Новогодний Львов и горнолыжные курорты. Названы лучшие направления для путешествий по Украине на зимние праздники

Туристы больше всего бронируют билеты в города западной Украины, говорят в "Укрзалізниці"
В "Укрзализныце" назвали самые популярные направления в период рождественских и новогодних праздников. Об этом говорится на официальном сайте компании.
Так, наибольшим спросом у туристов пользуются путешествия поездом в западном направлении.
"В такие города, как Львов, Ужгород, Черновцы продано наибольшее количество билетов на поезда обновленного графика перевозок, который вступает в силу с 12 декабря 2021 года. Также стабильно высок спрос на путешествия в Ковель, Одессу, Харьков и Днепр", – говорится в сообщении.
Туристы больше всего приобрели билеты на следующие направления:
Кроме того, большой популярностью пользуются рейсы в Ивано-Франковск и Черновцы из Киева.
Фото: Поезд "Укрзализныци" (Виталий Носач/РБК-Украина)
С началом открытия лыжного сезона назначили дополнительный поезд на 24, 26, 30 декабря 2021 года и 02, 06, 08 января 2022 в направлении – №745/746 Киев – Славское, а также продлен маршрут поезда №779/780 Сумы – Киев в Винницу на 24, 27, 30, 31 декабря 2021 и 03, 06, 10 января 2022 года.
Напомним, мы рассказывали, как можно попасть на горнолыжные курорты во время пандемии этого года.
Также сообщалось, что "Укрзализныця" назначила дополнительные поезда, которые будут курсировать на новогодние и рождественские праздники и куда отправиться в путешествие по ярким и незабываемым впечатлениям.