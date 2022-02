"Реактивный самолет": в ОАЭ запустят первую в мире летающую лодку

Транспортное средство сможет перевозить до 12 пассажиров и развивать скорость до 40 узлов

В Дубае будут производить первые в мире летающие лодки с водородными двигателями, сообщает Khaleejtimes.com.

Проект разработан при поддержке частных компаний ОАЭ и швейцарским стартапом с финансированием в размере 10 миллионов евро.

Презентация лодки состоится на 28-м Международном климатическом саммите в Дубае, который пройдет в ноябре 2023 года.

"Мы рады сделать это объявление из Дубая и иметь возможность изготовить и запустить The Jet, которая станет первой в мире лодкой, будет плавать без шума, волн и выбросов и сможет летать на высоте 80 см над водой", — сказал Ален Тебо, основатель швейцарского стартапа.

Лодка будет работать на экологически чистой энергии. Она способна бесшумно летать над водой и развивать крейсерскую скорость до 40 узлов. Водный транспорт с инновационным дизайном рассчитана на 8-12 пассажиров и оснащена двумя двигателями и кондиционером.

