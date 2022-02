"Нова ера настала": відома авіакомпанія створює аеротаксі для коротких рейсів

Повітряні судна призначені для перельотів на відстань близько 160 км

Авіакомпанія AirAsia планує орендувати до 100 літаків з вертикальним зльотом та посадкою для виконання надкоротких рейсів до Південно-Східної Азії.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на сайт Travel Weekly.

Для перельотів будуть використані літаки VX4 eVOTL, в яких розміщуються пілот та чотири пасажири.

Революційні аеротаксі постачатиме лізингова компанія Avolon, яка минулого літа виконала замовлення на 500 літаків на суму 2 мільярди доларів.

Повітряні судна призначені для перельотів близько 100 миль (ред. – близько 160 кілометрів).

"Я дуже радий цьому партнерству та потенціалу надкоротких авіаперельотів з нульовим рівнем викидів у Південно-Східній Азії. Цифрова ера настала. У VX4 ми визначили те, що, на нашу думку, буде кращим літаком eVTOL, і ми дуже раді стати авіакомпанією, яка запускає цей літак у Південно-Східній Азії", – сказав Тоні Фернандес, виконавчий директор AirAsia.

