города.

"К услугам - современные номера, ресторан европейской кухни и СПА-центр. Традиции гостеприимства отеля сочетаются с современными решениями и стандартами профессионального обслуживания", - говорится на сайте отеля.

Фото: Отель "Кирофф" в центре Харькова тоже связан со страной-агрессором

Полное название: Общество с ограниченной ответственностью "Отель Кирофф".

Адрес: город Харьков, улица Молочная, дом 14-А

Дата основания: 19.12.2014

Код ЕГРПОУ: 39556290

По данным Опендатабот, компания имеет собственников из Российской Федерации:

Villa Penta: Черное море, Одесская область

Большой курортный отель на побережье Черного моря в Одесской области позиционируется как многопрофильный лечебно-оздоровительный комплекс, расположенный в непосредственной близости к побережью, в живописном курортном селе Санжейка, в 40 километрах от Одессы. У него бенефициары из России тоже нашлись.

Фото: Реестры показывают связь собственников с Россией и этого гостиничного комплекса

Полное название: общество с ограниченной ответственностью "Вилла Пента".

Адрес: Одесская область, Овидиопольский р-н, село Санжейка, ул. Центральная, дом 25

Дата основания: 26.03.2012

Код ЕГРПОУ: 38167312

Фото: Месторасположение комплекса

По данным Опендатабот, бенефициарами этого бизнеса являются:

Валерий Злочевский, который зарегистрирован по адресу: Россия, 65604, город Барнаул, улица Анатолия, дом 91, квартира 5;

Злочевский Сергей, который зарегистрирован по адресу: 14352, Московская область, Истринский район, село Котово, дом 31, корпус Б.

Конечно, этот список – "вершина айсберга" и далеко не полный перечень отелей в Украине владельцами, собственниками или бенефициарами которых прямо или косвенно являются граждане страны-агрессора. РБК-Украина продолжит публиковать информацию о других подобных компаниях в дальнейшем.

Как СМИ мы, конечно, не можем призывать к бойкоту этих заведений, даже если потенциально доходы от их деятельности могут поступать в государство-агрессор, чья армии убивает украинцев и уничтожает наши города. Более того, работая в Украине, они создают здесь рабочие места, платят налоги в госбюджет и поддерживают украинскую экономику.

Вместе с тем, весь цивилизованный мир за последние три недели четко сказал, что работать с российским бизнесом, значит так или иначе финансировать агрессию. Поэтому выводы должны быть сделаны. Кроме того, есть ряд механизмов, как выйти из ситуации с российскими компаниями в Украине (и это касается не только гостиниц) – продать актив, оставить его соинвесторам из Украины или других стран или передать в управление инвестиционным компаниям, отказаться от получения дивидендов или передать прибыль на поддержку украинской армии, тем самым не на словах, а на деле осудить агрессию Кремля.

Напомним, ранее мы писали, в каких странах Европы для украинцев ввели бесплатный транспорт.