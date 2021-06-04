"Не будем стоять в стороне". В Египте рассказали, введут ли COVID-паспорта для туристов

Какие условия въезда в страну сегодня

"Паспорта вакцинации" начинают вводить во многих странах. Ожидается, что это позволит упростить поездки между странами и возобновит туризм. В частности, "COVID-паспорта" с начала лета начали выдавать в семи странах ЕС - Чехии, Хорватии, Дании, Польше, Германии, Греции и в Болгарии.

Египет - один из лидеров по путешествиям среди украинских туристов. Введет ли страна "паспорта вакцинации"? С таким вопросом РБК-Украина обратилось к главе Управления по продвижению туризма Египта Ахмеду Юсефу. Он сообщил изданию, что такое решение будет зависеть от общей мировой политики признания таких документов.

Четкого решения об утверждении единого формата таких документов в туристическом сообществе пока нет, отметил он.

Фото: В Египте надеются на возобновление туризма после пандемии (pixabay.com)

"Я недавно вернулся из поездки в Испанию, где проходила важная выставка по туризму. Там, конечно, обсуждался и этот вопрос. Но сегодня необходимо достичь консенсуса о том, как именно будут использоваться такие документы. Но могу сказать точно: какие бы не были приняты механизмы для туризма и перемещения между странами в будущем, Египет не будет стоять в стороне. Мы не будем вводить какие-то свои отдельные правила. Мы примем общий стандарт таких документов и в нашей стране", — пояснил РБК-Украина глава ведомства.

Правила въезда в Египет сегодня

Перед пересечением границы надо предварительно сдать ПЦР-тест на COVID не позднее, чем за 72 часа до прибытия. По прибытию в Египет нужно показать справку о тесте. В документе должны быть подпись врача, дата проведения тестирования, печать клиники или QR-код (который ведет на результат теста на сайте лаборатории).

Также в мае этого года в Египте возобновили действие визового сбора для туристов из большинства стран: теперь для въезда нужно заплатить 25 долларов – онлайн или по прилету в аэропорту.

Отметим, к началу июня 20201 года в Египте уже вакцинированы все сотрудники туристической сферы. С другой стороны, всего в стране прошли вакцинацию около 0,3% населения.

Напомним, ранее сообщалось, какие страны значительно ослабили карантин в начале лета.

Также мы писали, куда стоит поехать в отпуск в Украине этим летом.