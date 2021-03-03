Неземний відпочинок: на космічній станції побудують перший готель для туристів

Перший у світі космічний готель може стати реальністю за кілька років - корпорація Orbital Assembly готується до створення унікального об'єкта на орбіті Землі. Будівництво позаземного готелю планується почати в 2025 році, а завершити через два роки, повідомляється на сайті nypost.com.

Тепер для польоту в космос не потрібно буде ставати космонавтом – достатньо буде зважитися на позаземний туризм і забронювати номер в готелі на орбіті.

У проекті першого у світі космічного готелю об'єднають 50-річний досвід позаземних польотів і останні технології, щоб втілити мрії сучасників опинитися поза планетою Земля, повідомляють розробники.

Як будуть будувати готель

Як повідомляється на сайті проекту Voyager Station, проект є обертовою космічною станцією, призначеною для створення різних рівнів штучної гравітації, необхідної для тривалого проживання в космосі.

Фото: Як будуть виглядати готельні модулі (voyagerstation.com)

Станція з самого початку була спроектована для розміщення підприємств, виробництв, національних космічних агентств, які проводять дослідження з низькою гравітацією, і космічних туристів, які хочуть випробувати проживання на великій космічній станції з комфортом низької гравітації й відчуттям розкішного готелю.

"Перша частина "Вояжера", яка буде побудована, є кільцевою конструкцією зі стикувальними важелями та стабілізатором, призначеними для захоплення і фіксації на місці космічного корабля, що заходить для висадки пасажирів і вантажів. Спочатку буде один стикувальний порт, але пізніше ми додамо ще один, щоб два кораблі можна було пристикувати до станції одночасно", - йдеться в описі першої конструкції.

Обертове кільце на низькій навколоземній орбіті буде створювати гравітацію в 40% від земної – така гравітація на Марсі.

Пізніше будуть сконструйовані капсули, які прикріплять до зовнішніх країв цього обертового колеса. Саме в капсулах розмістять номери для туристів, ресторани, кінотеатри, спортивні зали, спа-центри.

У цілому готель розрахований на 400 постояльців, які не обов'язково будуть туристами. На космічній станції планують приймати групи вчених, а також продати частину капсул фахівцям NASA – наприклад, для підготовки космонавтів до польоту на Марс.

Передбачається, що доставляти матеріали для будівництва будуть за допомогою багаторазових ракет SpaceX Falcon 9. Також планується задіяти майбутній зореліт SpaceX Starship.

Фото: Інтер'єр кімнати на космічній станції (voyagerstation.com)

Концертні зали і спа – у космосі

Проживання на гравітаційному кільці буде нагадувати відпочинок на круїзному лайнері – з тією різницею, що за ілюмінатором можна буде спостерігати за Землею. Станція буде здійснювати цикл навколо планети з періодичністю 90 хвилин.

Всередині готелю гості зможуть користуватися усіма зручностями, які забажають – планується спорудити оглядові майданчики, спортивні та концертні зали, бібліотеки, кінотеатри, спа, ресторани й бари.

Інвестори зможуть придбати цілі блоки для створення окремих готелів або вілл.

Відпочинок буде проходити в умовах мікрогравітації, оскільки без цього фактора жити та працювати на станції стане неможливо для людського організму.

Фото: Гості зможуть розважатися активностями за зниженої гравітації (voyagerstation.com)

Популярні новини Різке похолодання. Тиждень в Україні закінчиться температурними гойдалками

Згідно з проектом, гравітація буде змінюватися в залежності від потреб гостей. Наприклад, пропонується зайнятися спортивними активностями в умовах низької гравітації – наприклад, іграми зі стрибками.

Вартість проживання, як і бюджет всього проекту, поки не розголошують. Передбачається, що з запуском зорельоту вартість доставки пасажирів скоротиться до декількох сотень доларів.

Нагадаємо, ми писали про найбільш незвичайні готелі для незабутнього відпочинку.

Також повідомлялося, на курортах якої країни воду і світло видобувають у готелях.