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"Новая эра наступила": известная авиакомпания создает аэротакси для коротких рейсов

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Воскресенье 20 февраля 2022 15:27
"Новая эра наступила": известная авиакомпания создает аэротакси для коротких рейсов Фото: Аэротакси VX4 eVOTL (vertical-aerospace.com)
Автор: Евгения Тугушева

Воздушные судна предназначены для перелетов на расстояние около 160 километров

Авиакомпания AirAsia планирует арендовать до 100 самолетов с вертикальным взлетом и посадкой для выполнения сверхкоротких рейсов в Юго-Восточную Азию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Travel Weekly.

Для перелетов будут использованы самолеты VX4 eVOTL, в которых размещаются пилот и четыре пассажира.

Революционные аэротакси будет поставлять лизинговая компания Avolon, которая прошлым летом выполнила заказ на 500 самолетов на сумму 2 миллиарда долларов.

Какими будут инновационные воздушные судна

Воздушные судна предназначены для перелетов на расстоянии около 100 миль (ред. – около 160 километров).

"Я очень рад этому партнерству и потенциалу сверхкоротких авиаперелетов с нулевым уровнем выбросов в Юго-Восточной Азии. Цифровая эра наступила. В VX4 мы определили то, что, по нашему мнению, будет предпочтительным самолетом eVTOL, и мы очень рады стать авиакомпанией, запускающей этот самолет в Юго-Восточной Азии", — сказал Тони Фернандес, исполнительный директор AirAsia.

Компания также будет сотрудничать с AirAsia "коммерциализации" самолетов eVTOL с нулевым уровнем выбросов и разработки платформы городской воздушной мобильности в Юго-Восточной Азии.

Две компании сформируют рабочую группу для проведения местной сертификации, изучения потенциальных рыночных возможностей и требований к инфраструктуре.

Напомним, ранее мы писали, что в ОАЭ презентуют принципиально новое транспортное средство.

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