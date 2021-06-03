Горы, замки и озера: где стоит планировать отпуск в Украине этим летом

Туристы назвали популярные регионы для отдыха

Украинцы определились с локациями в родной стране, где они собираются провести отпуск в 2021 году. Лидерами туристической привлекательности стали четыре области. Такие результаты опроса получили в исследовании туристического рынка "Электоральные настроения. Еженедельный отчет" и озвучили на пресс-конференции с участием министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

Сообщается, что 78,5% жителей Украины еще не были в отпуске в этом году, а чуть больше половины даже не планируют. Из них у двух третей просто не хватает средств куда-то ехать. Больше всего собираются отдыхать молодые люди в возрасте 18-24 лет.

Выбор по запланированному отпуску пал на 4 области. Больше всего респондентов собираются поехать в Одесскую область – 17,4%, на втором по популярности месте оказалась Закарпатская область – 11,8%, на третьем – Запорожская – 7,7% и Львовская – 6,7%.

Мы выбрали самые популярные среди украинцев маршруты и локации в названных областях, куда стоит поехать на отдых летом 2021 года тем туристам, кто решил провести отпуск в своей стране.

Одесская область: море и крепости

Одесскую область летом украинцы выбирают как для морского отдыха, так и для экскурсионного. Этот регион даже называют "Меккой" украинского туризма. Сюда едут за морем, гастрономическими изысками и уникальной архитектурой.

Фото: Аккерманская крепость в Белгород-Днестровском (islam.in.ua)

Самые популярные пляжные локации с большим выбором курортного размещения: город Одесса, курортный поселок Затока и близлежащие – Каролино-Бугаз, Грибовка, курортный город Черноморск. Эти черноморские курорты не первый год занимают лидирующие позиции в летний сезон.

Любителям экскурсий советуют посетить Белгород-Днестровский, чтобы погулять по внушительному фортификационному сооружению – Аккерманской крепости.

Стать ближе к природе можно во время поездки в Вилково – "украинскую Венецию", а также полюбовавшись огромным пресноводным озером Ялпуг.

Фото: Улица в Вилково (navkoloua.com)

Закарпатье: замки и термальные источники

В Закарпатье туристы традиционно едут для отдыха в горах, для посещения старинных замков, лечения на бальнеологических курортах. Отдельная "изюминка" региона – гастромаршруты, во время которых туристы приобщаются к местной культуре и кухне. Кроме того, Закарпатье славится своим виноделием и сыроварением.

В области сосредоточено огромное множество минеральных источников. На некоторые курорты укрианцы годами "протаптывают" тропы. Самые известные термальные бассейны Закарпатья – Берегово, Косино, Велятино.

Фото: Комплекс с термальными водами в Закарпатье (derenivska-kupil.ua)

Любителям истории и архитектуры стоит посетить Мукачевский замок Паланок, Чинадиевский замок Сент-Миклош, замок графа Шенборна, село десяти музеев Колочава.

Природные достопримечательности региона – озеро Синевир, водопад Шипот, а также – оленья ферма возле Хуста.

Запорожская область: море и древности

В Запорожской области находятся известные курорты на побережье теплого Азовского моря. Чаще всего туристы выбирают локации с хорошо развитой инфраструктурой – город Бердянск и Бердянскую косу, курортный поселок Кирилловка, поселки Приморск и Набережное возле Обиточной косы.

Фото: Пляж на курорте Кириловка (kirillovka.ks.ua)

В списке экскурсий - замковый комплекс усадьба дворян Поповых в 50 км от Запорожья с красивыми постройками прошлых веков и музеем. Реконструированная скифская стоянка в "парке мегалитов" в Черниговском районе. Также вокруг Запорожья можно найти немало локаций для зеленого туризма, где можно отдохнуть с комфортом в сельской атмосфере.

Для более "дикого" отдыха стоит посетить Елисеевский карьер в 55 км от Бердянска. Два удивительных озера с прозрачной водой образовались после затопления промышленных котлованов.

Львовская область: горы и архитектура

Львов называют самым европейским городом Украины – и неспроста, ведь часть его старинной архитектуры охраняется ЮНЕСКО. Этот город привлекает туристов также своими гастрономическими изысками – начиная от традиционных украинских блюд до европейских, включая кофе и шоколад.

Фото: Архитектура Львова (pixabay.com)

Впрочем, во Львовской области летом украинцы предпочитают проводить время в горах, совмещая походы с экскурсиями. Туристам советуют посмотреть Подгорецкий замок, Олесский и Золочевский, чтобы почувствовать дух Средневековья. Также одна из известных туристических локаций региона – город-крепость Тустань в Сколевском районе.

Оздоровиться можно на курортах минеральных вод – Сходница, Трускавец. А покупаться – на озере Задорожном в селе Гонятичи, где находится немало туристических баз, а пляжи есть как бесплатные, так и частные.

Напомним, мы рассказывали про самые интересные курорты Черного и Азовского морей для отдыха летом.

Также мы писали про лучшие места Украины для отдыха на природе с палаткой.