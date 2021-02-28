Зеркальные стены и древний форт: самые необычные отели для незабываемого отдыха

Концептуальные гостиницы мира для искушенных туристов

Для многих туристов отели во время поездки имеют крайне важное значение. Зачастую именно по качеству гостиниц определяют, удачным был отпуск или нет. Порой для искушенных путешественников пожить в нестандартном отеле может оказаться более интересно, даже чем остальная часть путешествия.

Для бывалых туристов в мире есть немало концептуальных отелей, которые переносят своих постояльцев "в другое измерение" и оставляют незабываемые впечатления от путешествия.

Мы подобрали некоторые из самых оригинальных отелей в разных странах мира, куда можно отправиться после карантина и открытия границ.

Сказочный оазис в пустыне

Один из самых необычных отелей, который переносит туристов на столетия назад и помогает почувствовать себя героем восточных сказок – эко-лодж Adrere Amellal. Он построен в оазисе Сива на западе Египта в пустыне Сахара. Хотя отель выглядит как жилье берберов в прошлых столетиях, этот бутик-отель посещали даже члены британской королевской семьи. Всего в отеле есть 40 номеров.

Фото: Отель в оазисе (facebook.com/www.adrereamellal.net)

Стены отеля созданы из природных материалов – смеси каменной соли, глины и соломы, мебель изготовлена из пальм и оливковых деревьев, ткани и ковры были сотканы вручную. Но самое интересное в отеле – там нет электричества, только свечи и фонари. В отеле запрещено пользоваться мобильными телефонами. Впрочем, умывальники и душ обустроены обычным образом – с водопроводом.

Еду для гостей готовят из органических овощей, выращенных на территории отеля. Также для постояльцев создан открытый бассейн, в который поступает родниковая вода.

Фото: Номер из натуральных материалов (adrereamellal.com/Alberto Siliotti)

В нескольких километрах от отеля находятся каменные бассейны с лечебной термальной водой, соленое озеро с островом в окружении пальм и гора Джабал Дакрур, куда едут лечить суставы в песочных ваннах.

Стоимость: от 460 евро за ночь. Например, двухместный номер-стандарт с видом на озеро и двуспальной кроватью – 605 евро за ночь.

Побыть птицей в гнезде

Насладиться единением с природой можно и среди густого леса – в Швеции для любителей отвлечься от суеты и обыденности построили отель на деревьях. Над концептуальным отелем Treehotel в Харадсе работали ведущие скандинавские архитекторы, создав неповторимые условия для отдыха на высоте 4-6 метров у верхушек деревьев. Всего в отеле предлагается 7 типов номеров.

Из номеров, подвешенных на соснах, открывается вид на лес, долину и бурную реку внизу. Один из самых необычных номеров – Mirrorcube – куб-"невидимка" с зеркальными стенами, в которых отражается окружающий лес и небо.

Фото: Отель с зеркальными стенами (booking.com)

Для гостей оборудованы удобства – кровать и умывальник с туалетом. В отдельном строении можно принять душ, гидромассажную ванну или попариться в сауне.

Готовят еду в отеле из дичи и местных продуктов. Романтический ужин гостям могут доставлять прямо в номер на дереве. Впрочем, любители активного отдыха могут сесть на велосипеды и отправиться за два километра в ближайший поселок, где есть магазины и рестораны.

Стоимость: от 20338 гривен за двухместный номер с завтраком.

Для тех, кто мечтал выспаться в небе

Многие любители путешествий на самолетах сожалеют, что при дальних перелетах им приходится сидеть вместо того, что растянуться на кровати и поспать, как в поезде. Для любителей неба в Швеции создали отель в дальнемагистральном Боинге. Хостел 2* STF Jumbo Stay Stockholm находится рядом с аэропортом Стокгольм-Арланда в Швеции.

Фото: Номер в кабине самолета (booking.com)

Хостел оборудовали в списанном гигантском самолете модели 747-212B 1976 года выпуска, который первоначально был построен для Singapore Airlines, а затем обслуживался легендарной Pan Am.

Внутри самолет переоборудован таким образом, чтобы в отдельных "купе" можно было разместиться как одному гостю, так и двум-четырем. Некоторые номера оборудованы по типу общежития двухъярусными кроватями: все-таки это хостел.

