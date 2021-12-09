Край мастеров, замков и вина. Впечатляющие локации Закарпатья для знакомства с регионом

Исследуем крайний запад Украины. Куда отправиться в путешествие за яркими и незабываемыми впечатлениями

Красивая история родом из высоких гор и уютных долин Закарпатья. Она может произойти с каждым из вас, если однажды вы решитесь путешествовать не по туристическому календарю, а "попробовать" уникальность разных сезонов года. Команда Tour De Ukraine вернулась из путешествия на крайний запад Украины. Что из этого получилось, вы уже можете увидеть в новом фильме проекта.

Путешествие по Закарпатью можно делить на десятки частей, уверена автор блога Tour de Ukraine Валерия Микульская.

"В этом, безусловно, одном из топовых туристических регионов есть все возможные виды туризма. Поэтому заблаговременно разделю наш большой тур хотя бы на две части. В уютном равнинном Закарпатье и в живом высокогорном", - говорит она.

Специально для РБК-Украина путешественница подготовила авторскую колонку о поездке по региону. Сегодня публикуем первую часть материала.

Видео: Закарпатье (youtube.com/Tour de Ukraine)

Ужгород & Унгвар

Впервые за все многочисленные визиты на Закарпатье мне так романтично и атмосферно встретился Ужгород. Удивительно, как до этого можно было обходить такую жемчужину транзитом? Чтобы насладиться городом, вам понадобится не меньше чем уикенд. "Биография" этого города, как и всего Закарпатья – настоящая "Игра престолов". История захватывает, будто остросюжетный сериал.

Это самый маленький областной центр Украины, расположенный в загорье Карпат. Он славится своей мультикультурной архитектурой. А почему и нет? Если нырнуть в историю Ужгорода, можно насчитать более двух десятков стран и народов, которые в определенное время здесь хозяйничали.

Фото: Историческое сердце города - Ужгородский замок (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Первично - деревянный, впоследствии - мощный каменный. Этот город большую часть своей официальной истории был важным форпостом. Ужгород до сих пор стоит прямо на границе между Карпатами и Средне-Дунайской низиной. И теперь эта точка на карте очень удобна, потому что и сейчас от областного центра Закарпатья значительно ближе к 12 столицам Европы, чем к Киеву.

Непременно наведайтесь в историческое "сердце" города - Ужгородский замок. Уже при входе понятно, что он родом из средневековья. И что это не просто замок, а мощный форт. И уже здесь его воинственный фасад погружает в атмосферу не Ужгорода, а старого Унгвара.

Бытует мнение, что именно от названия здешнего древнего форта "Унгвар" пошло название Унгария, Хангари, Венгрия. Теперь в бывших покоях господ разместился местный краеведческий музей, и можно за один раз изучить историю не только замка, но и всесторонне окунуться в культуру Закарпатья.

Фото: В центре Ужгорода раскинулся один из первых в Украине музеев-скансенов под открытым небом (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

А еще совсем рядом, на одном из склонов Замковой горы, вас ждут в традиционном горном селе. В сердце Ужгорода раскинулся один из первых в Украине музеев-скансенов под открытым небом, поэтому, заглянув в замок, сюда не возможно не вернуться.

Маршрут поведет по географической карте на сельское Закарпатье. С запада на восток здесь живущие усадьбы низменных долинян, этнографических групп — лемков, бойков, гуцулов.

Ужгород пополам делит живописная река Уж. Есть немало версий историков, что именно отсюда логично "вытекло" название Ужгород. Обе части Унгвара соединяют семь мостов. И это территория романтики.

Непременно прогуляйтесь по историческому центру и здешнему живому коридором. Здесь, на берегу Ужа, уже более века поит город ароматом и насыщает цветами старая Липовая аллея. 2 километра и 300 лип. К слову, она не только самая длинная в Украине, но и говорят, что во всей Европе.

