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На Сейшелы за 500 евро. Украинские туристы полетят на экзотические острова прямыми рейсами из Киева

Новина українською →
Пятница 24 декабря 2021 13:55
На Сейшелы за 500 евро. Украинские туристы полетят на экзотические острова прямыми рейсами из Киева Фото: Отдых на Сейшеллах (unsplash.com/alessandro-russo)
Автор: Ольга Маджумдар

Путешественники выбирают гест-хаусы и пятизвездочные отели

Экзотические страны на Новый год в этом сезоне манят многих украинцев на отдых. В конце года еще одно райское направление станет доступнее для наших туристов – на Сейшелы впервые запустят прямые чартерные рейсы.

Украинский Кабмин одобрил проект соглашения о безвизовом режиме с Республикой Сейшельские острова. Согласно документу, украинские туристы смогут отдыхать в этой стране без виз до 90 дней вместо 30 дней.

Основное требование, которое должны соблюдать туристы при въезде – негативный ПЦР-тест для всех возрастов, действительный 72 часа до прилета.

Как можно попасть на Сейшелы на новый год или зимние каникулы и какие варианты размещения выбирают украинские туристы в этой стране – в материале РБК-Украина.

Вместо Air Seychelles полетят чартеры МАУ

В начале октября 2021 года первые чартерные рейсы на Сейшелы с 28 декабря анонсировали на сайте туроператора "Компас" на крыльях авиакомпании Air Seychelles. Но туристы полетят на экзотические острова с другой авиакомпанией.

На Сейшелы за 500 евро. Украинские туристы полетят на экзотические острова прямыми рейсами из КиеваФото: Сейшелы стали доступнее для украинцев (unsplash.com/christian-cacciamani)

"Сначала были анонсированы чартерные рейсы авиакомпании Air Seychelles, но ввиду того, что они не смогли получить разрешение украинской стороны на выполнение чартерной программы, мы были вынуждены поменять борт и авиакомпанию. Мы пытались им помочь, проводили переговоры еще с июля, но у авиакомпании что-то пошло не так. Поэтому всю чартерную программу на Сейшелы будет выполнять МАУ на Боинге-737-900", - рассказала в комментарии РБК-Украина Юлия Капшученко, руководитель направления Сейшеллы туроператора "Компас".

Запланированы три чартерных рейса из Киева – первый 27 декабря, потом – 6 и 16 января. Продолжительность проживания 10 и 9 ночей. Долететь в островную страну можно будет за 10 часов 30 минут, включая 1 час дозаправки в Рас-эль-Хайме (ОАЭ).

На чартерные рейсы МАУ приобрести авиабилеты можно и отдельно от путевок на отдых – только на сайте у туроператора "Компас", на сайте авиаперевозчика их нет. Стоимость билетов на 27 декабря – 499 евро.

Также на Сейшеллы по-прежнему можно добраться с пересадками регулярными рейсами авиакомпаний Turkish Airlines, Qatar Airways (у этой авиакомпании после пандемии появились выгодные цены на авиабилеты на Сейшеллы), Emirates. Стоимость на предновогодние даты – от 18,8 тыс. гривен в обе стороны.

На Сейшелы за 500 евро. Украинские туристы полетят на экзотические острова прямыми рейсами из КиеваФото: Отель на Сейшелах (booking.com)

На Сейшеллах туристы выбирают сетевые отели и гест-хаусы

Сейшеллы до пандемии были больше востребованы для индивидуального туризма – спрос был точечный, совсем не массовый, отмечает эксперт.

"Там, на самом деле, выбор отелей не очень большой. В стране есть ограничения на строительство гостиниц. Сейшельцы свято верят в то, что нельзя делать из страны направление массового туризма, потому что их уникальная природа будет уничтожена. Они очень оберегают свои национальные парки и растения", - рассказывает Юлия Капшученко.

По ее словам, на Сейшелах присутствуют мировые сетевые отели: Constance, Hilton, Kempinskі, Savoy, Raffles.

"Есть и эконом-отели, много трехзвездочных гостиниц и вариантов по размещению в апартаментах и гестхаусах. На эконом-сегмент больше ориентированы туристы, которые путешествуют самостоятельно с целью объездить и все посмотреть. В основном те, кто летят на Сейшелы через туроператора, интересуются 5-звездочными сетевыми отелями", - отмечает эксперт.

Если на новогодний период на Сейшелах свободных вариантов размещения осталось немного, то на 16 января еще можно подобрать отель на любой вкус и кошелек.

На Сейшелы за 500 евро. Украинские туристы полетят на экзотические острова прямыми рейсами из КиеваФото: Для туристов - выбор отелей на любой бюджет (unsplash.com/datingscout)

Продлевать чартерную программу у туроператора пока не планируют с учетом конкуренции других экзотических направлений: Мальдив, Доминиканы, Мексики.

"Нам будет достаточно этих трех рейсов. Февраль не очень популярен среди туристов для путешествий. Самые активные месяцы – это декабрь-январь и потом – март, который включает детские каникулы, и май с майскими праздниками", - говорит специалист.

Cколько стоит отдых на Сейшелах в январе 2022 года

Из оставшихся вариантов путевок с чартерным перелетом на новогодний период у туроператора "Компас" самый бюджетный – 47016 гривен на двоих с завтраками в гестхаусе с вылетом 27 декабря. В 4* отеле – 121 тыс. гривен на двоих. В 5* сетевом отеле можно провести за 243 600 гривен с питанием "полупансион".

У Farvater самые доступные по цене варианты провести новогодние праздники на Сейшелах – от 74 тыс. гривен за двоих за 10 ночей в 3* отеле с завтраками с вылетом 31 декабря, в 5* отеле – от 149 тыс. гривен с вылетом 2 января (Qatar Airways).

У сети агентств "Поехали с нами" – 3* отель с завтраками – от 93,6 тыс. гривен с вылетом 27 декабря, в 4* - от 120 тыс. гривен, в 5* с завтраками - от 225, 7 тыс. гривен на ту же дату.

Напомним, мы писали, сколько стоит новогодний отдых в Турции.

Также мы рассказывали, какие экзотические страны выбирают украинцы для отдыха зимой.

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