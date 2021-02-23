Воду и свет "добывают" на месте: раскрыли детали о высоких ценах за отдых на Мальдивах

Отельер рассказал о затратах на создание курортов

Мальдивы – мечта туристов из любой страны мира. В этом сезоне курортная страна стала еще более популярной среди украинцев. Но, даже несмотря на пандемию и снижение цен в отелях, туры на курортные острова все же остаются довольно дорогими.

Специалисты объясняют, что из-за дальности авиаперелета отдых на курорте не может быть дешевым. Впрочем, стоимость туров зависит также и от других факторов, на которые не всегда обращают внимание туристы, отдыхающие в уникальных островных отелях Мальдив.

Пресной воды нет, а почти все продукты импортируют

Мальдивы – островное государство, и большая часть островов с отелями находятся в частной собственности. Это обеспечивает изолированность отдыха для туристов, когда выбор отеля означает выбор небольшого острова в океане, на котором туристы и проведут отпуск.

Основатель одного из загородных 4-звездочных спа-отелей Эдуард Дружбин на своей странице в Facebook поделился своими наблюдениями о том, по каким причинам отдых на Мальдивах остается дорогим.

Фото: Курорт на Мальдивах (booking.com)

"Все электричество на острове вырабатывается при помощи дизель-генераторов. А это - в несколько раз дороже. Кондиционеры и кухонные плиты не выключаются круглые сутки", - объясняет одну из составляющих дороговизны курорта отельер.

По географическим причинам на островах пресной воды тоже нет. А для того, чтобы туристы могли пользоваться такой, воду опресняют из океана.

"Кроме нескольких видов рыбы, абсолютно все продукты импортируются", - рассказывает специалист.

Кроме того, весь персонал отелей живет на том же острове. Сотрудников обычно столько же, сколько и туристов.

"Значит, нужно построить еще один отель, кондиционировать его, "купать" и кормить", - подсчитывает стоимость проживания для персонала отельер.

Также для доставки продовольствия на острове содержат свою "флотилию" из 3-4 кораблей.

"Один занимается исключительно доставкой продовольствия, а остальные возят гостей на развлечения, которые зачастую входят в стоимость проживания. Добавьте сюда капитанов, матросов и лицензии", - подсчитывает затраты островных отелей эксперт.

Фото: Отель на частном острове (booking.com)

Риск цунами и затопления

Мальдивы состоят из 1192 островов, входящих в цепь из 26 атоллов (коралловых островных образований). Они немного возвышаются над уровнем океана, поэтому за каждый сантиметр суши ежечасно идет борьба.

"Каждый день отдельная команда с земснарядом занимается очисткой русла от песка, который океан "заботливо заносит" каждую ночь с приливом", - говорит об особенностях работы курортов Эдуард Дружбин.

Он добавляет, что по сейсмическим соображением каждый отель обязан иметь укрепленное сооружение, которое должно вместить всех гостей и весь персонал на случай цунами.

"Там - метровые бетонные стены. А все привезенные на остров строительные материалы автоматические становятся золотыми", - отмечает специалист.

По тем же соображениям, отели имеют по 100-150 номеров, а не по 500-600, как в Турции или Греции. Соответственно, себестоимость закладывается на меньшее количество гостей.

"Ну и самая большая составляющая себестоимости, подозреваю, это стоимость рисков. Инвесторам страшновато вкладывать деньги в сейсмически-активный регион, да еще и на островах, которые уже скоро могут уйти под воду. Тем не менее, каждый год открывается 20-30 новых отелей при существующих 900", - подытоживает Эдуард Дружбин.

Но при этом добавляет, что побывать на Мальдивах стоит обязательно.

Сколько стоит отдых на Мальдивах сегодня

РБК-Украина просмотрело актуальные цены на путевки по этому направлению. На данный момент на Мальдивах возможен как бюджетный отдых – по цене от 1000 долларов с человека при размещении в гест-хаусах с общественными пляжами, так и по цене от 2000 долларов с человека при отдыхе в 4* и 5* отелях на отдельных частных островах.

В начале марта путевки на Мальдивы можно найти по цене от 1640 долларов с человека при недельном размещении в отеле 4 * по типу гест-хаус с вылетом 6 марта.

Фото: Для персонала строят еще один отель (booking.com)

С вылетом на ту же дату можно найти туры в известный островной отель 4* по цене от 2017 долларов в человека с питанием "завтраки". Туристов предупреждают, что из-за кораллов для входа в море нужна специальная обувь.

Островные отели с мировыми именами 4* и 5* с питанием "полный пансион" можно найти по цене от 2500 долларов с человека с вылетом 6 марта.

К слову, при поездке на Мальдивы необходимо сдавать ПЦР-тест за 96 часов до вылета. Также после возвращения в Украину придется сдавать тест или отправляться на самоизоляцию. Мальдивская республика находится в "красном" списке украинснкого Минздава с показателями 367,6 заболевших на 100 тысяч населения (в Украине – 148,4).

Напомним, мы писали о неприятных деталях дешевого отдыха в Доминикане.

Также сообщалось, что украинцы активнее покупают премиум-путевки на Мальдивы.