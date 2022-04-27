"Важный рынок". Тунис отправит самолеты за туристами из России, несмотря на войну в Украине

Власти Туниса решили принимать туристов из России, несмотря на развязанную РФ войну против Украины. Страна направит самолеты в РФ для перевозки отдыхающих.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на Northafricapost.

Об отправке самолетов в РФ за туристами заявил министр туризма североафриканской страны. Мохамед Моэз Белхассин сказал, что власти уже установили контакты с местными авиакомпаниями для этого процесса.

Чиновник указал, что "российский рынок важен для туристического сектора Северной Африки", а войну назвал "кризисом".

В прошлом месяце он уже отмечал, что Тунис рассчитывает привлечь в этом году 660 000 российских и украинских туристов - столько же, сколько и в прошлом году. Такое заявление было сделано, несмотря на вторжение России в Украину 24 февраля и то, что небо Украины закрыто.

"Мы хотим выйти на эти цифры в этом году, несмотря на кризис в этих странах", — указал он.

В октябре прошлого года тунисская частная авиакомпания Syphax Airlines подписала соглашение с российским туроператором TUI-Russia о доставке 50 000 российских туристов в этом году. В соответствии с соглашением, авиакомпания использовала Московский международный аэропорт и его услуги.

Syphax Airlines, базирующаяся в здании международного аэропорта Sfax Thyna, вернулась к работе с 2018 года после нескольких лет кризиса, когда компания была в долгах.

Отметим, война в Украине не остановила Египет от приема российских туристов в новом сезоне.

Также крупнейшая авиакомпания Ближнего Востока Emirates заявила, что будет летать в Россию, пока ей не запретят это делать.