Забудьте про Мадрид і Барселону: 5 чарівних місць в Іспанії, про які туристи навіть не здогадуються

Що подивитися в Іспанії, крім Мадриду та Барселони (фото: Getty Images)

Іспанія приваблює мільйони туристів з усього світу своїми знаменитими містами, але Мадрид та Барселона - це лише невелика частина того, що може запропонувати країна.

За межами гамірних туристичних центрів ховається справжня Іспанія, де можна насолодитися автентичною атмосферою, неймовірною архітектурою та природою без черг, натовпів та шалених цін.

Які місця в Іспанії вартують вашої уваги не менше, ніж Мадрид та Барселона, розповідає РБК-Україна.

Іспанія відома своїми популярними туристичними напрямками, такими як Барселона та Мадрид.

Проте країна також приховує безліч менш відомих, але не менш чарівних місць, які варто відвідати.

Ось п’ять таких перлин, які пропонують унікальний досвід без натовпів туристів:

Кадіс - найстаріше місто Європи з пляжами та історією

Кадіс, розташований на південному заході Іспанії, вважається найстарішим безперервно населеним містом Західної Європи.

Його вузькі вулички, барокові церкви та побілені будинки створюють атмосферу старовинного прибережного міста.

Пляж Ла-Калета, оточений замками Сан-Себастьян і Санта-Каталіна, є ідеальним місцем для відпочинку та насолоди заходом сонця. Вид на Кадіс (фото: Вікіпедія)

Меріда - римська спадщина в серці Естремадури

Меріда, столиця автономного регіону Естремадура, є справжнім музеєм просто неба. Місто зберегло численні римські пам'ятки, включаючи театр, амфітеатр та храм Діани.

Ці історичні об'єкти надають можливість зануритися в атмосферу давньоримської епохи. Римський міст (фото: Вікіпедія)

Логроньо - гастрономічна столиця Ла-Ріохи

Логроньо, розташоване в регіоні Ла-Ріоха, є ідеальним місцем для любителів вина та гастрономії. Місто славиться своїми тапас-барами та виноробнями, де можна скуштувати місцеві вина світового рівня.

Прогулянка старовинними вуличками Логроньо дозволить насолодитися автентичною атмосферою та смаками регіону. Логроньо (фото: Вікіпедія)

Куенка - середньовічне місто з висячими будинками

Куенка, розташована в центральній Іспанії, відома своїми унікальними "висячими будинками" (Casas Colgadas), які нависають над ущелиною річки Уекар.

Ці середньовічні споруди створюють вражаючий архітектурний ансамбль, який занесено до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Місто також приваблює своїми музеями та мальовничими краєвидами. Пласа-Майор - центральна площа міста (фото: Вікіпедія)

Естепона - квіткове містечко на Коста-дель-Соль

Місто Естепона, розташоване на узбережжі Коста-дель-Соль, відоме своєю автентичною андалузькою атмосферою та квітковими вуличками.

Місто перетворилося на "сад Коста-дель-Соль" завдяки численним квітковим композиціям та озелененим площам.

Окрім пляжів, Естепона пропонує відвідувачам ботанічний сад Оркідаріо та природні парки для активного відпочинку. Узбережжя Естепона (фото: Вікіпедія)

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Для написання цього матеріалу були використані такі джерела: Вікіпедія, The Guardian, TravelHob, Metro