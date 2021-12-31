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Самые популярные направления 2021 года для путешествий: какие страны выбрали украинцы

Новина українською →
Пятница 31 декабря 2021 12:17
Самые популярные направления 2021 года для путешествий: какие страны выбрали украинцы Фото: Рейтинг популярных направлений 2021 года (unsplash.com/jakob-owens)
Автор: Евгения Тугушева

Первое место в списке заняла Турция

Эксперты компании Аviasales определили самые популярные направления среди украинцев в 2021 году. Об этом рассказали в комментарии РБК-Украина в компании.

Сообщается, что лидером среди украинцев по поиску перелетов стала Турция. В страну было осуществлено больше всего бронирований авиабилетов весной – 24%. Вторую строчку заняла Польша, а на третьем месте расположилась Грузия.

Рейтинг был создан на основе анализа бронирования и запросов поиска авиабилетов в течение 2021 года.

Какие направления в 2021-м выбрали наиболее часто

  1. Турция;

  2. Польша;

  3. Грузия.

В компании также назвали менее популярные направления. Среди них – страны Африки. Украинцы меньше всего интересовались билетами в Конго, Анголу, Зимбабве, Мавританию.

Низкий интерес украинцев к этим направлениям определяется стоимостью билета, считают в компании.

"Например, на 1 марта 2022 года цены стартуют от 14800 грн в одну сторону. К тому же путешественник проведет более 24 часов с минимум двумя пересадками в Стамбуле, Каире или Аддис-Абебе", – объяснили в Aviasales.

Самые популярные направления 2021 года для путешествий: какие страны выбрали украинцы

Фото: Лидером среди украинцев по поиску перелетов стала Турция (unsplash.com/engin-yapici)

Также минимальным спросом пользовались такие направления как Босния и Герцеговина, Косово, Непал и Бангладеш.

Напомним, ранее мы писали, что украинский город вошел в престижный британский рейтинг для поездок в 2022 году.

Также мы рассказывали, сколько заработал Киев на туризме в 2021 году.

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