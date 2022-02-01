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"Реактивный самолет": в ОАЭ запустят первую в мире летающую лодку

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Вторник 01 февраля 2022 16:07
"Реактивный самолет": в ОАЭ запустят первую в мире летающую лодку Фото: В Дубае будут производить первые в мире летающие лодки (unsplash.com/timo-volz)
Автор: Евгения Тугушева

Транспортное средство сможет перевозить до 12 пассажиров и развивать скорость до 40 узлов

В Дубае будут производить первые в мире летающие лодки с водородными двигателями, сообщает Khaleejtimes.com.

Проект разработан при поддержке частных компаний ОАЭ и швейцарским стартапом с финансированием в размере 10 миллионов евро.

Презентация лодки состоится на 28-м Международном климатическом саммите в Дубае, который пройдет в ноябре 2023 года.

"Мы рады сделать это объявление из Дубая и иметь возможность изготовить и запустить The Jet, которая станет первой в мире лодкой, будет плавать без шума, волн и выбросов и сможет летать на высоте 80 см над водой", — сказал Ален Тебо, основатель швейцарского стартапа.

Лодка будет работать на экологически чистой энергии. Она способна бесшумно летать над водой и развивать крейсерскую скорость до 40 узлов. Водный транспорт с инновационным дизайном рассчитана на 8-12 пассажиров и оснащена двумя двигателями и кондиционером.

Выработка чистой и возобновляемой энергии – ключевое условие устойчивого развития и один из стратегических приоритетов ОАЭ. Так, к 2050 году Дубай намерен производить 75% необходимой ему энергии из экологически чистых источников.

Стратегия также направлена на превращение Дубая в глобальный центр чистой энергии и зеленой экономики. Она состоит из пяти основных направлений: инфраструктура, законодательство, финансирование, наращивание потенциала и навыков, а также экологически чистый энергобаланс.

Напомним, ранее мы писали, что в Саудовской Аравии планируют открывать дворцы для туристов.

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