Фото: Обе части Унгвара соединяют семь мостов (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Ужгород - один из самых красочных городов Украины. Весной он розовый и утопает в цветах сакуры, летом - зеленый и ароматный, а поздней осенью - желто-горячий. Теперь я понимаю, почему в этом городе так много художников. Кажется вдохновение и краски здесь смешаны с кислородом. Из всех ракурсов Ужгород очень симпатичный и такой разный.

Под вечер непременно поезжайте встречать закат на одну из самых высоких точек старого Унгвара и заодно наведайте старейшую каменную достопримечательность, седую Горскую церковь – ротонду Х-ХІV веков. Многие историки предполагают, что именно здесь располагался первый форт Ужгорода. Каменная, в романском стиле с двухметровыми старыми стенами и даже бойницами, эта святыня помнит Ужгород малышней и подростком и уже знает нашим современником.

Фото: Горянская церковь-ротонда Х-ХІV веков в Ужгороде (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Эта небольшая, но очень старая святыня сейчас объединяет Ужгород современный с Ватиканом и носит статус малой базилики, родственна с одним из четырех самых почитаемых папских храмов в Риме, Санта-Мария-Маджоре. А кроме такого почтенного духовного статуса, каменица поражает своей священной живописью. В середине чудом сохранились цветные фрески XIV века.

Винодельческое наследие региона

Закарпатье – край сладкий и хмельной. И можно смело говорить, что ему суждено стать одним из тех уголков мира, где рождается вино.

Во-первых, этот край исторически связан с древнеримскими провинциями Верхняя Дакия и Паннония. В давние времена здесь базировались их колонии. А именно дакийцев и кельтов историки называют первыми известными нам людьми, которые изготавливали хмельной напиток из винограда.

Фото: В поселке Среднее когда-то располагался крупнейший и старейший на Закарпатье центр виноделия (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Во-вторых, на Закарпатье - идеальная для виноделия почва. Регион расположен на остатках вулканов, которых здесь было немало. И за доказательствами ехать далеко не надо. Всего в 20 километрах от Ужгорода в теперь тихом и загородном поселке Среднее когда-то располагался самый большой и старейший на Закарпатье центр виноделия. И в недрах этого старого села до сих пор находится один из десяти лучших старых винных подвалов Европы.

История их началась еще в 16 веке. Она пропитана вкусом героических легенд и военных событий. Сначала подземелья служили хранилищем при дворе и была чем-то и вроде арсенального склада, а впоследствии фортификационные рудники стали погребом для вина.

Фото: Раритетные винные хранилища открыты для туристов (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Вырытый вручную 5-километровый подземный лабиринт очень атмосферный. Но самое главное – порода, в которой он вырыт. Вулканический туф идеально подходит для хранения вина. Он имеет пористую структуру, поэтому воздух в подземных погребах никогда не застаивается, а постоянно обновляется свежим. Виноделы говорят, это очень важно по технологии выдержки.

Раритетные винные хранилища открыты для туристов, хотя и не музейные и до сих пор живые и действующие. Чтобы увидеть знаменитые винные тоннели, надо постучаться в двери единой государственной винодельни Закарпатья и договориться об экскурсии.

Фото: Закарпатью суждено было стать одним из уголков мира, где рождается вино (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

А еще непременно наведайтесь в местные камерные шато. Потому что вместе с наращиванием цехов, признанием на мировых выставках в здешних винодельческих регионах до сих пор берегут невероятную атмосферу этого дела. К слову, на Закарпатье даже есть целый рыцарский орден, защищающий старые традиции и качество.

Романтика в камнях: нарядные замки и поместья

Закарпатье - регион крепких стен, рыцарей и романтических легенд. Уезжая на крайний Запад Украины, просто невозможно отказать себе в удовольствии посетить один из здешних седых фортов.