При этом можно поселиться в номере на одного в кабинке вдоль иллюминаторов и любоваться взлетающими неподалеку самолетами. В некоторых номерах есть ванные и туалеты, в других – удобства в "коридоре". Переночевать можно также в кабине пилотов или капсуле, где находилась турбина двигателя.

Фото: Отель-самолет (facebook.com/Jumbo-Stay-146569308732279)

Зона отдыха оборудована на крыле самолета: редко какой путешественник откажется от возможности пройтись по такой детали легендарного боинга.

Гости могут пользоваться Wi-Fі, микроволновками, а завтрак с ароматным кофе и пирожными можно получить даже в три часа ночи. Также гостям обеспечивают бесплатный трансфер автобусом до аэропорта – кому нужно лететь дальше.

Стоимость: от 3356 гривен за двухместный номер с односпальными кроватями.

Круизный лайнер на суше

Отель с похожей концепцией, только с более впечатляющими размерами можно найти в другой части света – в Южной Корее. Курортный отель премиум-класса Sun Cruise Resort расположен в популярном туристическом месте - на прибрежной скале в Чондонджине, откуда принято наблюдать восходы солнца.

Отель напоминает корабль, который остался на суше после цунами или всемирного потопа. Впрочем, он был спроектирован на суше намеренно. Круизный лайнер разметили высоко на краю скалы у моря, поэтому впечатления от отдыха немногим отличаются от реального круиза. Отель переносит туристов в атмосферу морского путешествия без ощущения укачивания.

Фото: Отель-лайнер (wikipedia.org)

В Sun Cruise оборудованы 211 номеров, есть рестораны местной кухни и с европейским меню. Также – вращающийся лаунж Sky, ночной клуб, зона караоке, банкетные залы. Гостям предлагаются также частный пляж, прогулки на яхте, суши-ресторан на парусной лодке, бассейн с морской водой.

Стоимость: двухместный номер с балконом – от 106 долларов (со скидкой 67%, обычная цена – от 322 долларов).

Телевышка на горе

Отель-башня Jested расположен на горе на высоте 1012 метров над уровнем моря в Чехии в 10 километрах от города Либерец. Отель входит в комплекс с телебашней и рестораном.

Особую фантастическую атмосферу месту придает тот факт, что архитектурный шедевр был построен в 1960-х годах. В его конструкциях использовали сваренные вместе куски стали.

Фото: Отель на высоте 1000 метров (booking.com)

Сейчас в отеле, из окон которого открывается вид на горные склоны и долину с сельской застройкой, предлагают разные типы номеров с индивидуальным дизайном. Остановиться можно в люксе, семейном номере или в одном из 17 двухместных номеров.

Отдыхая в номере отеля, который создает фантазию скорой отправки в космос с аэродрома, можно и "заземлиться" – покататься на велосипедах в окрестностях, или отправиться в аквапарк, зоопарк или ботанический сад, к которым отсюда – 10-15 километров.

Стоимость: двухместный номер-эконом с двуспальной кроватью и общей ванной – от 4199 гривен с завтраком.

Потеряться и спастись в море

Концепция острова, на котором спасаются потерпевшие кораблекрушение, реализована в отеле-форте No Man’s Fort в Великобритании.

Этот форт был построенный как линия защиты от вражеских атак на Солент и Портсмут. Он входит в тройку самых крупных искусственных фортов.

С Солентом связана история лайнера "Титаник", который в апреле 1912 года вышел в плавание из Саутгемптона. Также неподалеку находили останки более древних кораблей, потерпевших крушения в этих водах.

Фото: Отель-форт в окружении воды (booking.com)

Уникальный отель-остров предлагает гостям 23 роскошных номера и люкса. Доставляют путешественников на катере или лодке. Поселиться можно как отдельно, так и большой компанией – для вечеринок или ловли рыбы. При этом обслуживать гостей будут морской капитан и кок.

Стоимость: самый дешевый номер в отеле – от 1306 долларов (но на период карантина в Великобритании бронирование приостановлено).

Несмотря на карантинные ограничения в разных странах, многие концептуальные отели с уникальным дизайном пользуются спросом и на ближайшие даты. Планируя путешествие на весну или лето, стоит забронировать номера заранее.

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