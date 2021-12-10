Новорічний Львів та гірськолижні курорти. Названо найкращі напрямки для подорожей Україною на зимові свята

В "Укрзалізниці" назвали найпопулярніші напрямки у період різдвяних та новорічних свят. Про це йдеться на офіційному сайті компанії.

Так, найбільшим попитом у туристів користуються подорожі залізницею у західному напрямку.

"До таких міст, як Львів, Ужгород, Чернівці продано найбільшу кількість квитків на поїзди оновленого графіка перевезень, який набуває чинності з 12 грудня 2021 року. Також стабільно високий попит на подорожі до Ковеля, Одеси, Харкова та Дніпра", – йдеться у повідомленні.

Які популярні напрямки у туристів

Туристи найбільше придбали квитків на такі напрямки:

№041П Дніпро – Трускавець;

№046Д Лисичанськ – Ужгород;

№007К Київ – Чернівці;

№136Ш Одеса – Чернівці;

№081К Київ – Ужгород.

Крім того, великою популярністю користуються рейси до Івано-Франківська та Чернівців з Києва.

Фото: Поїзд "Укрзалізниці" (Віталій Носач/РБК-Україна)

З початком відкриття лижного сезону призначили додатковий поїзд на 24, 26, 30 грудня 2021 року та 02, 06, 08 січня 2022 року у напрямку – №745/746 Київ – Славське, а також подовжено маршрут поїзда №779/780 Суми – Київ до Вінниці на 24, 27, 30, 31 грудня 2021 року та 03, 06, 10 січня 2022 року.

Нагадаємо, ми розповідали, як можна потрапити на гірськолижні курорти під час пандемії цього року.

Також повідомлялося, про те, що "Укрзалізниця" призначила додаткові поїзди, які курсуватимуть на новорічні та різдвяні свята та куди вирушити у мандрівку за яскравими та незабутніми враженнями.