На территории современного Закарпатья в вековых руинах до сих пор стойко держат лица 12 средневековых замков и не менее нарядных дворцов и имений. Они построены в разные эпохи разными народами, королями, воеводами и вельможами, раскинуты во времени, равнинах и горах, но объединены Закарпатьем.

Фото: Мукачевский замок "Паланок" (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

И я наверняка могла бы составить для вас отдельный благородный маршрут. Но в этот раз успела навестить только своих любимцев. Мукачевский "Паланок", трехуровневый и могучий, высится на вулканической горе с XI века и романтический камерный замок "Сент Миклош" – святой Николай в переводе с венгерского.Хотя ему бы больше подошло название Святой Валентин.

Кстати, оба связаны с одной из самых влиятельных женщин Европы и до сих пор самой популярной женщиной Закарпатья, княгиней Илоной Зрини. В Паланке она разрабатывала военные стратегии и защищала Закарпатье от нашествий Габсбургов. А в романтическом Сент-Миклоше встретила любовь всей жизни.

Фото: Замок Сент-Миклош (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

К слову, в Чинадиево можно буквально окунуться в атмосферу средневековой жизни. Ее поддерживают и воспроизводят современные хозяева замка. Наведайтесь на здешний рыцарский фестиваль, или ночную факельную экскурсию, или же как мы окунитесь в кулинарную историю на замковом дворе и попробуйте попробовать фирменную Закарпатскую солянку. Такую же, как подавали на стол в замке. Обед в таких декорациях на самом деле незабываемый.

Фото: В Чинадиево можно окунуться в атмосферу средневековой жизни: ночные экскурсии, кулинарные истории и прочее - здесь есть все для ваших впечатлений (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Сырный путь карпатских буйволов

Если вы на диете – я вам сочувствую. Ведь Закарпатье – край фермерский и очень вкусный. И вот когда внезапно остановить кого-то из жителей закарпатского села или города и спросить, какой самый популярный продукт производят в регионе, то гарантированно в большинстве вам скажут - сыр.

Эти традиции намного старше самого Закарпатья. Но в наше время здесь существует целый вид туризма – сырный. Сырный маршрут Закарпатья тянется на 100 км по многим районам, заворачивает на горные полонины и пастбища, локальные сыроварни и, конечно, фермы.

Фото: Буйволиная ферма (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

В природе существует не один вид буйволов. Индийский, филиппинский, болотный. На Закарпатье выращивают черных карпатских. Разводить их начали еще в начале 20 века. Они хоть и выглядят так массивно, оказывается, очень уязвимы. Теперь медленно их возрождают в этом хозяйстве Виноградова и еще в нескольких районах.

Массивные копыта, густая и грубая шерсть, сильные ноги. Буйволы - прирожденные горцы. Они обитают в Карпатах по меньшей мере 1500 лет. Когда вплотную стоишь к ним, чувствуешь их мощь.

Фото: Из буйволиного молока, которое в три раза жирнее коровьего, делают сметану, масло, кефиры и йогурты, сгущенку и сыр (Виталий Зубрицкий/РБК-Украина)

Но мое любопытство всегда преодолевает страх, тем более здесь на поле - сплошной матриархат, так мы с девушками нашл общий язык. Полутонные животные вытоптали все мои стереотипы. Потому что хоть у них и капризный нрав и, оказалось, очень любят ласку.

На ферме ее всем хватает. И они дают очень полезное молоко. Буйволиное молоко три раза жирнее коровьего, щедрое на кальций и остальные полезные минералы. Здесь из него производят все, что возможно: сметану, масло, кефиры и йогурты, сгущенку. И, конечно, сыр.

Село Иза. "Столица" лозоплетения

Закарпатье - земля мастеров и ремесел. И, продолжая наш маршрут, непременно нужно завести вас в небольшое, но очень колоритное село Иза.

