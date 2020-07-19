"Ничего не изменилось": туристка показала, как украинцы нарушают правила карантина в Турции

Этим летом на курортах Турции, Египта и других стран украинцев ждут новые правые правила, введенные из-за пандемии коронавируса.

Так, теперь всем гостям нужно строго придерживаться социальной дистанции, а еду в ресторанах чаще подают официанты.

Но бывает, что туристы нарушают правила социальной дистанции. К примеру, жительница города Днепр по имени Вера на своей странице в Facebook показала, как туристы ведут себя в ресторане на одном из курортов.

"Ну и про олинклюзив. Здесь тоже абсолютно ничего не изменилось. И даже "положи мне мяса без картошки, я тебе сказал" - тоже за один ужин услышала трижды. Напомню - в отеле почти одни украинцы, немного поляков", - отметила туристка.

Фото: Питание туристов в Турции (facebook.com/vira.stoiatska)

По словам Веры, социальную дистанцию туристы вовсе не соблюдают.

Она добавила к своему посту фото, которые иллюстрируют эту ситуацию.

Фото: Украинцы в Турции не придерживаются социальной дистанции (facebook.com/vira.stoiatska)

Система all inclusive ("все включено"), известная также как "шведский стол", давно полюбилась украинцам. Для отпусков они часто заказывают туры, в которых есть эта опция.

Но во время карантина в иностранных отелях система была видоизменена, и теперь в ресторанах все блюда подаются персоналом отеля сугубо по запросу гостя, уточняют РБК-Украина в "Tez Tour".

Кроме того, еда в курортных ресторанах часто находится за стеклом либо за защитной пленкой. Так делают, чтобы соблюдать необходимые во время карантина меры безопасности, чтобы снизить риск заражения туристов коронавирусом.

Напомним, ранее мы писали, чем малоизвестный курорт под Одессой привлекает туристов.

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