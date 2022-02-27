Большинство продолжают работу. Какие вокзалы в Украине на данный момент закрыты
Фото: Киев, вокзал (Виталий Носач/РБК-Украина)
Отправиться на поезде временно невозможно из некоторых пунктов в Сумской, Херсонской и других областей
В Украине во время войны и агрессии России большинство вокзалов во всех регионах страны работают и не закрываются.
Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на инфографику "Укрзализныци".
Так, на иллюстрации видно, что поезда курсируют из Киева, Винницы, Львова, Ивано-Франклвска и других городов. Вместе с тем некоторые вокзалы все же закрыты.
На данный момент в Украине закрыты такие железнодорожные вокзалы:
Херсонская область:
- Херсон;
- Новоалексеевка.
Николаевская область.
- железнодорожный вокзал города Николаев;
Запорожская область:
- Пологи;
- Мелитополь;
- Бердянск.
Харьковская область.
- Купянск-Узловой.
Донецкая область:
- Бердянск;
- Мариуполь;
- Волноваха;
- Бахмут.
Луганская область:
- Рубежное
Сумская область:
- Ворожба;
- Ромны;
- Тростянец/Смородино;
- Шостка;
- Хутор Михайловский;
- Конотоп
Черниговская область:
- Чернигов.
Напомним, ранее мы писали, что в "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.