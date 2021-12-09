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Известный курорт Драгобрат начинает горнолыжный сезон: цены и правила посещения

Новина українською →
Четверг 09 декабря 2021 12:50
Известный курорт Драгобрат начинает горнолыжный сезон: цены и правила посещения Фото: Зимний Драгобрат (коллаж РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева, Катерина Гончарова

Как можно попасть на горнолыжные курорты во время пандемии в этом году

С 10 декабря 2021 года горнолыжный курорт Драгобрат открывает новый сезон катания 2021-2022, пишет Travels in UA в Facebook.

Так, уже в эти выходные для гостей будут доступны:

  • подъемники "Карпатская чайка" (700 грн /день);
  • "Вершина Карпат "(800 грн день);
  • "Оазис" (50 грн/подъем).

С 13 декабря, будут работать бугели — (60 грн/подъем). Также туристы могут заказать трансфер из Ясини на полонину по традиционному маршруту на внедорожниках. Стоимость составляет от 200 грн.

Драгобрат — один из самых популярных горнолыжных курортов Украинских Карпат, расположенный в массиве Свидовец. Долина расположена на высоте 1400 метров вблизи поселка Ясиня и подножия горы Стог.

Как попасть на горнолыжные курорты во время COVID

В этом году горнолыжные курорты Украины будут принимать гостей только при наличии COVID-сертификата. Так, при поселении в горнолыжный отель, необходимо иметь с собой один из следующих документов:

  1. сертификат COVID;
  2. отрицательный результат ПЦР-теста;
  3. справку о выздоровлении от коронавируса.

Как добраться на отдых в Драгобрат

В наличии есть билеты на поезда из Киева, Одессы, Николаева, Харькова и Львова до станции Ясиня. Далее путешественникам нужно заказать услугу трансфера до Драгобрата из Ясиня (продолжительность проезда занимает примерно 40 минут.

Известный курорт Драгобрат начинает горнолыжный сезон: цены и правила посещения

Фото: Схема трасс курорта Драгобрат (drago-brat.com)

Все поезда едут с сообщением через Львов и Ивано-Франковск:

  • поезд 5/6 Мариуполь – Рахов;
  • поезд 15/16 Харьков – Рахов;
  • поезд 55/56 Киев – Рахов;
  • поезд 95/96 Киев – Рахов;
  • поезд 25/26 Одесса – Рахов;
  • поезд 125/126 Николаев – Рахов;
  • поезд 130/129 Кременчуг – Ворохта.

Напомним, ранее мы писали, останутся ли украинцы без отдыха на горнолыжных курортах Болгарии этой зимой.

Также сообщалось, что посмотреть на Житомирщине зимой.

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