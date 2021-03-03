Неземной отдых: на космической станции построят первый отель для туристов

Первый в мире космический отель может стать реальностью через несколько лет - корпорация Orbital Assembly готовится к созданию уникального объекта на орбите Земли. Строительство внеземного отеля планируется начать в 2025 году, а завершить спустя два года, сообщается на сайте nypost.com.

Теперь для полета в космос не нужно будет становиться космонавтом – достаточно будет решиться на внеземной туризм и забронировать номер в отеле на орбите.

В проекте первого в мире космического отеля объединят 50-летний опыт внеземных полетов и последние технологии, чтобы воплотить мечты современников оказаться вне планеты Земля, сообщают разработчики.

Как будут строить отель

Как сообщается на сайте проекта Voyager Station, проект представляет собой вращающуюся космическую станцию, предназначенную для создания различных уровней искусственной гравитации, необходимой для длительного проживания в космосе.

Фото: Как будут выглядеть отельные модули (voyagerstation.com)

Станция с самого начала была спроектирована для размещения предприятий, производства, национальных космических агентств, проводящих исследования с низкой гравитацией, и космических туристов, которые хотят испытать проживание на большой космической станции с комфортом низкой гравитации и ощущением роскошного отеля.

"Первая часть "Вояжера", которая будет построена, представляет собой кольцевую конструкцию с стыковочными рычагами и стабилизаторами, предназначенными для захвата и фиксации на месте заходящего космического корабля для выгрузки пассажиров и грузов. Сначала будет один стыковочный порт, но позже мы добавим еще один, чтобы два корабля можно было пристыковать к станции одновременно", - говорится в описании первой конструкции.

Вращающееся кольцо на низкой околоземной орбите будет создавать гравитацию в 40% от земной – такая гравитация на Марсе.

После будут сконструированы капсулы, которые прикрепят к внешним краям этого вращающегося колеса. Именно в капсулах разместят номера для туристов, рестораны, кинотеатры, спортивные залы, спа-центры.

В общей сложности отель рассчитан на 400 постояльцев, которые необязательно будут туристами. На космической станции планируют принимать группы ученых, а также продать часть капсул специалистам NASA – например, для подготовки космонавтов к полету на Марс.

Предполагается, что доставлять материалы для строительства будут с помощью многоразовых ракет SpaceX Falcon 9. Также планируется задействовать будущий звездолет SpaceX Starship.

Фото: Интерьер номера на космической станции (voyagerstation.com)

Концертные залы и спа – в космосе

Проживание на гравитационном кольце будет напоминать отдых на круизном лайнере – с той разницей, что за иллюминатором можно будет наблюдать за Землей. Станция будет совершать цикл вокруг планеты с периодичностью 90 минут.

Внутри отеля гости смогут пользоваться всеми удобствами, которые пожелают – планируется соорудить смотровые площадки, спортивные и концертные залы, библиотеки, кинотеатры, спа, рестораны и бары.

Инвесторы смогут приобрести целые блоки для создания отдельных отелей или вилл.

Отдых будет проходить в условиях микрогравитации, поскольку без этого фактора жить и работать на станции станет невозможно для человеческого организма.

Фото: Гости смогут развлекаться активностями при сниженной гравитации (voyagerstation.com)

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Согласно проекту, гравитация будет меняться в зависимости от потребностей гостей. Например, предлагается заняться спортивными активностями в условиях низкой гравитации – например, играми с прыжками.

Стоимость проживания, как и бюджет всего проекта, пока не разглашают. Предполагается, что с запуском звездолета стоимость доставки пассажиров сократится до нескольких сотен долларов.

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