Известный курорт Драгобрат начинает горнолыжный сезон: цены и правила посещения
Как можно попасть на горнолыжные курорты во время пандемии в этом году
С 10 декабря 2021 года горнолыжный курорт Драгобрат открывает новый сезон катания 2021-2022, пишет Travels in UA в Facebook.
Так, уже в эти выходные для гостей будут доступны:
- подъемники "Карпатская чайка" (700 грн /день);
- "Вершина Карпат "(800 грн день);
- "Оазис" (50 грн/подъем).
С 13 декабря, будут работать бугели — (60 грн/подъем). Также туристы могут заказать трансфер из Ясини на полонину по традиционному маршруту на внедорожниках. Стоимость составляет от 200 грн.
Драгобрат — один из самых популярных горнолыжных курортов Украинских Карпат, расположенный в массиве Свидовец. Долина расположена на высоте 1400 метров вблизи поселка Ясиня и подножия горы Стог.
Как попасть на горнолыжные курорты во время COVID
В этом году горнолыжные курорты Украины будут принимать гостей только при наличии COVID-сертификата. Так, при поселении в горнолыжный отель, необходимо иметь с собой один из следующих документов:
- сертификат COVID;
- отрицательный результат ПЦР-теста;
- справку о выздоровлении от коронавируса.
Как добраться на отдых в Драгобрат
В наличии есть билеты на поезда из Киева, Одессы, Николаева, Харькова и Львова до станции Ясиня. Далее путешественникам нужно заказать услугу трансфера до Драгобрата из Ясиня (продолжительность проезда занимает примерно 40 минут.
Фото: Схема трасс курорта Драгобрат (drago-brat.com)
Все поезда едут с сообщением через Львов и Ивано-Франковск:
- поезд 5/6 Мариуполь – Рахов;
- поезд 15/16 Харьков – Рахов;
- поезд 55/56 Киев – Рахов;
- поезд 95/96 Киев – Рахов;
- поезд 25/26 Одесса – Рахов;
- поезд 125/126 Николаев – Рахов;
- поезд 130/129 Кременчуг – Ворохта.
Напомним, ранее мы писали, останутся ли украинцы без отдыха на горнолыжных курортах Болгарии этой зимой.
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