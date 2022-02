"Новая эра наступила": известная авиакомпания создает аэротакси для коротких рейсов

Воздушные судна предназначены для перелетов на расстояние около 160 километров

Авиакомпания AirAsia планирует арендовать до 100 самолетов с вертикальным взлетом и посадкой для выполнения сверхкоротких рейсов в Юго-Восточную Азию.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на сайт Travel Weekly.

Для перелетов будут использованы самолеты VX4 eVOTL, в которых размещаются пилот и четыре пассажира.

Революционные аэротакси будет поставлять лизинговая компания Avolon, которая прошлым летом выполнила заказ на 500 самолетов на сумму 2 миллиарда долларов.

Воздушные судна предназначены для перелетов на расстоянии около 100 миль (ред. – около 160 километров).

"Я очень рад этому партнерству и потенциалу сверхкоротких авиаперелетов с нулевым уровнем выбросов в Юго-Восточной Азии. Цифровая эра наступила. В VX4 мы определили то, что, по нашему мнению, будет предпочтительным самолетом eVTOL, и мы очень рады стать авиакомпанией, запускающей этот самолет в Юго-Восточной Азии", — сказал Тони Фернандес, исполнительный директор AirAsia.

