Невероятный колорит Европы и Азии: что украинцам посмотреть в Стамбуле

Фото: Стамбул, Турция (Олег Божко)

Главные места одного из самых интересных городов Турции

Этим летом украинцы часто едут на отдых в Турцию, которая традиционно остается одной из любимых стран наших туристов. Турция в этом сезоне не выдвигает к украинцам во время карантина никаких дополнительных условий – чтобы приехать сюда, не нужно сдавать тест на коронавирус, не надо также находиться на двухнедельной самоизоляции.

Наши туристы часто выбирают для отдыха курортные городки.

Но сегодня предлагаем вам обратить внимание на Стамбул – уникальный турецкий город, который пронизан духом истории, миксом культур, гостеприимством его жителей и привлекает внимание гостей из множества стран мира. Его обязательно стоит посетить хотя бы раз. Тогда вы точно захотите побывать здесь снова.

Город с уникальным наследием

Кажется, об этом городе слышал каждый украинец. Однако настоящий восторг Стамбул вызывает, когда видишь его вживую. Это крупнейший город Турции, который располагается на широких берегах пролива Босфор, разделяющего его на две части – европейскую и азиатскую.

За всю свою историю Стамбул был центром четырех империй – Римской, Византийской, Латинской и Османской. Это, конечно, не могло не отразиться на историческом наследии города, и сейчас здесь есть много интересных мест разных периодов, каждое из которых можно изучать часами.

Фото: Улицы Стамбула (Олег Божко)

Согласно данным Института статистики Турции, в Стамбуле проживает 15,6 миллиона человек -18,4% населения всей страны (82,3 миллиона).

Город понравится как тем, кто ищет исторические памятники посреди шумного мегаполиса, так и желающим отдохнуть в уютной атмосфере. Ведь здесь есть и шумные бары, и изысканные рестораны, и тихие отели подальше от туристов, и множество музеев – все на любой вкус и предпочтения.

Что посмотреть в Стамбуле?

Конечно, здесь множество достопримечательностей, которые вам понравятся. Рассмотрим лишь некоторые из них.

Софийский собор (Айя-София) – по-настоящему легендарное место

Это один из величайших памятников византийской архитектуры, которые сохранились в хорошем состоянии до нашего времени. Айя-София уже на протяжении веков символизирует "золотой век" империи и сейчас является одним из главных символов Стамбула.

До 10 июля этого года Собор действовал в качестве музея. А потом указом президента Турции Собор Святой Софии стал мечетью.

Фото: Один из главных символов Стамбула и Турции (Олег Божко)

Во время периода Византии собор был своеобразным центром Константинополя рядом с императорским дворцом.

До постройки Собора святого Петра в Риме Софийский собор был самым большим храмом христианского мира. А потом произошли масштабные изменения: в 1453 году город захватили османы, а Софийский собор стал мечетью.

Фото: Софийский собор – один из символов не только Стамбула, но и всей Турции (Олег Божко)

Собор стал музеем в 1935 году - тогдашняя власть решила, что это место станет своеобразным символом примирения религий и стран. В 1980-х собор вошел в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

В храме удивительным образом соединено наследие двух религий - ислама и христианства. До недавнего времени здесь можно было увидеть одновременно и цитаты из Корана, и христианские фрески. Правда, после изменения статуса этого места христианские иконы и фрески скрыты под навесом.

Фото: Софийский собор изнутри (Олег Божко)

Если раньше входной билет цена составляла 60 лир (около 9,5 евро), то со сменой статуса памятники вход на территорию собора теперь бесплатный. Также раньше двери были открыты для туристов с некоторыми ограничениями (сюда можно было зайти с 9.30 утра до 16.30 вечера), то сейчас это место можно посетить круглосуточно.

Начиная с 24 июля этого года, это место также открыто для мусульманских поклонений. Так, в первой за последние 85 лет пятничной молитве в мечети одновременно приняли участие 350 тысяч мусульман.

Фото: Территории вокруг исторического места (Олег Божко)

Цистерна Базилика - одно из крупнейших по размерам и хорошо сохранившееся до наших времен подземных водохранилищ древнего Константинополя.

Многим оно напоминает огромный дворцовый комплекс. Цистерна находится в историческом центре Стамбула - районе Султанахмет, неподалеку от знаменитого Собора Святой Софии. Из этой цистерны вода направлялась по водопроводу и акведуках из источников Белградского леса, находившегося за городом.

В целом в Стамбуле было найдено более сорока цистерн. В них хранили огромные резервы питьевой воды на случай атак на город и засух.

Фото: Цистерна Базилика поражает своими масштабами (Олег Божко)

Цистерну Базилика начали строить греки еще во время правления императора Константина в 306-337 годах. Завершили строительство комплекса при императоре Юстиниане. Помещение, которое поддерживают 336 колонн, достигает размеров 145 на 65 метров. Толщина стен из огнеупорного кирпича тоже впечатляет: она достигает 4 метров.

