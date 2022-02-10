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Все больше популярных стран ЕС снимают ограничения на поездки: список

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Четверг 10 февраля 2022 10:12
Все больше популярных стран ЕС снимают ограничения на поездки: список Фото: Страны ЕС снимают ограничения на поездки (unsplash.com/jon-flobrant)
Автор: Евгения Тугушева

Правительства считают, что ограничения на поездки не предотвращают распространение COVID-19

Все больше стран Европы снимают ограничения на поездки, несмотря на распространения штамма "Омикрон", так как это не предотвращают COVID-19, пишет издание Schengenvisainfo.com.

Швеция, Финляндия, Норвегия и Дания — в числе первых стран, входящих в Европейский Союз и Шенгенскую зону, которые решили упростить правила въезда, по крайней мере, для путешественников из других стран ЕС и Шенгенской зоны.

Снятие ограничений в основном было основано на трех факторах.

  1. Вариант "Омикрон" — это более мягкая версия COVID-19 и вызывает меньше беспокойства.
  2. Граждане устали от продолжающихся ограничений.
  3. Эти страны пришли к выводу, что ограничения на поездки не предотвращают распространение COVID-19.

Одной из последних стран, предпринявших такой шаг, является Швеция, которая с 9 февраля, разрешает беспрепятственный въезд для всех путешественников из стран ЕС и EEA страны, включая тех, кто не вакцинирован против COVID-19, и тех, кто не вакцинирован. В прошлом тоже не болел вирусом.

Все больше популярных стран ЕС снимают ограничения на поездки: список

Фото: Правительства стран считают, что ограничения на поездки не предотвращают распространение COVID-19 (unsplash.com/francois-genon)

Объявляя о решении, правительство Швеции заявило, что этот шаг является частью работы по поэтапной отмене мер инфекционного контроля против COVID-19.

"Решение последовало за оценкой Агентства общественного здравоохранения Швеции о том, что ограничения на въезд больше не являются соразмерной мерой инфекционного контроля", — также заявило правительство, добавив, что снятие этих ограничений принесет большое облегчение многим путешественникам, а в особенно для тех, кто работает и живет в северных приграничных регионах.

Однако страна намерена сохранить существующие ограничения на въезд для путешественников из третьих стран, по крайней мере, до конца марта.

Финляндия также прекратила весь внутренний пограничный контроль 1 февраля в соответствии с оценкой Финского института здравоохранения и социального обеспечения, согласно которой "поездки не сыграли значительной роли в развитии эпидемии в Финляндии и что внутренний пограничный контроль может больше не может быть оправдано соображениями общественного здравоохранения".

Что касается ограничений на поездки из третьих стран, текущие меры пока будут действовать до 14 февраля, но могут быть продлены.

Норвегия отменила обязательство проверять прибывающих перед отъездом после того, как ее власти заявили, что ограничения на поездки не помогли предотвратить распространение COVID-19 в стране.

Другие страны ЕС также упростили ограничения на въезд, в частности, отменив обязательное предварительное тестирование по рекомендации Совета ЕС, опубликованной 25 января.

Напомним, ранее мы писали, что в ЕС предложили изменения к COVID-сертификатам.

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