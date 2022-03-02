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Всем, кто нуждается в жилье в Украине. Отельеры выступили с призывом помогать оказавшимся в беде

Новина українською →
Среда 02 марта 2022 12:03
Всем, кто нуждается в жилье в Украине. Отельеры выступили с призывом помогать оказавшимся в беде Фото: Украина (unsplash.com)
Автор: Катерина Гончарова

Владельцев гостиниц и частного жилья просят присоединиться к программе "Прихисток - прихисти своїх"

Туристическое сообщество объединяется для помощи всем украинцам во время войны России против Украины и делает все возможное для помощи тем, кто оказался в сложном положении.

Об этом в комментарии TRAVEL РБК-Украина рассказал руководитель туристического сектора программы USAID Economic Resilience Activity (ERA) Александр Файнин.

"Во-первых, сообщество гостеприимства предоставляет бесплатное убежище украинцам во всех регионах Западной Украины, где нет боевых действий. Также транспортники оказывают поддержку фронту и помогают развозить продукты и другую помощь", – рассказывает он.

По словам Александра Файнина, многие гиды, туроператоры и турагенты помогают оказывать идеологическую поддержку на разных языках.

"Они распространяют правду о военных преступлениях фашистских России и Беларуси", - напоминает Александр.

"Будьте собранными и поддерживайте друг друга!"

Он также напоминает о программе, которую запустили украинские отельеры-предоставляют убежище всем, кто в этом нуждается.

"Призываем все туристические департаменты в регионах и представителей отрасли гостеприимства (гостиницы, хостелы, усадьбы и апартаменты) максимально активизироваться! Сейчас особенно нужна ваша помощь! Сейчас тысячи эвакуированных людей ищут убежища и вы те, кто может предоставить это убежище! Будьте собранными и поддерживайте друг друга!",- цитирует он обращение отельеров.

Там предлагают присоединиться к программе "Прибежище-прибежище своих".

"Если у вас есть помещение, в котором вы готовы приютить сограждан в беде переходите по ссылке и жмите на кнопку "Предоставить жилье". Максимально распространяйте информацию об этой инициативе! Верим в наших солдат и держимся вместе! Вместе мы победим! Все будет Украина!", - призывают в организации.

Напомним, ранее мы писали, что тысячи украинских туристов застряли за границей. Как быстрее всего вернуться домой.

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