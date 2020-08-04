ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Случаев COVID-19 в Турции стало больше: безопасно ли отдыхать на курортах страны

Вторник 04 августа 2020 13:15
Случаев COVID-19 в Турции стало больше: безопасно ли отдыхать на курортах страны
Фото: Турция (pixabay.com)
Автор: Катерина Гончарова

Планировать ли украинцам этим летом отпуск в Турции

В течение нескольких последних дней в Турции наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Минздрав регистрирует увеличение количества больных в различных регионах страны.

Основной причиной считают недостаточные карантинные ограничения, которые были введены на курортах и во время религиозных празднеств. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, если раньше рост количества новых случаев наблюдался преимущественно в нескольких провинциальных регионах, то сейчас можно говорить о восстановлении распространения вируса и на других территориях страны.

Турция этим летом принимает на отдых украинцев. Безопасно ли сейчас ехать в отпуск в эту страну? С таким вопросом мы обратились к экспертам отрасли.

Безопасно ли сейчас отдыхать в Турции украинцам?

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе туроператора "Anex Tour" уверяют, что сейчас на всех курортах страны строго придерживаются всех мер безопасности, поэтому ехать туда безопасно.

"Согласно обновленным постановлениям государственных органов Турции и Египта, каждый отель обязан предварительно получить Сертификат безопасности, который позволяет вести бизнес в условиях пандемии и гарантирует соблюдение усиленных норм безопасности туристов", - говорят в компании.

По их словам, получение такого сертификата - достаточно трудоемкий процесс, и для этого отели неоднократно проверяют государственные органы. Если отель не прошел проверку, то просто не открывается. Сам факт открытия для туристов отеля означает, что там норм гигиены и санитарной обработки соблюдаются строго.

Случаев COVID-19 в Турции стало больше: безопасно ли отдыхать на курортах страныСлучаев COVID-19 в Турции стало больше: безопасно ли отдыхать на курортах страныФото: Безопасно ли отдыхать в Турции летом? (pixabay.com)

"Поскольку более детальные ограничения были оставлены на усмотрение отелей, эти нормы могут незначительно отличаться по каждому отдельному отелю. Туроператоры прописывают индивидуальные особенности каждого отеля на странице отелей, на официальных сайтах", - говорят в Anex Tour.

Дезинфекция багажа и социальная дистанция

С самого начала открытия границ в Турции введены меры безопасности для туристов начиная с прибытия самолета в аэропорт, трансфера, поселения в отель до ресторанов и вылета обратно, говорит в комментарии РБК-Украина Эркан Ягджи - член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции, глава Ассоциации отелей Средиземного региона

"Могу уверенно заявить, что Турция – одна из тех стран мира, которая очень тщательно отнеслась к безопасности для туристов. Все туристические заведения открылись по новым правилам", - говорит он.

По словам представителя ведомства, санитарный контроль внедрен и в аэропортах, и в гостиницах, и в ресторанах.

Дезинфекцию багажа проводят несколько раз – после прибытия туриста в страну и во время регистрации в отеле. Повсюду проводят санитарную обработку помещений, а места отдыха оборудованы так, чтобы между туристами сохранялась дистанция.

Куда обращаться, если турист увидел нарушение норм карантина в Турции?

В Украине нередко бывает так, что во время отдыха в отелях карантинных норм придерживаются далеко не все. А что делать, если турист заметил аналогичную ситуацию в Турции?

"Если такое происходит, туристу нужно в первую очередь сообщить об этом руководству отеля или ресторана. Также можно обратиться к туроператору. Конечно, могут быть единичные исключения, но отели сами заинтересованы в том, чтобы все было безопасно. Персонал носит маски и средства защиты, туристам в свободном доступе предоставляются санитайзеры. Происходит самоконтроль этой ситуации, потому что гостиницам самим важно придерживаться всех норм гигиены", - объясняет Эркан Ягджи.

Случаев COVID-19 в Турции стало больше: безопасно ли отдыхать на курортах страныФото: Летний отпуск в Турции (pixabay.com)

По словам представителя ведомства, во время отдыха в Турции туристы часто могут видеть в ресторанах, гостиницах и других местах наклейки Safe Tourism. Это означает, что это место прошло специальную государственную проверку, и отдыхать там безопасно.

Кроме того, для информирования туристов о достопримечательностях страны, о правилах карантина в отелях, о правилах пересечения границы в Турции создали государственное Агентство по развитию туризма - TGA. Их сайт советуют читать тем, кто хочет получить основное представление о курортах страны и о том, где и как можно отдохнуть безопасно.

Напомним, ранее посол назвал условия, при которых Австрия откроет границы для украинских туристов.

Также в Турции рассказали о правилах въезда для украинцев в страну этим летом.

Читайте РБК-Украина в Google News

Турцияотпускотдыхпутешествие
Мнения
Катерина Симонова
Остров-сокровищница: дух вольных казаков и тайны древней Хортицы
Катерина Симонова
начальник департамента туризма Запорожского городского совета
Вадим Ивлев
Антарктика: коварные льды и волнующие тайны далеких островов
Вадим Ивлев
путешественник
Владимир Беленький
"Отпуска не увидим?": когда украинцы смогут поехать на море в Грецию, Испанию или Италию
Владимир Беленький
авиаблогер, сооснователь Travelbans.org
Юрий Трегубенко
Свежий воздух и бурные реки: как влюбиться в рафтинг раз и навсегда
Юрий Трегубенко
рафтинг-гид
Олег Васильев
Индустриальная экзотика: как Кривой Рог удивляет туристов
Олег Васильев
автор влога "Железные магистрали"
Вадим Ивлев
На край земли: труднодоступные острова, Океания и Антарктика глазами украинца
Вадим Ивлев
путешественник
Анжела Савченко
Хит летнего сезона: лучшие места для сплава на байдарках в Украине
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Мария Дмитриева
Как и зачем я сдавала тест на COVID-19 после возвращения из Албании
Мария Дмитриева
менеджер по работе с агентствами туроператора Join UP!
Станислав Околот
Без турагентов и посредников: как самому спланировать путешествие
Станислав Околот
CEO туристического приложения WalQlike
Евгения Максимова
Киев на велосипеде: знакомимся с историческим центром
Евгения Максимова
гид по Киеву, переводчик
Игорь Чава
Дрогобыч, Борислав, Нагуевичи - локации для новых впечатлений
Игорь Чава
аналитик в Агентстве Туристических Инициатив
Игорь Кучер
Поездка в Исландию во время COVID-19: что нужно знать туристам, если откроют границы
Игорь Кучер
директор туристического оператора Nordic Travel
Людмила Собко
Тройка украинских вин, которые стоит попробовать в путешествии
Людмила Собко
Сомелье, гид по Киеву экскурсионного агентства KievColours
Алена Барчук
Албания открыта для украинцев: чем заняться и что посмотреть
Алена Барчук
руководитель направления Албания туроператора JoinUP!
Анжела Савченко
Живописная Черниговщина: с чего начать знакомство с регионом
Анжела Савченко
гид, директор турфирмы "Киевские фрески"
Наталья Хватова
В новых условиях: правила пребывания в отелях Турции этим летом
Наталья Хватова
специалист по индивидуальному туризму, турфирма "Караван Люкс Тур"
Все мнения
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь