Неймовірний колорит Європи та Азії: що українцям подивитись у Стамбулі

Фото: Стамбул, Туреччина (Олег Божко)

Головні місця одного з найцікавіших міст Туреччини

Цього літа українці часто їдуть на відпочинок до Туреччини, яка традиційно залишається однією з улюблених країн наших туристів. Туреччина у цьому сезоні не висуває до українців під час карантину ніяких додаткових умов – щоб приїхати сюди, не потрібно здавати тест на коронавірус, не треба також перебувати й на двотижневій самоізоляції.

Наші туристи часто обирають для відпочинку саме курортні містечка.

Але сьогодні пропонуємо вам звернути увагу на Стамбул – унікальне турецьке місто, яке пронизане духом історії, міксом культур, гостинністю його мешканців та привертає увагу гостей з безлічі країн світу. Його обов'язково варто відвідати хоча б раз. Тоді ви точно захочете побувати тут знову.

Місто з унікальною спадщиною

Здається, про це місто чув кожен українець. Проте справжнє захоплення Стамбул викликає, коли бачиш його вживу. Це найбільше місто Туреччини, яке розташовується на широких берегах протоки Босфор, що розділяє його на дві частини – європейську та азійську.

За всю свою історію Стамбул був центром чотирьох імперій – Римської, Візантійської, Латинської та Османської. Це, ясна річ, не могло не відобразитися на історичній спадщині міста, й зараз тут є багато цікавих місць різних періодів, кожне з яких вивчати годинами.

Фото: Вулиці Стамбулу (Олег Божко)

Згідно з даними Інституту статистики Туреччини, у Стамбулі проживає 15,6 мільйона осіб -18,4% населення всієї країни (82,3 мільйона).

Місто сподобається як тим, хто шукає історичні пам'ятки посеред шумного мегаполіса, так і бажаючим відпочити у затишній атмосфері. Адже тут є і шумні бари, і вишукані ресторани, і тихі готелі подалі від туристів, і безліч музеїв – все на будь-який смак та вподобання.

Що подивитись у Стамбулі?

Звісно, тут безліч визначних місць, які вам сподобаються. Розглянемо лише деякі з них.

Софійський собор (Ая-Софія) – по-справжньому легендарне місце

Це одна із найвеличніших пам'яток візантійської архітектури, які збереглися у гарному стані до нашого часу. Ая-Софія вже протягом віків символізує "золоту добу" імперії та й зараз є з одним із головних символів Стамбулу.

До 10 липня цього року Собор діяв у якості музею. А потім указом президента Туреччини Собор Святої Софії став мечеттю.

Фото: Один із головних символів Стамбулу та Туреччини (Олег Божко)

За періоду Візантії собор був своєрідним центром Константинополя поряд з імператорським палацом.

До спорудження Собору святого Петра в Римі Софійський собор був найбільшим храмом християнського світу. А потім відбулися масштабні зміни: у 1453 році місто захопили османи, а Софійський собор став мечеттю.

Фото: Софійський собор – один із символів не тільки Стамбулу, а й усієї Туреччини (Олег Божко)

Музеєм собор став у 1935 році - тодішня влада вирішила, що це місце стане своєрідним символом примирення релігій та країн. У 1980-х собор увійшов до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

У храмі дивним чином поєднана спадщина двох релігій - ісламу та християнства. Донедавна тут можна було одночасно побачити й цитати з Корану, і християнські фрески. Щоправда, після зміни статусу цього місця християнські ікони та фрески сховані під накриттям.

Фото: Софійський собор зсередини (Олег Божко)

Якщо раніше за вхідний квиток ціна складала 60 лір (близько 9,5 євро), то зі зміною статусу пам'ятки вхід на територію собору тепер безкоштовний. Також раніше двері були відкриті для туристів із певними обмеженнями (сюди можна було зайти з 9.30 ранку до 16.30 вечора), то зараз це місце можна відвідати цілодобово.

Починаючи із 24 липня цього року, це місце також відкрите для мусульманських поклонінь. Так, у першій за останні 85 років п'ятничній молитві в мечеті одночасно узяли участь 350 тисяч мусульман.

Фото: Території навколо історичного місця (Олег Божко)

Цистерна Базиліка - одне із найбільших за розмірами та гарно збережене до наших часів підземних водосховищ древнього Константинополя.

Багатьом воно нагадує величезний палацовий комплекс. Цистерна знаходиться в історичному центрі Стамбулу - районі Султанахмет, неподалік від знаменитого Собору Святої Софії. З цієї цистерни вода направлялася водопроводом та акведуками із джерел Белградського лісу, що знаходився поза містом.

Загалом у Стамбулі було знайдено понад сорок цистерн. У них зберігали величезні резерви питної води на випадок атак на місто та засух.

Фото: Цистерна Базиліка вражає своїми масштабами (Олег Божко)

Цистерну Базиліка почали будувати греки ще за правління імператора Костянтина у 306-337 роках. Завершили спорудження комплексу при імператорі Юстиніані. Приміщення, яке підтримують 336 колон, сягає розмірів 145 на 65 метрів. Товщина стін із вогнетривкої цегли теж вражає: вона сягає 4 метрів.

