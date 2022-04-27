RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

"Важливий ринок". Туніс відправить літаки за туристами з Росії попри війну в Україні

Фото: Туніс (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Влада країни заявила, що "російський ринок важливий для туристичного сектора Північної Африки"

Влада Тунісу вирішила приймати туристів з Росії, попри розв'язану РФ війну проти України. Країна направить літаки до РФ для перевезення відпочивальників.

Про це повідомляє TRAVEL РБК-Україна з посиланням на Northafricapost.

Про відправку літаків до РФ за туристами заявив міністр туризму північноафриканської країни. Мохамед Моез Белхассін сказав, що влада вже встановила контакти з місцевими авіакомпаніями для цього процесу.

Чиновник вказав, що "російський ринок важливий для туристичного сектора Північної Африки", а війну назвав "кризою".

Минулого місяця він вже зазначав, що Туніс розраховує залучити в цьому році 660 000 російських і українських туристів - стільки ж, скільки і торік. Таку заяву було зроблено, попри вторгнення Росії в Україну 24 лютого та те, що небо України закрите.

"Ми хочемо вийти на ці цифри в цьому році, попри кризу в цих країнах", — вказав він.

У жовтні минулого року Туніська приватна авіакомпанія Syphax Airlines підписала угоду з російським туроператором TUI-Russia про доставку 50 000 російських туристів цього року. Відповідно до угоди, авіакомпанія використовувала московський міжнародний аеропорт і його послуги.

Syphax Airlines, що базується у будівлі міжнародного аеропорту Sfax Thyna, повернулася до роботи з 2018 року після декількох років кризи, коли компанія була в боргах.

Зазначимо, війна в Україні не зупинила Єгипет від прийому російських туристів у новому сезоні.

Також найбільша авіакомпанія Близького Сходу Emirates заявила, що буде літати в Росію, поки їй не заборонять це робити.

Читайте РБК-Україна в Google News
ТунисТуризм