Музей в Цистерне открыли в 1987 году.

Фото: Подземное водохранилище находится в историческом центре Стамбула - районе Султанахмет (Олег Божко)

Интересно, что в этом месте снимали эпизод приключенческого боевика о Джеймсе Бонде "Из России с Любовью" (1963 года). Также здесь был снят эпизод и из современной картины "Интернэшнл" (2009 года).

Гранд-базар – один из старейших рынков мира

Это, пожалуй, лучшее место Стамбула для приобретения сувениров и подарков. Здесь есть все: от эксклюзивных сортов турецкого кофе к изделиям из керамики, посуды, специй и одежды. К тому же, само место интересное с архитектурной точки зрения.

Гранд-базар или Крытый рынок – один из крупнейших крытых рынков во всем мире. Он находится в старой части Стамбула и занимает целых 30 тысяч 700 квадратных метров. Рынок имеет 66 улиц, где есть более 4 тысяч самых разнообразных магазинов.

Фото: Гранд-базар - один из крупнейших крытых рынков во всем мире (Олег Божко)

До карантина это место ежедневно посещало более полумиллиона туристов. Впрочем, туристов здесь немало и сейчас.

Выбор товаров на рынке – просто огромен. Здесь можно приобрести редкие ювелирные украшения, изделия из кожи, туристические сувениры и изделия из дерева. Также на территории рынка есть кафе и рестораны.

В период Османской империи на территории базара действовали даже банки и существовала отдельная биржа.

Фото: Рынок имеет 66 улиц, где есть более 4 тысяч самых разнообразных магазинов (Олег Божко)

Рынок начали возводить еще при султане Мехмеде II после взятия Константинополя в 1453 году. Потом базар постоянно расширялся, достраивались новые помещения.

Сейчас Гранд-базар – это одна из ключевых "визитных карточек" Стамбула, которую непременно стоит посетить.

Фото: Гранд-базар или Крытый рынок (Олег Божко)

Дворец Долмабахче – "жемчужина" Стамбула

Это еще одно место, которое стоит увидеть хотя бы раз во время визита в Стамбул. Живописный дворец османских султанов располагается в европейской стороне Босфора, на границе старых районов Кабаташ и Бешикташ.

В сравнении с другими историческими местами города, дворец этот относительно "новый". Он строился в 1842-1853 годах специально для султана Абдул-Меджида І. Согласно замыслу, дворец в стиле барокко должен был успешно конкурировать в то время с другими подобными сооружениями Европы. Кажется, эту идею у творцов дворца удалось реализовать в полной мере.

Сооружение служило резиденцией турецких правителей вплоть до момента падения монархии в 1930-х годах.

Фото: Дворец Долмабахче стоит посетить с отдельной экскурсией (Олег Божко)

С 1950-х дворец был открыт для посетителей, затем его закрывали и снова открывали. Сейчас он действует как музей и ждет гостей. Чтобы лучше углубиться в историю и атмосферу дворца, можно заказать индивидуальную или групповую экскурсию.

Фото: Дворец османских султанов в Стамбуле (Олег Божко)

Здесь, бесспорно, есть на что посмотреть: инкрустированная золотом хрустальные лестница, люстра из богемского стекла, коллекция картин художника Ивана Айвазовского. Туристы говорят, что некоторые экспонаты можно рассматривать часами.

Фото: Дворец располагается в европейской стороне Босфора, на границе старых районов Кабаташ и Бешикташ (Олег Божко)

"Карантинные" советы для туристов

Турция строго придерживается требований по предотвращению заболеваемости COVID-19. Поэтому будьте готовы к тому, что после прилета в аэропорт вам будут измерять температуру, проводить дезинфекцию багажа, и так далее.

Кстати, для туристов этот процесс происходит максимально просто и удобно: измерение температуры происходит автоматически, когда турист проходит различные зоны аэропортов, а весь путь, по которому он движется – заранее проверен соответствующими службами на предмет безопасности пребывания людей. Также везде стараются сохранять дистанцию в минимум полтора метра.

Фото: Неподалеку от входа в Собор Святой Софии, который недавно стал мечетью, раздают защитные маски (Олег Божко)

В аэропортах можно купить средства защиты и санитайзеры. Также туристам нужно носить маски на улицах Стамбула и других городов. Штраф за невыполнение этого требования составляет 150 долларов.

Также основных мер безопасности – масочного режима и социальной дистанции - придерживаются во всех ресторанах, музеях и на территории исторических памятников города.

Стамбул – город со множеством интересных мест, которые поразят даже самых бывалых туристов. Убедитесь в этом лично и непременно приезжайте в этот прекрасный город!

Напомним, ранее мы писали, когда украинцы смогут путешествовать в Италию, Испанию или Грецию.

Также предлагаем почитать о мерах безопасности, которые ввели в Турции во время карантина.