Музей у Цистерні відкрили у 1987 році.

Фото: Підземне водосховище знаходиться в історичному центрі Стамбулу - районі Султанахмет (Олег Божко)

Цікаво, що у цьому місці знімали епізод пригодницького бойовика про Джеймса Бонда - "Із Росії з Любов'ю" (1963 року). Також тут було знято епізод і з сучасної картини "Інтернаціональ" (2009 року).

Гранд-базар – один зі найстаріших ринків світу

Це, мабуть, найкраще місце Стамбулу для придбання сувенірів та подарунків. Тут є все: від ексклюзивних сортів турецької кави до виробів із кераміки, посуду, спецій та одягу. До того ж, саме місце цікаве з архітектурної точки зору.

Гранд-базар або Критий ринок – один із найбільших критих ринків в усьому світі. Він знаходиться у старій частині Стамбулу та займає цілих 30 тисяч 700 квадратних метрів. Ринок має 66 вулиць, де є понад 4 тисячі найрізноманітніших магазинів.

Фото: Гранд-базар - один із найбільших критих ринків в усьому світі (Олег Божко)

До карантину це місце щодня відвідувало більше півмільйона туристів. Втім, туристів тут немало і зараз.

Вибір товарів на ринку – просто величезний. Тут можна придбати рідкісні ювелірні прикраси, вироби зі шкіри, туристичні сувеніри та вироби із дерева. Також на території ринку є кафе та ресторани.

У період Османської імперії на території базару діяли навіть банки та існувала окрема біржа.

Фото: Ринок має 66 вулиць, де є понад 4 тисячі найрізноманітніших магазинів (Олег Божко)

Зводити ринок почали ще при султані Мехмеді ІІ після взяття Константинополя у 1453 році. Потім базар постійно розширювався, добудовувалися нові приміщення.

Зараз Гранд-базар – це одна із ключових "візитівок" Стамбулу, яку неодмінно варто відвідати.

Фото: Гранд-базар або Критий ринок (Олег Божко)

Палац Долмабахче - "перлина" Стамбулу

Це ще одне місце, яке варто побачити хоча б раз під час візиту до Стамбулу. Мальовничий палац османських султанів розташовується на європейському боці Босфору, на кордоні старих районів Кабаташ та Бешикташ.

У порівнянні з іншими пам'ятками міста, палац цей відносно "новий". Він будувався у 1842-1853 роках спеціально для султана Абдул-Меджида І. За задумом, палац у стилі бароко мав успішно конкурувати на той час з іншими подібними спорудами Європи. Здається, цю ідею творцям палацу вдалося реалізувати повною мірою.

Будівля слугувала резиденцією турецьких правителів аж до моменту падіння монархії у 1930-х роках.

Фото: Палац Долмабахче варто відвідати з окремою екскурсією (Олег Божко)

З 1950-х палац був відкритий для відвідувачів, потім його закривали та знову відкривали. Наразі він діє як музей та чекає на гостей. Аби краще заглибитись в історію та атмосферу палацу, можна замовити індивідуальну або групову екскурсію.

Фото: Палац османських султанів в Стамбулі (Олег Божко)

Тут, безперечно, є на що подивитись: інкрустовані золотом кришталеві сходи, люстра із богемського скла, колекція картин художника Івана Айвазовського. Туристи кажуть, що деякі експонати можна розглядати годинами.

Фото: Палац розташовується на європейському боці Босфору, на кордоні старих районів Кабаташ та Бешикташ (Олег Божко)

"Карантинні" поради для туристів

Туреччина суворо дотримується вимог щодо запобігання захворюваності на COVID-19. Тому будьте готовими до того, що після прильоту в аеропорт вам будуть вимірювати температуру, проводити дезінфекцію багажу, тощо.

До речі, для туристів цей процес відбувається максимально просто та зручно: вимірювання температури відбувається автоматично, коли турист проходить різні зони аеропортів, а увесь шлях, яким він рухається – заздалегідь перевірено відповідними службами на предмет безпечності перебування людей. Також всюди намагаються зберігати дистанцію у мінімум півтора метра.

Фото: Неподалік від входу до Собору Святої Софії, який нещодавно став мечеттю, роздають захисні маски (Олег Божко)

У аеропортах можна придбати засоби захисту та санітайзери. Також туристам потрібно носити маски на вулицях Стамбулу та інших міст. Штраф за невиконання цієї вимоги складає 150 доларів.

Також основних заходів безпеки – масочного режиму та соціальної дистанції – дотримуються в усіх ресторанах, музеях та на території історичних пам'яток міста.

Стамбул – місто з безліччю цікавих місць, які вразять навіть найдосвідченіших туристів. Переконайтеся в цьому особисто та неодмінно завітайте до цього прекрасного міста!

Нагадаємо, раніше ми писали, коли українці зможуть подорожувати до Італії, Іспанії або Греції.

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