Держу пари: таких фермерских грядок, как в старом селе Иза на Закарпатье, большинство из вас нигде и не видели. Кажется я просто залезла в кустарники. А это единственное место в Украине, где вместо того чтобы запасаться картошкой или пшеницей, люди сажают лозу. Не виноградную, а обычную.

Фото: Колоритное сезо Иза - "столица" лозоплетения (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

В селе праздник или какой-то перфоменс? Это я так впервые подумала, когда проезжала мимо Изы. Транзитные улицы этого села пестрят корзинами, вазами, тошерами, сумками, мебелью. Здесь, наверное, только дома не плетут, хотя беседки уже можно заказать. И уже сама прогулка вдоль дороги - словно поход на художественную выставку.

Ручные и блестящие изделия можно найти в домашних лавках и просто на заборах. Все это выглядит, как парадное убранство. И чрезвычайно радует глаз. Но самое интересное остается за оградами.

Фото: Сама прогулка вдоль дороги - словно поход на художественную выставку (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Выращивают лозу. Срезают, варят, чистят, сушат и снова варят. И так уже более 200 лет. Судьба маленькой деревни и его уже династий мастеров. И предупрежу сразу, здесь просто невозможно не остановиться, и еще меньше шансов на то, что уедете отсюда с пустыми руками.

Фото: Искусство лозоплетения в селе Иза берегут и приумножают уже более двух сотен лет (Виталий Зубрицкий для РБК-Украина)

Вулканические СПА и минеральные горы

Путешествие по Закарпатью не только удивляет, но и лечит. Это край природных СПА. Этот регион до сих пор греется эмоциями тех времен, когда здесь везде растекалась горячая лава. Теперь на лавовых полях растут виноград и лозы, а по туристическим курортам растекаются термальные воды. Отдыхать на здешних минеральных курортах стало модно еще несколько веков назад.

К термальным источникам Косино и Берегово ведет немало туристических путеводителей, а в целом на Закарпатье около полусотни термальных источников. Далее наш с вами путь нырнет в теплые воды села Велятино.

Фото: Термы Велятино (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Оно, как и остальные термо-курорты региона, расположено в зоне прежней вулканической активности. Здешние геологические источники залегают на глубине чуть более километра, это меньше чем в других районах, но среди всех они отличаются сверхвысоким содержанием йода и железа, брома и еще целого списка элементов. В таких минерализованных ваннах растворяется целая кипа недугов и реанимируется иммунная система.

А по соседству с ним расположился один из старейших мирнеральных курортов Украины, Шаян. Тут, правда, воду больше пьют. В межсезонье и когда вокруг бывает непогода, в Шаяне - будто другая планета. Деревня со всех сторон окружена невысокими горами - тоже Шаянами. Склоны покрыты сосной, буком и грабом, и здесь внизу напоминают гигантские кусты шпината. Эта растительность образует теплый и мягкий микроклимат даже в непогоду.

Фото: Шаян - один из старейших мирнеральных курортов Украины (Виталий Зубрицкий/для РБК-Украина)

Но самое ценное то, что с этих самых гор течет целебная минеральная вода. И по дороге к санаторным кранам она еще больше набирается микроэлементов. Уже в 1818 году на базе полезных вод работала водолечебница. И в наше время минеральная история живет и так же базируются санатории и дома отдыха. А в самом его центре работает несколько бюветов, где можно бесплатно ежедневно выпить целебной воды.

Шаянскую минеральную воду называют очень важно - "королевой" вкуса. Все из-за ее гидрокарбонатного состава и лечебной силы. Она очень похожа на минеральные воды "Боржоми". А еще содержит кремниевую кислоту, способную омолаживать и выводить токсины. И этим Шаянская приравнивается к знаменитым Карловарским водам. А ко всему, вулканические породы местных гор служат идеальным фильтром, поэтому Шаянская отличается своей кристальной чистой.

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Напомним, ранее Валерия Микульская составила подробный маршрут по Ивано-Франковщине, который удивит даже опытного путешественника.