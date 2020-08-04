Случаев COVID-19 в Турции стало больше: безопасно ли отдыхать на курортах страны

Фото: Турция (pixabay.com)

Планировать ли украинцам этим летом отпуск в Турции

В течение нескольких последних дней в Турции наблюдается рост случаев заражения коронавирусом. Минздрав регистрирует увеличение количества больных в различных регионах страны.

Основной причиной считают недостаточные карантинные ограничения, которые были введены на курортах и во время религиозных празднеств. Об этом заявил министр здравоохранения Турции Фахреттин Коджа.

По его словам, если раньше рост количества новых случаев наблюдался преимущественно в нескольких провинциальных регионах, то сейчас можно говорить о восстановлении распространения вируса и на других территориях страны.

Турция этим летом принимает на отдых украинцев. Безопасно ли сейчас ехать в отпуск в эту страну? С таким вопросом мы обратились к экспертам отрасли.

Безопасно ли сейчас отдыхать в Турции украинцам?

В комментарии РБК-Украина в пресс-службе туроператора "Anex Tour" уверяют, что сейчас на всех курортах страны строго придерживаются всех мер безопасности, поэтому ехать туда безопасно.

"Согласно обновленным постановлениям государственных органов Турции и Египта, каждый отель обязан предварительно получить Сертификат безопасности, который позволяет вести бизнес в условиях пандемии и гарантирует соблюдение усиленных норм безопасности туристов", - говорят в компании.

По их словам, получение такого сертификата - достаточно трудоемкий процесс, и для этого отели неоднократно проверяют государственные органы. Если отель не прошел проверку, то просто не открывается. Сам факт открытия для туристов отеля означает, что там норм гигиены и санитарной обработки соблюдаются строго.

Фото: Безопасно ли отдыхать в Турции летом? (pixabay.com)

"Поскольку более детальные ограничения были оставлены на усмотрение отелей, эти нормы могут незначительно отличаться по каждому отдельному отелю. Туроператоры прописывают индивидуальные особенности каждого отеля на странице отелей, на официальных сайтах", - говорят в Anex Tour.

Дезинфекция багажа и социальная дистанция

С самого начала открытия границ в Турции введены меры безопасности для туристов начиная с прибытия самолета в аэропорт, трансфера, поселения в отель до ресторанов и вылета обратно, говорит в комментарии РБК-Украина Эркан Ягджи - член правления и представитель Агентства по развитию туризма Турции, глава Ассоциации отелей Средиземного региона

"Могу уверенно заявить, что Турция – одна из тех стран мира, которая очень тщательно отнеслась к безопасности для туристов. Все туристические заведения открылись по новым правилам", - говорит он.

По словам представителя ведомства, санитарный контроль внедрен и в аэропортах, и в гостиницах, и в ресторанах.

Дезинфекцию багажа проводят несколько раз – после прибытия туриста в страну и во время регистрации в отеле. Повсюду проводят санитарную обработку помещений, а места отдыха оборудованы так, чтобы между туристами сохранялась дистанция.

Куда обращаться, если турист увидел нарушение норм карантина в Турции?

В Украине нередко бывает так, что во время отдыха в отелях карантинных норм придерживаются далеко не все. А что делать, если турист заметил аналогичную ситуацию в Турции?

"Если такое происходит, туристу нужно в первую очередь сообщить об этом руководству отеля или ресторана. Также можно обратиться к туроператору. Конечно, могут быть единичные исключения, но отели сами заинтересованы в том, чтобы все было безопасно. Персонал носит маски и средства защиты, туристам в свободном доступе предоставляются санитайзеры. Происходит самоконтроль этой ситуации, потому что гостиницам самим важно придерживаться всех норм гигиены", - объясняет Эркан Ягджи.

Фото: Летний отпуск в Турции (pixabay.com)

По словам представителя ведомства, во время отдыха в Турции туристы часто могут видеть в ресторанах, гостиницах и других местах наклейки Safe Tourism. Это означает, что это место прошло специальную государственную проверку, и отдыхать там безопасно.

Кроме того, для информирования туристов о достопримечательностях страны, о правилах карантина в отелях, о правилах пересечения границы в Турции создали государственное Агентство по развитию туризма - TGA. Их сайт советуют читать тем, кто хочет получить основное представление о курортах страны и о том, где и как можно отдохнуть безопасно.

Напомним, ранее посол назвал условия, при которых Австрия откроет границы для украинских туристов.

Также в Турции рассказали о правилах въезда для украинцев в страну этим летом.