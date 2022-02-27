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Большинство продолжают работу. Какие вокзалы в Украине на данный момент закрыты

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Воскресенье 27 февраля 2022 17:45
Большинство продолжают работу. Какие вокзалы в Украине на данный момент закрыты Фото: Киев, вокзал (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Евгения Тугушева, Катерина Гончарова

Отправиться на поезде временно невозможно из некоторых пунктов в Сумской, Херсонской и других областей

В Украине во время войны и агрессии России большинство вокзалов во всех регионах страны работают и не закрываются.

Об этом сообщает TRAVEL РБК-Украина со ссылкой на инфографику "Укрзализныци".

Так, на иллюстрации видно, что поезда курсируют из Киева, Винницы, Львова, Ивано-Франклвска и других городов. Вместе с тем некоторые вокзалы все же закрыты.

На данный момент в Украине закрыты такие железнодорожные вокзалы:

Херсонская область:

  • Херсон;
  • Новоалексеевка.

Николаевская область.

  • железнодорожный вокзал города Николаев;

Запорожская область:

  • Пологи;
  • Мелитополь;
  • Бердянск.

Харьковская область.

  • Купянск-Узловой.

Донецкая область:

  • Бердянск;
  • Мариуполь;
  • Волноваха;
  • Бахмут.

Луганская область:

  • Рубежное

Сумская область:

  • Ворожба;
  • Ромны;
  • Тростянец/Смородино;
  • Шостка;
  • Хутор Михайловский;
  • Конотоп

Черниговская область:

  • Чернигов.

Напомним, ранее мы писали, что в "Укрзализныце" объяснили правила посадки на поезда в Киеве во время комендантского часа.

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