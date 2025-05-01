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Де зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локацій

Четвер 01 травня 2025 19:50
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Де зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локацій Найгарніші долини тюльпанів в Україні, які варто відвідати вже зараз (фото:Getty Images)
Автор: Анна Шиканова

Щовесни в різних регіонах України розквітають тюльпанові поля, які приваблюють туристів з усієї країни. У цьому матеріалі зібрано найпопулярніші локації, де можна побачити цвітіння сотень тисяч квітів.

Куди поїхати, щоб помилуватися цілими полями тюльпанів, розповідає РБК-Україна.

Сотні тисяч тюльпанів розквітають навесні просто посеред українських полів. І хоча Нідерланди вважаються тюльпановою столицею світу, Україна також має чим здивувати!

Сезон цвітіння - з середини квітня до початку травня, залежно від погоди. Нижче - найвідоміші локації, де квіти утворюють цілі килими з яскравих барв.

ТОП-локації для милування тюльпанами в Україні:

1. Тюльпанова ферма "Добропарк", Волинь

Де: Село Товстий Ліс, Ковельський район

Понад 2 млн тюльпанів, понад 100 сортів

Вхід платний, є фотозони, кафе

Найкращий час для відвідування - кінець квітняДе зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локаційТюльпанова ферма "Добропарк" (фото: Facebook-сторінка фестивалю "Волинська Голландія")

2. Парк Тюльпанів, Тийглаш, Закарпаття

Де: Село Тийглаш, Закарпаття

Десятки сортів тюльпанів у доглянутому парку

Підходить для родинного відпочинку

Цвіте з середини до кінця квітняДе зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локаційПарк Тюльпанів (фото: Paradise landscape park)

3. Тюльпанове поле у Мамаївцях, Буковина

Де: Село Мамаївці, поблизу Чернівців

1 гектар тюльпанів від місцевого підприємця

Популярна локація для фотосесій

Найактивніше цвітіння - кінець квітняДе зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локаційТюльпанове поле в Мамаївцях (фото: Facebook-сторінка Vangreenery)

4. Кам’янець-Подільський, Хмельницька область

Де: Парк "Тюльпановий рай"

Ефектні квіткові інсталяції на фоні фортеці

Комбінують різні види квітів

Відкрито для туристів навесніДе зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локаційПарк "Тюльпановий рай" (фото: Еко-тур)

5. Долина тюльпанів, Івано-Франківська область

Де: Поблизу села Чукалівка

Приватне поле з десятками сортів тюльпанів

Популярне місце для весняних фотосесій

Зручно дістатися громадським транспортом або авто

Цвітіння зазвичай триває з другої половини квітня до початку травняДе зараз можна побачити море тюльпанів в Україні: 5 унікальних локацій(фото: Галицький кореспондент)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Добропарк, facebook-сторінка "Волинська Голландія", Галицький кореспондент, Еко-тур, Paradise landscape park, Vangreenery

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