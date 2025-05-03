Не тільки Амстердам: 5 місць у Нідерландах, які справді варто побачити

Що варто побачити в Нідерландах крім Амстердаму (фото: Getty Images)

Для кожного мандрівника Нідерланди завжди починаються з Амстердаму, але це - це лише вершина айсберга. Нідерланди мають чим здивувати: від футуристичного Роттердама до старовинного Алкмара з його сирними ринками.

РБК-Україна розповідає про п'ять унікальних локацій, які покажуть вам справжнє обличчя країни - сучасне, автентичне і трохи несподіване.

Роттердам - місто, яке зруйнували та перебудували в шедевр

Після Другої світової війни, під час якої Роттердам був сильно зруйнований, його повністю перебудували. Сучасна архітектура - головна фішка Роттердама. Кубічні будинки, міст Еразма, футуристичний Markthal і набережна з хмарочосами створюють атмосферу мегаполіса, що дихає авангардом.

А ще тут один з найкращих фудмаркетів Європи. І це не просто портове місто - це архітектурна лабораторія, яка надихає кожного. До речі, Роттердам не схожий на місто з класичним голландським шармом, але кожен турист тут знайде те, що припаде до душі.

Що подивитися:

Кубічні будинки (Kubuswoningen)

Markthal

Міст Еразма

Музей Бойманса - ван Бенінгена

Роттердам (фото: Getty Images)

Гаага - місто влади та мистецтва

Тут розташований уряд, королівська резиденція, а також знаменитий Міжнародний суд ООН. Але Гаага - не лише про політику. Це ще й центр класичного мистецтва, де зберігаються шедеври Вермеєра та Рембрандта.

Всього за 15 хвилин - пляжі Схевенінгена з набережною, колесом огляду і морським бризом. Центр міста - поєднання готики, арт-деко і сучасної розкоші.

Що подивитися:

Музей Мауріцгейс

Бінненхоф (парламент)

Пляж Схевенінген

Панорама Месдага

Алкмар - столиця голландського сиру

Місто, де сир - це шоу. Щоп’ятниці влітку на головній площі влаштовують театралізовані сирні ринки, як це було століттями. Атмосфера справжньої провінційної Голландії з каналами, вузькими вуличками та місцевими крамничками.

Сюди приїжджають не тільки за знаменитим сирним ринком. Старе місто - це ідеальна листівка з Голландії: вузькі вулички, канали, млини й тиша.

Що подивитися:

Сирний ринок (з квітня до вересня)

Національний сирний музей

Старе місто з каналами

Музей пива Biermuseum

Гаага (фото: Getty Images)

Делфт - місто синьої кераміки та Вермеєра

Місто натхнення, де кожна будівля - як декорація до історичного фільму. Відоме на весь світ своїм делфтським фарфором, який й досі виготовляється вручну.

А ще Делфт - батьківщина відомого у всьому світі художника Яна Вермеєра. Тут спокійно, красиво, ідеально для пішої прогулянки між каналами, майстернями та кавʼярнями.

Що подивитися:

Музей Vermeer Centrum

Королівська порцелянова мануфактура Royal Delft

Нова церква (Nieuwe Kerk)

Стара ратуша

Фризькі острови - голландські Мальдіви

Архіпелаг у Північному морі, де природа - головна зірка. Острови Тексел, Вліланд, Терсхеллінг і інші - це піщані пляжі, дюни, маяки й спокій, якого не знайдеш у містах. Частину території охороняє ЮНЕСКО, а сам регіон славиться своєю мовою і культурою.

Коли опиняєшся тут - здається, що час сповільнюється, а увесь світ відходить на інший план. Тут немає галасу, туристичних натовпів й навіть сувенірних крамничок - тільки ви, вітер й море.

Що подивитися:

Острів Тексел - ферми, маяк, пляжі

Вадензе - прогулянки по морському дну під час відпливу

Природні заповідники та пташині маршрути

Місцеві фестивалі та села

Поради туристам:

Між містами дуже зручно пересуватися поїздами залізниці - вони швидкі, доступні, комфортні. Можна виїхати зранку до будь-якого міста і ввечері повернутися.

У всіх містах можна орендувати велосипед - і насолоджуватися поїздкою, яка дозволить побачити значно більше.

Для подорожі на Фризькі острови краще виділити мінімум 2 дні й знайти місце, де зупинитися на ніч.

Делфт (фото: Getty Images)

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Під час написання новини використані джерела: Офіційний туристичний портал Нідерландів holland.com, Lonely Planet Netherlands, Atlas Obscura, Visit Rotterdam, The Hague & Friesland Official Tourism Boards.