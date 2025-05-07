Невідома Польща. Від піщаних дюн до глибоких озер: куди поїхати, щоб закохатися у цю країну

Якщо ви шукаєте справжні враження у Польщі, вам варто звернути увагу на місця, які навіть самі поляки вважають особливими. Морські панорами, озера, дюни, підземні міста та кришталево чисті ліси - ця добірка змінить ваше уявлення про Польщу.

Що варто подивитися у Польщі, щоб відчути цю країну та у неї закохатися, розповідає РБК-Україна.

1. Морське око (Morskie Oko)

Одне з найгарніших та найглибших озер у Татрах. Вода тут настільки прозора, що видно дно навіть на глибині. До озера треба йти пішки кілька кілометрів - але краєвиди компенсують зусилля. Озеро розташоване в долині Риб'ячого Потоку на висоті 1395 метрів. У давнину вважалося, що це "Морське око" має підземний зв'язок з морем.

У ясні дні можна побачити неймовірне видовище - у воді віддзеркалюються піки гір і це створює ілюзію порталу в інший світ. Морське око (фото: Вікіпедія)

2. Піщані дюни у Лебі (Słowiński Park Narodowy)

Міні-Сахара в центрі Європи, яка внесена до списку ЮНЕСКО, як унікальна природна пам'ятка. Пересувні (рухомі) піщані дюни досягають 30 метрів заввишки.

Вітер постійно змінює ландшафт і велетенські масиви піску можуть переміщуватися щороку на кілька метрів. Дивишся - і не віриться, що це Польща, бо пейзаж схожий на пустелю більше, ніж на Балтійське узбережжя. Дюни у Лебі (фото: pomorskie.travel)

3. Мазурські озера (Kraina Tysiąca Jezior)

"Країна тисячі озер" - рай для тих, хто любить спокій, воду і природу. Ідеально для кемпінгу, байдарок або романтичного відпочинку в дерев'яному будиночку біля води. У багатьох селах збереглися прусські хати, що додає етнографічного шарму.

Це один з найбільших прісноводних водних комплексів Європи, який об'єднує понад 2000 озер, які з'єднані каналами. Щороку тут проходить фестиваль шансону та класичної музики просто неба. Мазурські озера (фото: Вікіпедія)

4. Копальня солі у Велічці (Wieliczka)

Це не просто шахта - це підземне місто з церквами, скульптурами й навіть озерами, яке існує з XIII століття і занесено до списку ЮНЕСКО.

Все зроблено із солі: каплиці, скульптури. Найвідоміша - каплиця святої Книги з кришталевими люстрами з чистої солі. Глибина - понад 300 метрів. Копальня солі (фото: Вікіпедія)

5. Замок Мальборк (Zamek w Malborku)

Найбільший цегляний замок Європи, колишня столиця Тевтонського ордену, побудований в XIV столітті. Виглядає як локація з фільму про середньовіччя - і цілком реальний. Комплекс вражає своїм масштабом, складається з трьох рівнів укріплень, з окремими залами, вежами та містками. Замок Мальброк (фото: Вікіпедія)

6. Бєщади (Bieszczady)

Дикі Карпати без натовпів - це частина Східних Карпат, які ще називають "Дикою Польщею". Ідеальні для відновлення після міського шуму і пошуку тиші. Саме тут часто кажуть: "кинути все і поїхати в Бєщади", бо тут нема туристичних автобусів, сувенірів та торгових точок.

А ще саме тут знаходиться легендарна Полонина Ветлінська - ідеальна для хайкінгу з панорамою, що відкривається на десятки кілометрів. У регіоні майже нема світлового забруднення, тому спостерігати за зорями у Бєщадах - найкраще. Бєщади (фото: Вікіпедія)

7. Національний парк Бебжанський (Biebrzański Park Narodowy)

Місце для спостереження за птахами, болотами та непорушною природою. Один з найбільших національних парків Європи, але він один - з найменш відвідуваних. Малолюдно та атмосферно.

Цей парк відомий своїми болотами, які збереглися у природному вигляді, що є рідкісним для Центральної Європи. Вважається "раєм" для орнітологів, оскільки тут понад 270 видів птахів, зокрема й рідкісних. Національний парк Бебжанський (фото: Вікіпедія)

8. Казімеж Дольни (Kazimierz Dolny)

Маленьке містечко на березі Вісли з художньою душею, яке відоме з XVI століття як центр торгівлі зерном, але згодом воно стало магнітом для творчих людей - художників та поетів. Саме тому тут - галереї, старовинна архітектура і спокій. Ідеальне місце для повільного туризму: старовинні кам'яниці, атмосферні кав'ярні, художні майстерні.

Щороку влітку тут проводять Фестиваль документального кіно, який збирає кінематографістів з усієї Європи. Казімеж Дольни (фото: Вікіпедія)

9. Кальварія Зебжидовська (Kalwaria Zebrzydowska)

Унікальне сакральне місце на півдні Польщі, у Малопольському воєводстві, приблизно за 30 км від Кракова. Його часто називають "польським Єрусалимом" через спеціально спроєктовану структуру - ландшафт, каплиці та шлях хресної дороги повторюють топографію Святої Землі.

Заснована у 1600-х роках воєводою Миколаєм Зебжидовським як католицьке місце поклоніння та медитацій. Комплекс включає монастир бернардинців, базиліку Матері Божої Ангельської та 42 каплиці, розкидані вздовж паломницького маршруту. У 1999 році внесена до Списку світової спадщини ЮНЕСКО.

У Страсний тиждень тут проходить одна з найбільших у Польщі театралізованих реконструкцій Страстей Христових, що поєднує віру, містерію та глибоку емоцію. Базиліка Святої Марії в Кальварії Зебжидовській (фото: Вікіпедія)

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Під час написання матеріалу були використані джерела: Polish Tourism Organization (polska.travel), National Geographic Polska, Culture.pl, Lonely Planet, Poland.travel